New York Times: Amerikaans defensiebedrijf wilde maker Pegasus-spyware kopen

Het Amerikaanse defensiebedrijf L3 Harris wilde Pegasus-maker NSO kopen, schrijft The New York Times op basis van ingewijden. Het Witte Huis had geen weet van de onderhandelingen. Bovendien staat het Israëlische bedrijf op een zwarte lijst van de Amerikaanse overheid.

De krant schrijft dat leidinggevenden van L3 Harris, dat zelf ook ervaring heeft met het ontwikkelen van spyware, in de afgelopen maanden meer dan eens Israël hebben bezocht om te onderhandelen met NSO. Volgens ingewijden die kennis hebben van de besprekingen, was het mogelijk voor de bedrijven om een deal te sluiten. Daarnaast zouden de Amerikaanse inlichtingendiensten stilletjes hebben ingestemd met de onderhandelingen.

Tijdens de besprekingen over de mogelijke verkoop van NSO aan L3 Harris zeiden de vertegenwoordigers van het Amerikaanse bedrijf dat ze toestemming hadden gekregen van de Amerikaanse regering om met NSO te onderhandelen. L3 Harris zei dat de Amerikaanse inlichtingendiensten de overname steunden zolang aan bepaalde voorwaarden werd voldaan, beweren de bronnen van The New York Times. Een van de voorwaarden was dat NSO's overzicht van zerodays verkocht kan worden aan alle partners in het Five Eyes-samenwerkingsverband. Dat zijn het Verenigd Koninkrijk, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland.

De besprekingen werden in het geheim voortgezet tot vorige maand, toen informatie over de mogelijke verkoop van NSO uitlekte. Functionarissen van het Witte Huis waren naar verluidt erg verontwaardigd over de onderhandelingen. Ook zouden ze hebben gezegd dat het Witte Huis zich verzet tegen pogingen van Amerikaanse defensiebedrijven om een bedrijf te kopen dat op de zwarte lijst staat. L3 Harris heeft de onderhandeling inmiddels stopgezet, schrijft The New York Times.

De woordvoerders van L3 Harris en NSO weigerden vragen van de krant over de onderhandelingen tussen de bedrijven te beantwoorden. De Amerikaanse inlichtingendiensten wilden niet zeggen of ze met de besprekingen hebben ingestemd. Een woordvoerder van het ministerie van Handel weigerde details te geven over eventuele besprekingen met L3 Harris over de aankoop van NSO.

Het Israëlische ministerie van Defensie weigerde ook om commentaar te geven.

De Pegasus-software is al verschillende malen in opspraak gekomen in spionagezaken waarbij journalisten, politici en andere publieke figuren zijn bespioneerd met behulp van de spyware. Amerikaanse inlichtingendiensten zouden echter eerder al interesse hebben getoond in Pegasus. Zo schreef The Guardian eerder dit jaar dat de FBI de omstreden software zou hebben gekocht om die onder de loep te nemen.