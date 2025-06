Polen stelt commissie in die inzet van beruchte Pegasus-spyware gaat onderzoeken

De Poolse regering heeft een onderzoekscommissie in het leven geroepen die gaat kijken of de voorgaande regering de Pegasus-spyware heeft gebruikt tegen politieke tegenstanders. De commissie gaat hooggeplaatste ambtenaren en politici van de PiS-partij ondervragen.

De onderzoekscommissie gaat volgens Politico kijken naar de inzet van de Pegasus-spyware door de voorgaande Prawo i Sprawiedliwość-regering. Volgens de nieuwe regering, met Platforma Obywatelska als grootste partij, zou PiS de spyware hebben ingezet tegen politieke tegenstanders. De nieuwe premier Donald Tusk zei dat vorige week al en hintte er toen al op dat er een onderzoekscommissie zou komen. Ook pleitte Tusk tijdens zijn verkiezingscampagne al voor zo'n onderzoek. Die commissie komt er nu definitief.

De commissie moet onderzoeken op welke manier Pegasus is ingezet en hoe vaak dat gebeurde. "De commissie zal niet alleen bepalen wie de verantwoordelijken zijn, maar ook wie de mensen zijn die erdoor zijn aangevallen: politici, advocaten, journalisten en burgers", zegt Magdalena Sroka, het parlementslid dat de commissie voorzit. De commissie gaat politici en ambtenaren ondervragen, waaronder PiS-voorzitter Jarosław Kaczyński.

Al in 2019 gingen er voor het eerst geruchten rond dat Polen de beruchte spyware zou inzetten. Jarosław Kaczyński bevestigde destijds dat Polen de spyware in bezit had, maar zei ook dat het die niet tegen politieke tegenstanders inzette. De spyware zou alleen door inlichtingendiensten worden ingezet om het land te beschermen tegen bijvoorbeeld spionageactiviteiten.

Pegasus is spyware die is gemaakt door het Israëlische NSO Group. De beruchte tool is omstreden, omdat die onder andere zou zijn ingezet bij de moord op de Saudische journalist Jamal Khashoggi en andere geruchtmakende zaken. Het Europees Parlement besloot in 2022 al een commissie op te zetten om te kijken waar Pegasus in Europa is ingezet. Naast Polen vermoeden critici dat ook Hongarije, Spanje en Griekenland de spyware hebben ingezet tegen oppositiepolitici of andere politieke tegenstanders.