Samsung toont nieuwe S85D-, S90D- en S95D-(QD-)oledtelevisies

Samsung toont op de CES drie nieuwe oledtelevisies: de S85D, S90D en S95D. De televisies komen op de markt in beeldmaten variërend van 42" tot 83" en maken deels gebruik van woledpanelen van LG Display.

Op een previewevenement voorafgaand aan de CES-beurs toonde Samsung zijn nieuwe oledtelevisies voor 2024, waarbij het om drie verschillende modelseries gaat. Samsung was nog nog niet scheutig met (technische) informatie, maar op basis van demo-exemplaren die Tweakers op het evenement kon zien, valt het een en ander te ontcijferen.

Het nieuwe topmodel voor 2024 is de S95D, die beschikbaar komt in beeldmaten van 55", 65" en 77". Deze televisies maken gebruik van een nieuwe generatie QD-oledpaneel van Samsung Display. Volgens de beperkte informatie die Samsung tot nu toe heeft vrijgegeven, zijn deze schermen '20 procent helderder' dan voorgaande modellen. Wat het meest opvalt aan de getoonde S95D-televisies, is de matte afwerking van het paneel. Dit is nieuw voor oledtelevisies en leidt tot een aanzienlijke vermindering van reflecties. De S95D wordt net als de S95C van vorig jaar voorzien van een externe One Connect Box.

De S90D is een goedkopere variant van de S95D. Het op de beurs getoonde 65"-exemplaar is voorzien van een QD-oledpaneel, maar zonder de nieuwe antireflectiecoating van de S95D. De S90D profiteert vermoedelijk ook niet van de 20 procent helderheidsboost. De S90D komt beschikbaar in 42", 48", 55", 65", 77" en 83". Hoewel de het getoonde 65"-model een QD-oledpaneel heeft, zal dat niet gelden voor de 42"-, 48"- en 83"-varianten, aangezien Samsung Display geen QD-oledpanelen in deze beeldmaten maakt. Onduidelijk is vooralsnog of de 55"-, 65"- en 77"-varianten (altijd) een QD-oledpaneel krijgen of dat ook deze beeldmaten (deels) worden voorzien van LG Display-woledpanelen.

Nieuw is de S85D, een serie die Samsung als oledinstapmodel positioneert. Over deze modelserie heeft Samsung nog niet veel bekendgemaakt. Nadere nadere inspectie met een smartphonemacrocamera leert dat het getoonde 65"-exemplaar op het previewevenement in ieder geval over een woledpaneel beschikt.

Samsung S95D-QD-oledtelevisie

Samsung S90D-(QD-)oledtelevisie