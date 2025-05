FBI ontdekt dat eigen contractant verboden NSO-spionagesoftware gebruikte

De Amerikaanse FBI concludeert in een onderzoek indirect de verboden spionagesoftware Landmark van NSO Group te hebben gebruikt. De inlichtingendienst moest uitzoeken wie deze software had aangeschaft en dat bleek een partij in dienst van de FBI te zijn geweest.

The New York Times schreef in april van dit jaar dat een orgaan binnen de overheid van de Verenigde Staten de toen onlangs verboden Landmark-software van de NSO Group had aangeschaft. De FBI moest onderzoeken wie hiervoor verantwoordelijk was. Nu schrijft dezelfde krant dat een contractant in dienst van de FBI, een derde partij genaamd Riva Networks, de software gebruikte in naam van de inlichtingendienst. In dit proces zou de FBI voorgelogen zijn. Het contract met Riva Networks werd daarom ontbonden.

Spionagetools van NSO Group werden kort voordat The New York Times het incident oorspronkelijk ontdekte door de Amerikaanse overheid verboden. Onder meer overheidsorganen mogen de Israëlische software sinds eerder dit jaar dus niet meer gebruiken. Toch zou Riva Networks de software Landmark hebben gebruikt om Mexicaanse drugssmokkelaars en voortvluchtigen op te sporen. De FBI zegt niet te zijn ingelicht over het gebruik van de betreffende software.

Over Riva Networks, wat naar eigen zeggen een telecombedrijf is, is verder weinig bekend. De krant ging langs bij wat het adres van de organisatie zou zijn, maar de persoon die een journalist op die locatie te woord stond, zegt niets over het telecombedrijf te weten. De website van Riva Networks is ondertussen niet meer bereikbaar. Wel lichtte de FBI toe dat dergelijke partijen soms ingeschakeld worden om 'technische hulp te krijgen bij het opsporen van voortvluchtige criminelen in het buitenland'.

De Israëlische spywaremaker NSO Group is al langer een omstreden entiteit, voornamelijk vanwege het aanbieden van de spionagesoftware Pegasus. Hiermee werden in elk geval tientallen journalisten en activisten bespioneerd. Mede daarom werd het bedrijf in de Verenigde Staten op een zwarte lijst gezet, waardoor organisaties alleen met een speciale vergunning zaken mogen doen met het bedrijf.