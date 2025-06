EU overweegt onderzoek naar Apple wegens verwijderen webapps uit iOS

De Europese Commissie overweegt een onderzoek te starten naar Apple vanwege het besluit van de techgigant om webapps vanaf iOS 17.4 niet langer te ondersteunen in de Europese Unie. De Commissie heeft Apple en appontwikkelaars om informatie gevraagd.

Apple bevestigde eerder deze maand dat het de ondersteuning voor webapps in iOS stopzet in de Europese Unie om aan de Digital Markets Act te voldoen die in maart van kracht gaat. Ook haalde de techgigant aan dat weinig mensen de webapps gebruiken. De Europese Unie verzamelt nu informatie om te oordelen of een onderzoek naar het besluit van Apple nodig is, zo meldt Financial Times.

Volgens de DMA, die vanaf 8 maart geldt, zou Apple zijn besturingssysteem moeten openstellen voor andere browserengines dan zijn eigen WebKit. Daardoor zou het bedrijf op zoek moeten naar een nieuwe manier om webapps te beveiligen. Vanwege de lage gebruikersaantallen zou de vereiste inspanning niet de moeite waard zijn.