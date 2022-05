Europees Parlement gaat gebruik van Pegasus-spyware onderzoeken

Verschillende leden van het Europees Parlement gaan een onderzoekscommissie opzetten die gaat kijken naar het gebruik van de Pegasus-spyware. De commissie gaat onderzoeken in welke mate de spyware is ingezet tegen politici en activisten.

Het Europees Parlement is met een meerderheid voor het plan om zo'n commissie op te zetten, schrijft Sophie in 't Veld. Zij is een van de mede-initiatiefnemers van het plan, dat voornamelijk vanuit de partij Renew Europe komt. Die pleit ervoor een onderzoek te starten naar de mate waarop Pegasus in Europa is ingezet. "De commissie moet zo snel mogelijk worden gevormd om de claims over het illegaal bespioneren van overheidscritici volledig te onderzoeken", schrijft In 't Veld.

De laatste maanden komt steeds meer nieuws naar buiten over vermeend gebruik van Pegasus. Dat is een beruchte spyware voor iOS die door het omstreden Israëlische bedrijf NSO Group is gemaakt. Pegasus zou zijn ingezet bij enkele omstreden gebeurtenissen, waaronder de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi. Inmiddels gaan er ook berichten rond dat de Poolse en Hongaarse regering Pegasus zouden hebben ingezet tegen advocaten en journalisten die kritisch op de regimes waren. Ook zouden politici met de spyware zijn getroffen.

De Europese onderzoekscommissie moet onderzoeken wat er van die geruchten klopt. Eventuele sancties moeten dan door het Europees Parlement of de Europese Commissie worden opgelegd. Renew Europe pleit er nu al voor dat de Europese Commissie het bedrijf achter de spyware op een zwarte lijst plaatst. Het is nog niet bekend wie er in de onderzoeksgroep plaats zal nemen.