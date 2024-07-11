Apple waarschuwt iPhone-gebruikers in 98 landen voor mogelijke spyware-infecties

Apple heeft gebruikers in 98 landen gewaarschuwd dat ze slachtoffer waren van spyware. Het is niet duidelijk om hoeveel gebruikers het gaat en om welke spyware; mogelijk heeft Apple een nieuwe infectie met Pegasus voorbij zien komen.

Onder andere TechCrunch schrijft over de waarschuwingen. "Apple heeft opgemerkt dat je door een commerciële spywareaanval bent getroffen die op afstand de iPhone met je Apple ID probeert te compromitteren", schrijft het bedrijf in een bericht. "Deze aanval is waarschijnlijk tegen jou persoonlijk gericht vanwege wie je bent of wat je doet." Apple houdt in het bericht een slag om de arm en zegt dat het 'bij dergelijke aanvallen nooit volledige zekerheid kan geven', maar het bedrijf 'heeft een hoog vertrouwen' in de waarschuwing.

Volgens TechCrunch gaat het om gebruikers in zeker 98 landen, waarvan alleen India specifiek genoemd wordt. Het is niet duidelijk om welke spyware het precies gaat en welke details Apple over de aanvallen heeft. Het bedrijf zegt ook specifiek daar niet te veel over te willen zeggen om de onderzoeksmethodes niet bekend te maken. De kans is groot dat het gaat om infecties met Pegasus, de beruchte spyware die door het Israëlische bedrijf NSO Group wordt gemaakt. In het verleden zijn er al veel waarschuwingen geweest waarbij specifiek Pegasus werd ingezet tegen onder andere journalisten en mensenrechtenactivisten.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 11-07-2024 15:03
108 • submitter: wildhagen

11-07-2024 • 15:03

108

Submitter: wildhagen

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Reacties (87)

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Azmodann 11 juli 2024 16:27
Je kan met de gratis versie van Imazing (windows & mac software) controleren als je iphone besmet is met Pegasus.
bglnelissen @Azmodann1 augustus 2024 19:39
Wat is een betrouwbare plek om iMazing te vinden?
Azmodann @bglnelissen2 augustus 2024 00:04
https://imazing.com/


https://imazing.com/spyware-analyzer


Is iMazing Spyware Analyzer free?
Yes, this feature is free of charge.

[Reactie gewijzigd door Azmodann op 2 augustus 2024 00:07]

PdeBie 11 juli 2024 15:07
Ok, en hoe komen we erachter of onze iPhones besmet zijn?
Verwijderd @PdeBie11 juli 2024 15:09
Apple stuurt je een waarschuwing zonder details. Wel fijn dat onze bondgenoot Israël en hun Mossad zich hiermee bezig houdt.
fire-breath @Verwijderd11 juli 2024 15:20
Deze software wordt gewoon verkocht aan meerdere regeringen. De 'boosdoener' hoeft helemaal niet Israël te zijn. Al moet de regering van Israël wel een exportvergunning bij iedere verkoop verlenen.

