Apple start rechtszaak tegen NSO Group om omstreden Pegasus-spyware

Apple voegt zich bij het rijtje bedrijven en instellingen dat de NSO Group aanklaagt vanwege de omstreden spyware van het Israëlische bedrijf. Apple wil via de rechter afdwingen dat de NSO Group geen Apple-hardware of -software meer mag gebruiken.

Apple klaagt de NSO Group aan vanwege de Forcedentry-exploit van het bedrijf. Met het inmiddels gedichte beveiligingslek kon met de Pegasus-software Apple-apparaten worden binnengedrongen. De zeroday werd ontdekt door het onderzoeksbureau Citizen Lab uit Toronto.

De senior vice president van software engineering bij Apple, Craig Federighi, schrijft dat "bedrijven als de NSO Group voor miljoenen dollars geavanceerde surveillancetechnologie ontwikkelen, zonder dat er verantwoording over hoeft worden afgelegd. Dit moet veranderen." aldus Federighi. Met de rechtszaak hoopt Apple via de rechter te kunnen afdwingen dat Apple-gebruikers in de toekomst geen doelwit meer kunnen worden van de software van de NSO Group.

De Pegasus-software is al meerdere malen in opspraak gekomen in spionagezaken waarbij journalisten, politici en andere publieke figuren zijn bespioneerd met behulp van de spyware. Zo werd eerder dit jaar bekend dat verschillende Franse journalisten en politici doelwit waren van spionage met de software en mogelijk ook de Franse president Macron.

Volgens de NSO Group wordt de software ingezet om toegang te krijgen tot telefoons van criminelen en terroristen. De spywaresuite wordt verkocht aan regeringen en overheidsdiensten. In september stelde de SP nog Kamervragen aan het demissionaire kabinet over de inzet van Pegasus-software door Nederlandse instellingen. Daar wilde het kabinet geen uitspraken over doen.

Eerder startte Meta al een rechtszaak tegen NSO Group, omdat met de software van het bedrijf van WhatsApp is gehackt bij verschillende gebruikers. Hoewel NSO Group ontkent dat het betrokken was bij de aanvallen, meent Meta bewijs te hebben voor actieve betrokkenheid van het bedrijf bij de hacks.

Ook mensenrechten- en privacyorganisaties spanden rechtszaken tegen het bedrijf aan vanwege de spyware, waaronder de Internet Freedom Foundation uit India, Paradigm Initiative, Privacy International, Reporters Without Borders en het Mexicaanse R3D. Amnesty International verloor vorig jaar nog een rechtszaak tegen NSO Group.