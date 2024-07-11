Eerste afbeeldingen van Sonos-soundbar met Nederlandse tech verschijnen

Er zijn afbeeldingen verschenen van de eerste Sonos-soundbar met technologie van een Nederlandse start-up. De transducers van het Nederlandse Mayht moeten kleinere drivers in de soundbar met dezelfde output opleveren.

De soundbar heeft als codenaam Lasso, meldt The Verge. Die soundbar heeft als eerste product van Sonos de technologie van Mayht, een Nederlandse start-up die in 2022 door Sonos is overgenomen. Mayht werkte aan kleinere drivers voor speakers met neodymium-magneten en die zouden relatief duur zijn, claimt The Verge.

De Sonos Lasso heeft naast de nieuwe drivers ook de functionaliteit om audio via bluetooth af te spelen, inclusief een knop op de behuizing om bluetooth aan of uit te zetten. De Arc, de huidige soundbar van Sonos die vier jaar geleden uitkwam, heeft dat niet. De Sonos Lasso zou duurder worden dan de Arc, meldt The Verge. De Arc kwam uit voor 899 euro.

Sonos Lasso. Bron: The VergeSonos Lasso. Bron: The Verge

Bron: The Verge

Door Arnoud Wokke

Redacteur Tweakers

Feedback • 11-07-2024 16:22 23

11-07-2024 • 16:22

23

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Sonos Arc

vanaf € 628,-

3.5 van 5 sterren

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Reacties (23)

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voodooless 11 juli 2024 16:27
Niet ander type magneten. In al deze soundbars zitten drivers met neodymium. Het verschil zit hem in de motor die de cone aandrijft. Deze is niet achter de cone gezet maar er zijn eigenlijk 4 kleinere motoren naast de cone gemaakt.
Auteurarnoudwokke Redacteur Tweakers @voodooless11 juli 2024 16:33
Goede nuance, zinsbouw erop aangepast in het artikel, dank je wel!
n4m3l355 11 juli 2024 19:21
Als voorheen enthousiaste gebruiker van Sonos ben ik op dit moment eerder benieuwd wanneer ze de app terug rollen en mijn data niet verkopen. Op dit moment kan ik niemand nog aanraden een Sonos te kopen. De voorheen gedegen app is heden ten dagen gewoon rampzalig, traag, beperkt in functionaliteit, linken van streaming services wilt niet meer. Het is gewoon bedroevend, liefste zou ik de hele meuk retour sturen. Schandalig en geen zicht op verbetering.
unglaublich @n4m3l35511 juli 2024 19:48
Zelfde ervaring. Hoe krijg je het voor elkaar alles zo langzaam en onbetrouwbaar te maken? Te veel productmanagers die hun bullshit er door heen proberen te drukken?
The Zep Man @n4m3l35511 juli 2024 20:34
Zelf gebruik ik een geweldige Atmos set samengesteld met speakers van 27 jaar oud die geweldig klinken voor muziek (stereo) en film (5.1.2), zonder het gebruik van een specifieke "app".

Het "smart" deel van fysieke spullen overleeft nooit echt lang. Enshittification is een altijd aanwezig risico.

Liever scheid ik dat van wat echt uitmaakt. Als Sonos op een dag de handdoek in de ring werpt zijn er tenminste nog opensource alternatieven om iets naar die speakers te sturen (zoals Noson), maar voor zoveel e-waste gaat dat niet op.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 13:18]

iT3CH @n4m3l35511 juli 2024 23:23
Ik was huiverig om te updaten maar uiteindelijk moest ik wel omdat ik anders een streamingdienst niet kon toevoegen. Ik heb echt geen slechte ervaringen. Merk wel dat hij soms een error geeft als ik een radiostation wil afspelen. Ik gebruik een beam met 2 One’s en een sub mini, een losse one in de keuken en een Roam. Met geen van deze apparaten heb ik problemen
NicoFeydrautha @n4m3l35513 juli 2024 10:55
Ik ben al jarenlang een zeer tevreden Sonos gebruiker, dat begon ooit met 2x de 5.
Tegenwoordig heb ik tot volle tevredenheid de soundbar. Alleen is de web based app niet van de kwaliteit die ik gewend ben van Sonos.
Iedere keer opnieuw kan de app in eerste instantie de soundbar niet vinden, als hij het wel doet da is hij erg traag weinig bedieningsmogelijkheden gewoon terugdraaien naar de S2 versie hoop ik.
ThaBilly 11 juli 2024 16:25
Ik vind veel belangrijker dat ze nu een schuifje hebben om die microfoon uit te zetten :D misschien loop ik achter (dat andere modellen dit ook zo hebben) maar mijn beam heeft nog een touch knop bovenop die mijn kinderen vaak aanraken... terwijl ik toch liever mijn hey google via mijn nest hub wil laten verlopen..
ruben0107 @ThaBilly11 juli 2024 16:28
Je kan die knopjes uitzetten in de app. Ik heb ook een enthousiaste kat die er de hele tijd overheen liep. ;p
iT3CH @ruben010711 juli 2024 23:18
Ik ben echt heel benieuwd waar in de app de bediening uitgezet kan worden van mijn Beam. Ik kan het niet vinden. Hier zitten de kinderen er altijd aan. Hey Google kan ik wel uitschakelen.
Kale Kiwi @iT3CH11 juli 2024 23:37
Zie sectie “Disable touch controls”.