Dus indirect, met een beetje rekken, heb je soort van gelijk-ish.
Vlizzjeffrey @fire-breath11 juli 2024 15:27
Dat is toch geen rekken, als Israel weet aan wie ze het verkopen, dus dan zijn ze toch indirect verantwoordelijk, geen -ish.
3raser @Vlizzjeffrey11 juli 2024 15:36
Is de verkoper van een wapen ook verantwoordelijk voor de slachtoffers die er mee gemaakt worden?
Verwijderd @3raser11 juli 2024 15:49
Ja. Zonder verkoper geen wapen in hand van crimineel. Dus geen moordenaar met dat wapen.
SacredRose @Verwijderd11 juli 2024 15:56
Dus ook iedere auto, gereedschap, messen fabrikant enzovoorts zijn verantwoordelijk volgen jou?
Verwijderd @SacredRose11 juli 2024 16:02
Zijn die speciaal ontworpen om te doden? Bij sommige modellen messen wel.
pepsiblik @SacredRose11 juli 2024 16:08
Hangt van de situatie af, maar in principe is dat inderdaad zo ja. Het gaat dan om het doel van het gereedschap (voorbeeld: een baksteen heeft als doel om mee te bouwen, niet om mee te doden) en in hoeverre een defect een rol speelt (denk aan een fabrikage fout of een incorrect uitgevoerd proces).
SG @pepsiblik12 juli 2024 07:19
Context. Grijp klaar in auto kook gerij zoals messen is wapen. Een stuurslot is dan geen wapen.
reinierbruil @SG12 juli 2024 21:47
Dit is wel erg lastig te snappen. Wat dacht je van: “Grijpklaar in de ausomkookgerei zoals messen is een wapen.”
Zorra @3raser11 juli 2024 15:39
Ja, want waarom zou een wapen anders worden verkocht?
timeraider @Zorra11 juli 2024 16:40
Omdat dat gewoon mag in de meeste landen en de verkoop ervan niet is voor offensief gebruik?
Is de Blokker verantwoordelijk als ik iemand neersteek met hun bestekmes? ... geen idee of de Blokker nog bestaat btw
JohanNL @timeraider11 juli 2024 16:51
Er zit natuurlijk wel een verschil tussen wat het oorspronkelijke doel is van een product.
Wat betreft een mes van de blokker is dat voor onschuldige, legitimatie doeleinden.
Spyware-kits - of hoe je het maar wilt noemen - valt in een hele andere categorie.
die4ever @JohanNL11 juli 2024 17:15
"NSO Group markets Pegasus as a product for fighting crime and terrorism"
Legitieme doelen toch?
JohanNL @die4ever11 juli 2024 17:33
Ja natuurlijk zullen ze dat zo proberen te verkopen, maar iedereen weet wel beter.
Ik moet hierbij gelijk denken aan die kaartjes voor o.a. de Nintendo DS om ' muziek te luisteren, films en foto's af te spelen ', maar waarmee je ook ROM's van games kon afspelen.
' Heel toevallig ' kocht iedereen die kaartjes voor de functionaliteit waarvoor deze niet werd aangeboden, dat is niet anders bij deze spionage software.
Bovendien is ' fighting crime and terrorism ' een breed begrip en kun je ook zeker niet ongebreideld hiermee aan de gang gaan, omdat de mensen die je hiermee target ook rechten hebben.
Digimann @JohanNL11 juli 2024 18:33
Beter voorbeeld is verschil / overeenkomst tussen parental control && stalkerware software.
Vanuit mijn perspectief is de stap van parental control >> stalkerware >> spyware niet zo heel groot. In geval van NSO is de prijs misschien wat anders als wat ik in de app store kan kopen...
Raphaelo @die4ever12 juli 2024 09:46
"NSO Group markets Pegasus as a product for fighting crime and terrorism"
Legitieme doelen toch?
Verbazingwekkend dat ze geen kinderporno noemen. Dat is meestal het 'legitieme doel'.
tweazer @JohanNL12 juli 2024 10:49
Wat betreft een mes van de blokker is dat voor onschuldige, legitimatie doeleinden.
ehh, ik denk dat je daar legitieme doeleinden bedoeld."he ik heb een mes, dus ik ben jack the knife"
Argantonis @timeraider11 juli 2024 20:22
Ja want spyware is natuurlijk niet bedoeld voor offensief gebruik.

Goeie cope.
Armselig @timeraider11 juli 2024 21:26
Blokker bestaat nog ja.
jpsch @Zorra11 juli 2024 20:53
Sport, verzamelen, belegging. Zo maar een paar dingen die me te binnen SCHIETEN.
jerisson @3raser11 juli 2024 16:17
De vergelijking is eerder: ben je verantwoordelijk voor de slachtoffers als je een wapen verkoopt aan iemand waarvan je weet dat de kans groot is dat die er een moord mee gaat plegen? Dat antwoord lijkt me simpelweg "ja" te zijn.

Als je bondgenoot middellen verkoopt aan je vijand, en weet dat deze ze waarschijnlijk tegen je wilt gebruiken, is het dan echt je bondgenoot?
Verwijderd @jerisson11 juli 2024 23:28
Ja.

