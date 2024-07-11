Eerste afbeeldingen van Sonos-soundbar met Nederlandse tech verschijnen

Er zijn afbeeldingen verschenen van de eerste Sonos-soundbar met technologie van een Nederlandse start-up. De transducers van het Nederlandse Mayht moeten kleinere drivers in de soundbar met dezelfde output opleveren.

De soundbar heeft als codenaam Lasso, meldt The Verge. Die soundbar heeft als eerste product van Sonos de technologie van Mayht, een Nederlandse start-up die in 2022 door Sonos is overgenomen. Mayht werkte aan kleinere drivers voor speakers met neodymium-magneten en die zouden relatief duur zijn, claimt The Verge.

De Sonos Lasso heeft naast de nieuwe drivers ook de functionaliteit om audio via bluetooth af te spelen, inclusief een knop op de behuizing om bluetooth aan of uit te zetten. De Arc, de huidige soundbar van Sonos die vier jaar geleden uitkwam, heeft dat niet. De Sonos Lasso zou duurder worden dan de Arc, meldt The Verge. De Arc kwam uit voor 899 euro.

Bron: The Verge