Telefoons van subcommissie van Europees Parlement bevatten spyware

Op twee telefoons van leden van een subcommissie van het Europees Parlement zijn sporen van spyware gevonden. Andere leden van dezelfde subcommissie is gevraagd om hun telefoons te controleren. Het is niet bekend of het om de beruchte Pegasus-spyware gaat.

De telefoon van een van de leden van de Subcommittee on Security and Defence, ook wel SEDE genoemd, werd afgelopen dinsdag gecontroleerd tijdens een routinecheck. Daarbij werden sporen van spyware gevonden, vertelt de persoon in kwestie aan Politico. Waarom precies deze telefoon als doelwit werd gekozen, was niet direct duidelijk.

Ook is niet bekend om wat voor soort spyware het gaat. De laatste jaren is veel te doen geweest over Pegasus, de spyware van het Israëlische NSO Group. De Europese Commissie begon eerder al een onderzoeksgroep die moest kijken of, en hoe, de spyware in Europa wordt ingezet. Eerder deze week gebeurde dat ook in Polen.

Uiteindelijk werden op twee telefoons sporen gevonden, zegt een woordvoerder van het Europees Parlement in een verklaring aan Politico. SEDE-leden worden in een interne e-mail gevraagd hun telefoons te laten controleren. "In de huidige geopolitieke context en gezien de aard van de dossiers die door de Subcommittee on Security and Defence worden gevolgd, wordt extra aandacht besteed aan de apparaten van de leden van deze subcommissie en van het personeel dat hun werk ondersteunt."

De ict-afdeling van het Europees Parlement heeft sinds april vorig jaar een systeem waarmee de telefoons van leden worden gecontroleerd op spyware. Volgens het Europees Parlement zijn sindsdien 'honderden operaties' uitgevoerd.