Alleen overheden moeten geweld mogen gebruiken. En bij misbruik door overheden zwaar straffen.
4x4 @3raser11 juli 2024 17:11
Wel als hij dat wapen aan een bekende moordenaar verkoopt. Je laat een pedofiel ook niet in een kinderdagverblijf werken. Dat is de kat op het spek binden.
biomechanical @4x412 juli 2024 09:52
Doordat er een enorme stigma is op pedofilie wegens het feit dat het merendeel van de mensen het verschil tussen pedofiel en pedoseksueel niet weet of wilt zien, houden deze mannen en vrouwen dit geheim zodat ze niet door de maatschap "uitgekotst " en/of vermoord worden, terwijl ze niets fouts gedaan hebben. Pedofilie is een gevoel en geen gedrag)

Dus zullen er waarschijnlijk enorm veel mensen in kinderdagverblijven en scholen werken met pedofiele gevoelens. Wat op zich niet slecht is (het overgrote deel van de mensen met pedofiele gevoelens word nooit een pedoseksueel omdat een echte pedofiel van kinderen "houd" en daarom nooit een pedoseksueel word terwijl een echte pedoseksueel kinderen als "prooi" ziet en dus nooit een pedofiel wordt ).

Net als dat het merendeel van de mensheid van andere mannen en/of vrouwen houden en deze niet verkrachten en dus gewoon ergens kunnen werken waar men constant met mensen in aanmerking komt.

Een pedoseksueel daarintegen in een
kinderdagverblijf of school laten werken. Dat is een enorm probleem.
Sinester @biomechanical12 juli 2024 12:41
Dus zullen er waarschijnlijk enorm veel mensen in kinderdagverblijven en scholen werken met pedofiele gevoelens. Wat op zich niet slecht is
Sorry hoor, maar dit vind ik zeer slecht.. als jij aan dit "gebeuren" lijd zou je in mijn optiek 100% verboden moeten worden om met kinderen te werken.

Als ik dit ook zou weten als ouder, dan blijft mijn kind daar echt niet op school

Je vraagt je dan ook meteen af waarom deze mensen in deze beroepen werken... zeker als dit zoals jij zegt waarschijnlijk veel zijn.. klinkt dat zedan bewust dit beroep hebben gekozen door hun gevoelens

[Reactie gewijzigd door Sinester op 22 juli 2024 13:57]

biomechanical @Sinester12 juli 2024 15:21
Waarom zou het verboden moeten worden. Een pedofiel blijft met zijn handen (en andere lichaamsdelen) van kinderen af. Dat er waarschijnlijk veel mensen met pedofiele gevoelens werken op plekken is niet altijd de "schuld" van de desbetreffende pedofiel. Het probleem blijft dat mensen het verschil niet willen zien tussen degene met pedofiele gevoelens (dit hoeft dus geen pedofiel te zijn) en een pedoseksueel die zich aan kinderen vergrijpt. Mensen denken "waar rook is is vuur" ongeacht of het rook is of damp (zo te zeggen)

Mensen uitsluiten om hun gedachten/gevoelens is nog steeds niet verplicht, wenselijk of mogelijk.
jdh009 FP ProMod @Vlizzjeffrey11 juli 2024 15:53
Nog los van de vraag of het goed is dat deze software gebruikt wordt: als ze weten aan wie ze het verkopen, weten ze toch nog steeds niet op wie het gebruikt wordt? Een wapenleverancier weet toch ook niet voor wie of waarvoor de kogel in een pistool bedoeld is? Ja, je hebt wapens die tot op zekere hoogte een geofencinglimitatie hebben, maar dat is voor deze software bijna niet te doen. Daarbij lijkt het mij als overheid ook niet prettig wanneer deze gevoelig informatie over doelwitten lekt naar het land waar je het product van gekocht hebt.
MazDaMan1970 @fire-breath11 juli 2024 15:36
Een exportvergunning is natuurlijk een wassen neus; een corrupte politieambtenaar krijgt deze vergunning gemakkelijk, net zoals andere corrupte ambtenaren. Voor criminelen zal het iets lastiger zijn, maar ja die kunnen natuurlijk ook misbruik maken van corrupte ambtenaren...
Ik snap overigens niet dat de VN niet ingrijpt, om dit soort malafide bedrijven op te rollen.

