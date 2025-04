Samsung kondigt Music Frame-schilderij met geïntegreerde speaker aan

Samsung toont een Music Frame-speaker tijdens de CES-beurs in Las Vegas. Deze schilderijachtige speaker is geïnspireerd door The Frame-televisies van de elektronicagigant en bevat een print aan de voorkant. Samsung deelt geen releasedatum of adviesprijs.

De Samsung Music Frame-speaker met aanpasbare print.

Samsung noemt de Music Frame-speaker een 'aanpasbare speaker' die compatibel is met SmartThings. De speakers kunnen als draadloze speakers functioneren via wifi of bluetooth, of verbonden worden met een Samsung-televisie of -soundbar voor surroundsound. De Music Frame-speaker beschikt over twee woofers, twee tweeters en twee drivers voor de mid-range, zo schrijft Engadget. De speaker is volgens Samsung geschikt voor Dolby Atmos-audio.

Aan de voorkant zit een frontpaneel met daarop een kunstwerk. Gebruikers kunnen dat frontpaneel zelf vervangen door andere prints. Volgens Samsung kan de Music Frame-speaker daarmee 'kunst of foto's' weergeven. De speaker bevat een dunne kabel voor de stroomvoorziening, maar is verder draadloos.

De speaker doet denken aan de Symfonisk-schilderijspeaker van Sonos en IKEA. Die speaker heeft eveneens de vorm van een schilderij en kan voorzien worden van verschillende prints. Samsung zegt niet hoe duur de Music Frame-speaker wordt. De Zuid-Koreaanse techgigant deelt ook geen concrete releasedatum.