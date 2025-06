Apple wil rechtszaak tegen spywaremaker NSO terugtrekken

Apple wil een rechtszaak die het tegen spywaremaker NSO Group heeft aangespannen terugtrekken. De smartphonemaker vindt dat het werk van NSO veel minder effectief is geworden, maar dat er ook veel informatie over iOS openbaar wordt door de zaak.

Het gaat om een rechtszaak die Apple in 2021 aanspande tegen NSO Group. Dat Israëlische beveiligingsbedrijf maakt Pegasus, een beruchte spyware voor onder andere iOS. Apple wilde met de rechtszaak afdwingen dat NSO geen hard- of software van Apple meer mocht gebruiken of de spyware mocht maken.

Nu vraagt Apple aan de rechter om de zaak te laten seponeren. De reden daarvan is dat het bedrijf geen informatie meer wil delen met andere bedrijven. "Toen we deze rechtszaak drie jaar geleden begonnen, wisten we dat dat zou betekenen dat we informatie moesten delen met derde partijen", zegt Apple. Tegelijk wijst het bedrijf erop dat er sindsdien veel is veranderd in het landschap rondom spyware. Er zijn bijvoorbeeld veel nieuwe bedrijven opgekomen die ook zulke software maken. "Als Apple deze zaak doorzet, is er een risico dat belangrijke beveiligingsinformatie op straat komt te liggen", zegt het bedrijf.

Apple merkt verder op dat het werk van spywaremakers veel moeilijker is geworden in de afgelopen jaren. Dat komt onder andere omdat Apple iOS veel veiliger heeft gemaakt, in veel gevallen specifiek met spyware in het achterhoofd. Ook andere bedrijven en overheden helpen daarin mee.