Forensische tools hebben zeker nut, maar dit soort spyware absoluut niet!
Lagonas @Verwijderd11 juli 2024 15:16
Dat is een aanname. Er is niks duidelijk in het publiek mbt wat voor spyware dit is.
Webxorcist @Verwijderd12 juli 2024 08:19
Het Franse Thales, wat o.a. in Hengelo zit, doet hetzelfde. Zij verkopen ook software aan regeringen bedoelt om burgers te bespioneren.
styno @PdeBie11 juli 2024 15:32
Als je geen crimineel of terrorist bent dan ben je ook niet besmet, want NSO groep controleert actief of diens gebruikers (overheden) zich houden aan deze voorwaarden.

Edit: oef, ik had een /s moeten toevoegen aan het eind..,

[Reactie gewijzigd door styno op 22 juli 2024 13:57]

eettjjuuhh @styno11 juli 2024 15:50
En dat geloof je? Daarbij hoe kom je aan deze informatie?
styno @eettjjuuhh11 juli 2024 21:48
Nee, ik geloof dat niet. Heb teveel van o.a. Bellingcat over NSO Group gelezen daarvoor.

Maar NSO Group zegt zelf: ‘serious crime and terrorists’.
At NSO, we are dedicated to ensuring licensed customers use our products only for their lawful and necessary purposes of preventing and investigating terrorism and serious crime.

[Reactie gewijzigd door styno op 22 juli 2024 13:57]

Jan Onderwater @styno11 juli 2024 16:22
Je weet dat zelfs een "braaf land" als Nederland Journalisten en Advocaten heeft afgeluisterd?
Heel veel overheden zijn gek op afluisteren. En daar gaat het maar al te vaak ook om zaken als Industriële spionage.
4x4 @styno11 juli 2024 17:10
Onzin. NSO Group verkoopt aan iedereen die grof geld betaald. Ook aan regimes die activisten en journalisten graag de mond willen snoeren. Saudie Arabië en Marokko zijn twee bekende gevallen die de spyware gebruikt hebben om journalisten, activisten en zelfs politici te bespioneren/chanteren.
Nasalis @4x412 juli 2024 06:18
Wat een onzin. Er staat toch duidelijk in de licentievoorwaarden dat dat niet mag? :P
bussie66 @styno11 juli 2024 17:48
En hoe weet jij dat?

Hoor en lees toch hele andere verhalen over dit "fijne" bedrijf.
Verwijderd @styno11 juli 2024 20:13
Sarcasme denk ik?

Podcast over NSO, interessante materie. https://darknetdiaries.com/episode/100/
Verwijderd @styno11 juli 2024 23:31
Net als dat de AIVD en MIVD nooir een sleepnet hebben gebruikt bij afluisteren.

Ook de Nederlandse overheid kan ik totaal niet vertrouwen.

En zeker sinds VVD-ers op justitie zitten is dat hard weggerend
styno @Verwijderd12 juli 2024 11:05
Een sleepnet op internetverkeer, nog afgezien van de uitvoering van die wet, is natuurlijk wel heel wat anders dan zonder jouw medeweten spyware op jouw telefoon zetten.
Verwijderd @styno12 juli 2024 16:37
Je weet dat de AIVD en de MIVD mee hebben gewerkt om stuxnet in Iran te krijgen?

En beide dus moeten worden gezien als terroristische organisaties volgens de nederlandse wet.
Telesto @PdeBie11 juli 2024 15:09
Dan krijg je dus een waarschuwing van Apple te zien, krijg je die niet dan is er niets aan de hand.

Wanneer je geen publiek persoon bent of zaken doet die relevant zijn voor vijandige organisaties/overheden dan zijn dit soort waarschuwingen vaak niet voor jou.

