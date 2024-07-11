Apple waarschuwt iPhone-gebruikers in 98 landen voor mogelijke spyware-infecties

Apple heeft gebruikers in 98 landen gewaarschuwd dat ze slachtoffer waren van spyware. Het is niet duidelijk om hoeveel gebruikers het gaat en om welke spyware; mogelijk heeft Apple een nieuwe infectie met Pegasus voorbij zien komen.

Onder andere TechCrunch schrijft over de waarschuwingen. "Apple heeft opgemerkt dat je door een commerciële spywareaanval bent getroffen die op afstand de iPhone met je Apple ID probeert te compromitteren", schrijft het bedrijf in een bericht. "Deze aanval is waarschijnlijk tegen jou persoonlijk gericht vanwege wie je bent of wat je doet." Apple houdt in het bericht een slag om de arm en zegt dat het 'bij dergelijke aanvallen nooit volledige zekerheid kan geven', maar het bedrijf 'heeft een hoog vertrouwen' in de waarschuwing.

Volgens TechCrunch gaat het om gebruikers in zeker 98 landen, waarvan alleen India specifiek genoemd wordt. Het is niet duidelijk om welke spyware het precies gaat en welke details Apple over de aanvallen heeft. Het bedrijf zegt ook specifiek daar niet te veel over te willen zeggen om de onderzoeksmethodes niet bekend te maken. De kans is groot dat het gaat om infecties met Pegasus, de beruchte spyware die door het Israëlische bedrijf NSO Group wordt gemaakt. In het verleden zijn er al veel waarschuwingen geweest waarbij specifiek Pegasus werd ingezet tegen onder andere journalisten en mensenrechtenactivisten.