https://support.sonos.com...ontrols-on-sonos-products
iT3CH @Kale Kiwi12 juli 2024 07:20
Gevonden! Erg bedankt. Het zat onder de roomsettings en niet onder settings van de Beam.
eettjjuuhh @ruben010711 juli 2024 16:58
Wat ik dan niet goed begrijp is dat mensen dit soort opties niet kunnen vinden in de app of de app niet gebruiken. Hoeveel opties zitten er in die app vast niet zoveel dat je dit over het hoofd ziet?
BoerBart 11 juli 2024 17:06
Als leek op het gebied van audio vraag ik mij af wat hier de winst nu van is, ik begrijp van de website van Mayht dat het kleinere speakers zijn zonder in te leveren op de kwaliteit van het geluid. Is dat ook direct het voordeel dat deze technologie biedt, of zijn er nog meer voordelen?
Koetjes Reep @BoerBart11 juli 2024 17:50
Vlakkere frequentiecurve, minder harmonic distortion en lager energieverbruik voor dezelfde output
BoerBart @Koetjes Reep11 juli 2024 19:31
Dankje! Je strooit aardig met onbekende termen voor mij, maar na wat zoekwerk heb ik de strekking gevonden voor wie het zich ook afvraagt; een natuurlijker en minder vervorming van het geluid.
Ablaze @Koetjes Reep12 juli 2024 17:44
Is dat bemeten, of zijn het alleen claims?

Een vlakke frequentiecurve is goed, maar het ligt er maar helemaal aan hoe het wordt toegepast, of dat merkbaar is. Bij veel van dit soort speakers met plastic kasten en weinig volume wordt er digitaal toch al een hoop gefilterd om de beste resultaten te krijgen.
Koetjes Reep @Ablaze12 juli 2024 21:04
Bemeten! Ze scoren daadwerkelijk goed en de oude speakerboeren beginnen in te zien dat vernieuwing best goed kan werken. DSP wordt uiteraard ook toegepast
Stijnvi 11 juli 2024 17:18
Eerste afbeeldingen van Sonos-soundbar met Nederlandse tech verschijnen
Ik snap de gedachte achter de titel, maar dit klopt natuurlijk niet helemaal. Zowel Wi-Fi als Bluetooth is namelijk ook Nederlands.
En volgens mij is ieder Sonos product met in ieder geval één van deze twee technieken uitgerust.
De titel doet in mijn ogen dan ook een klein beetje af aan de invloed van Nederlanders in de technologie.

Voor degenen die hiervan niet op de hoogte waren:
- Wi-Fi is uitgevonden door de Nederlander Cees Links.
- De IEEE 802.11-standaard is ontworpen door de Nederlander Vic Hayes.
- Bluetooth is ontwikkeld door de Nederlander Jaap Haartsen voor het Zweedse bedrijf Ericsson.
PolarBear @Stijnvi11 juli 2024 17:39
Voor degenen die hiervan niet op de hoogte waren:
- Wi-Fi is uitgevonden door de Nederlander Cees Links.
- De IEEE 802.11-standaard is ontworpen door de Nederlander Vic Hayes.
- Bluetooth is ontwikkeld door de Nederlander Jaap Haartsen voor het Zweedse bedrijf Ericsson.
Wat ik zo hier en hier lees zijn er in ieder geval meer mensen betrokken geweest bij de ontwikkeling van WiFi. En als ik zijn wiki er bij pak heeft hij de eerste commerciele vorm van wireless LAN ontwikkeld (WaveLAN) en is dat de basis geweest voor verder ontwikkeling in de Wi-Fi standaard.
As product manager, he was responsible for the first concept development and launch of the world's first wireless LAN product in 1990, WaveLAN, a major innovation at that time. Throughout several acquisitions and divestitures (NCR, AT&T, Lucent Technologies and Agere Systems), Links continued his work in the wireless LAN area, which he turned into a multi-hundred million dollar business for Agere Systems. Links started as product manager, responsible for the initial Wi-Fi marketing and concept creation and in 1996 became general manager of the Wi-Fi business unit. He directly closed the deal[1] with Steve Jobs at Apple Computer in 1999 that ignited the growth of the wireless LAN industry. Through this deal, wireless LANs went on to become the standard communication feature as Wi-Fi is known today.
Vic Hayes heeft inderdaad een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de IEEE 802.11 standaard als voorzitter van de IEEE werkgroep. Daarmee een grote rol en verantwoordlijkheid maar natuurlijk niet de enige die zich daarmee bemoeide. Hij heeft overigens samen met Cees Links de WaveLAN technolgie ontwikkeld.

Jaap Haartsen hetzelfde verhaal, belangrijke grote rol in de ontwikkeling van Bluetooth maar niet in zijn eentje gedaan. Sven Mattisson heeft ook een niet onaanzienlijke rol gespeeld.

Dit om aan te geven dat veel ontwikkelingen niet door een eenzame uitvinden worden gedaan maar dat er veel mensen aan gewerkt hebben.
Remco123 12 juli 2024 17:27
Had zelf wel wat meer vernieuwing verwacht , een schuifje hier en daar doet mij in ieder geval weinig. Ik had liever flink wat meer HDMI ingangen gezien en een betere samenwerking met de Era 300 surrounds of ruimere ondersteuning voor Audio Codes. Als soundbar heb ik de Arc altijd wel goed ontworpen gevonden.
pietervh 13 juli 2024 08:52
Sonos is in een rap tempo speakers aan het vernieuwen zonder Google assistant. Daar willen ze maar wat graag vanaf lijkt het.
Rallye
14 juli 2024 09:43
Sonos zelf zegt dat Google het ze te moeilijk maakt…… Wel jammer inderdaad, want Google werkt in het Nederlands. SVC en Amazon niet.

@Remco123 Meer HDMI ingangen gaat in tegen het uitgangspunt dat de TV voor Sonos het centrale punt is voor je apparatuur. Ik verwacht dat niet op een speaker, maar wellicht verandert de Sonos mediaspeler waarover gesproken wordt daar iets aan.
Welke betere samenwerking met de surrounds wil je?

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