Overigens verstuurt Apple dit soort berichten op reguliere basis, afgelopen jaren naar gebruikers in meer dan 150 landen.

[Reactie gewijzigd door Telesto op 22 juli 2024 13:57]

kodak
@Telesto11 juli 2024 15:19
Niet te horen krijgen wil niet zomaar zeggen dat er dus maar geen besmetting is. Het heeft vooral de betekenis dat Apple niet genoeg aanwijzingen heeft om je te waarschuwen, of dat je het bericht niet ontvangen hebt. Het nieuws is niet voor niet dat ze het over mogelijke besmettingen hebben.

Het is een terechte vraag hoe je het zelf kan controleren. Juist omdat Apple geen verplichting heeft duidelijk genoeg te zijn waar ze de grens leggen om te stellen dat je wel of niet mogelijk als slachtoffer bent gekozen.
bzzzt
@kodak11 juli 2024 15:32
Vermoedelijk hebben ze op hun Apple ID infrastructuur gezien dat er bepaalde verzoeken zijn binnengekomen voor deze accounts. Vind het wel netjes dat ze die mensen dan waarschuwen dat ze mogelijk getarget zijn.
Overigens hebben ze voor mensen die bovengemiddeld gevoelig voor hacks denken te zijn ook de 'lockdown mode' voor iOS toegevoegd. Die kan je dan beter aan zetten.
Pinkys Brain @bzzzt11 juli 2024 15:59
Tenzij de hack updates uitzet, gooien ze ook wel een update naar de antivirus van de secure enclave die voorgaande infecties detecteert. (Even aangenomen dat er geen rootkit op secure enclave niveau zit.)
bzzzt
@Pinkys Brain11 juli 2024 16:07
Sinds wanneer draait er een virusscanner op de secure enclave? Dat ding draait amper een OS en start alleen code op die door Apple is gesigneerd.
Pinkys Brain @bzzzt11 juli 2024 18:34
Ik zat even niet helder te denken, ik denk AV moet tijdens boot maar na de OS update is de exploit toch weg.
kodak
@bzzzt11 juli 2024 16:33
De vraag om duidelijkheid gaat er nmm vooral om dat de mogelijke slachtoffers genoeg informatie hebben om dit probleem zelf te kunnen herkennen. Want hoe netjes het ook mag zijn dat Apple een poging doet om te helpen, of dat ze een klant de mogelijkheid als een lockdown-instelling geven, uiteindelijk is het niet Apple maar de gebruiker die het slachtoffer is en genoeg informatie nodig heeft. Het minste wat van Apple dus verwacht mag worden is dus dat ze ook genoeg informatie geven waaruit de mogelijke besmetting door de gebruikers valt op te maken.
Coolstart @PdeBie11 juli 2024 15:14
In het bronartikel staat : “Apple detected that you are being targeted by a mercenary spyware attack that is trying to remotely compromise the iPhone associated with your Apple ID -xxx-,” the company wrote in the warning to affected customers.
“This attack is likely targeting you specifically because of who you are or what you do. Although it’s never possible to achieve absolute certainty when detecting such attacks, Apple has high confidence in this warning — please take it seriously,” Apple added in the text.


Dus Apple laat het je weten.
Byron010 @PdeBie11 juli 2024 15:10
Dan zou je nu dus een waarschuwing hebben ontvangen van Apple..
air2 @PdeBie11 juli 2024 15:53
Overigens kun je het best zo nu en dan opnieuw opstarten. De meeste malware overleeft een herstart niet.
ucsdcom @air211 juli 2024 16:00
Overigens kun je het best zo nu en dan opnieuw opstarten. De meeste malware overleeft een herstart niet.
Sommige malware activeert juist door een herstart. Het vermomd zich na het binnenhalen bij installatie voor de herstart in een onbelangrijk lijkende file om ontdekking uit te stellen en activeert als spyware bijna onvindbaar na herstart.

