Eerste afbeeldingen van Sonos-soundbar met Nederlandse tech verschijnen

Voor degenen die hiervan niet op de hoogte waren:
- Wi-Fi is uitgevonden door de Nederlander Cees Links.
- De IEEE 802.11-standaard is ontworpen door de Nederlander Vic Hayes.
- Bluetooth is ontwikkeld door de Nederlander Jaap Haartsen voor het Zweedse bedrijf Ericsson.
Wat ik zo hier
en hier
lees zijn er in ieder geval meer mensen betrokken geweest bij de ontwikkeling van WiFi. En als ik zijn wiki er bij pak heeft hij de eerste commerciele vorm van wireless LAN ontwikkeld (WaveLAN) en is dat de basis geweest voor verder ontwikkeling in de Wi-Fi standaard.
As product manager, he was responsible for the first concept development and launch of the world's first wireless LAN product in 1990, WaveLAN, a major innovation at that time. Throughout several acquisitions and divestitures (NCR, AT&T, Lucent Technologies and Agere Systems), Links continued his work in the wireless LAN area, which he turned into a multi-hundred million dollar business for Agere Systems. Links started as product manager, responsible for the initial Wi-Fi marketing and concept creation and in 1996 became general manager of the Wi-Fi business unit. He directly closed the deal[1] with Steve Jobs at Apple Computer in 1999 that ignited the growth of the wireless LAN industry. Through this deal, wireless LANs went on to become the standard communication feature as Wi-Fi is known today.
Vic Hayes heeft inderdaad een grote rol gespeeld in de ontwikkeling van de IEEE 802.11 standaard als voorzitter van de IEEE werkgroep. Daarmee een grote rol en verantwoordlijkheid maar natuurlijk niet de enige die zich daarmee bemoeide. Hij heeft overigens samen met Cees Links de WaveLAN technolgie ontwikkeld.
Jaap Haartsen hetzelfde verhaal, belangrijke grote rol in de ontwikkeling van Bluetooth maar niet in zijn eentje gedaan. Sven Mattisson heeft ook een niet onaanzienlijke rol gespeeld.
Dit om aan te geven dat veel ontwikkelingen niet door een eenzame uitvinden worden gedaan maar dat er veel mensen aan gewerkt hebben.