Probleem met de Apple id’s issteeds meer dat alles in het Apple ecosysteem met slechts 1 id werkt. Je kan als je daar toegang hebt zowel manupileren aan toestellen, als locatie gegevens volgen, als icloud bestanden zien, camera’s activeren, microfoons activeren en meeluisteren, als apps op een toestel zetten en deze verbergen indien nodig. En je kan ook bij alle icloud wachtwoorden. Dus je toegang is te breed om dit zomaar los te laten voor criminelen of geheime diensten.

Het wordt echt wel tijd dat je als gebruiker de kans krijgt de diverse onderdelen los te koppelen van je apple id en deze als losse afgesloten zaken te gebruiken.

[Reactie gewijzigd door ucsdcom op 22 juli 2024 13:57]

Redondo1982
@ucsdcom11 juli 2024 17:14
Aub niet zeg, er bestaat ook nog zoiets als gemak en je kan je Apple ID voorzien van 2FA.

Ik zit bij Apple voor het gemak en de naadloze integratie, niet om moeilijk te doen en bij native apps allerlei nieuwe inloggegevens erop na te houden.
Lord Anubis @ucsdcom11 juli 2024 20:38
Je kan per device of Mac user een eigen Apple-ID gebruiken.
PhilipsFan @PdeBie11 juli 2024 16:20
Daar kom je niet achter, maar je kunt je iPhone rebooten en dan is het weg. Pegasus is niet persistent.
pietje63 @PdeBie11 juli 2024 22:06
You should urgently click this link to test your iPhone. The link provides access to an alternative App Store with a specialized app, as installing the test app via the regular iPhone is monitored by the spyware. You may ignore all warnings while installing the app. Do this as soon as possible to limit any damage
PdeBie @pietje6311 juli 2024 22:10
Ha, grapjas :P
robcoenen 11 juli 2024 15:36
Meer informatie op de website van Apple:
"About Apple threat notifications and protecting against mercenary spyware"

De tips in een notendop:
• Update devices to the latest software, as that includes the latest security fixes
• Protect devices with a passcode
• Use two-factor authentication and a strong password for Apple ID
• Install apps from the App Store
• Use strong and unique passwords online
• Don’t click on links or attachments from unknown senders

[Reactie gewijzigd door robcoenen op 22 juli 2024 13:57]

air2 @robcoenen11 juli 2024 15:52
Hier zou nog aan toegevoerd moeten worden:

* herstart je telefoon regelmatig.
Martinus @air211 juli 2024 16:03
hadden ze maar een standaard restart app zoals android (heb beide) dat mis ik echt.

gister deed mn wallet het niet meer, ff herstart en klaar. Maar zou wel elke nacht om 3 willen herstarten.
WhatsappHack
@Martinus12 juli 2024 00:00
iMazing kan vanaf je Mac (en mogelijk ook vanaf Windows, maar ik heb geen Windows-bak) je iPhone rebooten als deze aan hetzelfde WiFi-netwerk hangt. (Uiteraard moet je hem wel eerst een keertje gekoppeld hebben over USB en de computer vertrouwd hebben.) Dus blijkbaar is daar een functie voor ingebouwd. Gezien dit kan gok ik dat je vast wel ergens het commando en/of een tooltje kan vinden dat dit voor je kan doen. Moet je enkel nog een cron jobje eraan verbinden en hatseflats.
Martinus @WhatsappHack12 juli 2024 14:26
dank voor je update, wel dure optie.. das jammer
WhatsappHack
@Martinus12 juli 2024 15:19
Ja sorry, ter verheldering: er moet dus een optie in de iPhone zitten om dit te doen. iMazing kan immers over WiFi een commando sturen naar iOS (er draait geen iMazing client op de iPhone ofzo). Gezien dit mogelijk is en een core functie van het OS is, moet je dit in principe ook zelf kunnen doen zonder iMazing.
Redondo1982
@robcoenen11 juli 2024 17:10
Slim van Apple om zo de mensen bij de originele AppStore te houden }>
Kargin 11 juli 2024 18:09
Ik blijf het apart vinden, er zijn zogenaamd geen bugs, backdoors of zero days in iphones. Echter blijft Pegasus werken. Ga bijna mijn alu hoed opzetten en denken dat er een speciale pegasus api zit in iphones. Is een serieuze vraag, ben zelf ook ontwikkelaar maar snap het niet goed.
runnershigh @Kargin11 juli 2024 19:13
Natuurlijk zijn er wel bugs en zero days in iPhones.
aikebah @Kargin11 juli 2024 19:13
Een zero-day wordt pas een bekende zero-day op t moment dat iemand het exploit-mechanisme gespot heeft.

Tot die tijd is het 'geen idee hoe die gast in mijn woonkamer komt' (onbekende zero-day of iemand heeft gewoon de deur voor m opengedaan) na die tijd is het 'oh... dat slot van de achterdeur is niet goed' (bekende zero-day) en een tijdje later heb je dat slot vervangen (is de zero-day gepatcht)

Daarnaast: geen idee waar jij de wijsheid vandaan haalt dat er geen zero-days zijn, want Apple publiceert toch echt ook af en toe security patches voor ontdekte zero-days naast security patches voor reposibly disclosed veiligheidproblemen.

Prijzen op de zwarte markt voor exploits lagen over het algemeen een stuk hoger voor iOS dan voor android, omdat de security er op een hoger nivo lag af fabriek. Geen idee hoe de prijzen zich heden ten dage tot elkaar verhouden, maar in het verleden was in de exploit-prijzen goed het verschil te zien tussen de platformen.
GeroldM @aikebah12 juli 2024 03:15
Denk eerder dat personen met een iPhone bijna altijd bankgegevens op hun toestel hebben staan, want je moet voor een heleboel zaken/apps betalen in Apple's eco-systeem dat ze in hun ommuurde tuintje hebben aangelegd. Zowel 1-malig als in abonnenements-vorm. En vaker wel dan niet zitten iPhone gebruikers beter bij kas dan de gemiddelde Android gebruiker.

Het is simpelweg financieel aantrekkelijker om van een iPhone gebruiker te roven dan van een Android gebruiker. Dat hogere financiële potentieel maakt de Apple exploit lijst meer waard. Want de "eer" om die hoge mate van protectie te kraken is lang niet zo interessant als geld binnen kunnen harken voor het overgrote deel van de crackers/script-diefjes.
Cegax 11 juli 2024 17:05
En niemand vraagt zich af wat het eigenlijk betekent dat Apple deze gebruikers een bericht stuurt. Ik zou er als gebruiker niet gerust op zijn. Wat ziet Apple allemaal van gebruikers dat ze deze informatie kunnen verstrekken..........
Krommetenen @Cegax11 juli 2024 17:55
Een adres wat toegang zoekt tot duizenden ID’s en toestellen valt toch gewoon binnen de verwachtingen van een accountboer zoals Apple? Dat het Bunq niet boeit is juist zorgwekkend.
powerbug 11 juli 2024 15:38
Doet Google iets gelijkaardig voor Android phones, of schuiven die de verantwoordelijkheid door naar de fabrikant?
iAR 11 juli 2024 17:01
Is er iemand die weet hoe dergelijke software zich in iPhones nestelt? En hoeveel ze kunnen ‘zien’?
Qws 11 juli 2024 20:04
Hoe word deze spyware geïnstalleerd op een iPhone?
WhatsappHack
@Qws12 juli 2024 00:02
Asking for a friend? ;) Dit gebeurt veelal op afstand door het misbruiken van een of meerdere zero days, wat een kat en muisspel blijft tussen aanvallers en Apple. Soms werkt de malware simpelweg ook een tijdje niet dankzij een nieuwe iOS release, tot de malwareontwikkelaars weer iets nieuws vinden om hem mee te exploiten.
Nasalis 12 juli 2024 06:22
Met deze waarschuwing weet je dus nog steeds precies niets. Maar goed, je kunt in elk geval niet meer zeggen dat je niet gewaarschuwd was. 8)7
rvdlaar 12 juli 2024 17:28
Wat kan je er dan tegen doen, of wat moet je er dan mee doen als je zo'n bericht krijgt van Apple?

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