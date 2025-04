Roborock onthult S8 Max Ultra-robotstofzuigers met zuigkracht tot 10.000Pa

Roborock heeft vier nieuwe robotstofzuigers onthuld, waaronder de S8 Max Ultra en S8 MaxV Ultra met een adviesprijs vanaf 1600 dollar. Daarnaast verschijnen de Q Revo MaxV en Q Revo Pro vanaf 1000 dollar. Ook introduceert de fabrikant nieuwe Flexi-steelstofzuigers met dweilfunctie.

De Roborock S8 Max Ultra en S8 MaxV Ultra zijn robotstofzuigers met dweilfunctie die geschikt moeten zijn voor het reinigen van moeilijk bereikbare plekken in huis, met een hoekdekking van 'minimaal' 99 procent. De zuigkracht van de modellen is verhoogd naar 8000 en 10.000Pa, ten opzichte van de 6000Pa van de S8, S8 Plus- en S8 Pro Ultra-varianten die Roborock vorig jaar uitbracht. De S8 MaxV Ultra beschikt daarnaast over een ingebouwde spraakassistent en biedt ondersteuning voor Matter. De S8 Max Ultra krijgt een adviesprijs van 1600 dollar; de S8 MaxV Ultra gaat 1800 dollar kosten. De robotstofzuigers zijn vanaf april verkrijgbaar.

Roborock S8 MaxV Ultra-robotstofzuiger met dweilfunctie

Bij de Q Revo-modellen gaat het eveneens om robotstofzuigers met dweilfunctie. De Q Revo Pro en Q Revo MaxV hebben een randdekking van 98,8 procent en een zuigkracht van 7000Pa, wat bij de originele Q Revo 5500Pa was. De Q Revo MaxV is voorzien van de ingebouwde spraakassistent Hello Rocky. Roborock vraagt voor de Q Revo Pro een adviesprijs van 1000 dollar; voor de Q Revo MaxV is dat 1200 dollar. Beide modellen zijn vanaf april 2024 beschikbaar.

Daarnaast introduceert Roborock de Flexi-serie, bestaande uit de Flexi en de Flexi Pro. Deze steelstofzuigers worden op de markt gezet als 'flexibele, lichtgewicht oplossingen' voor stofzuigen en dweilen. De apparaten beschikken over een zuigkracht van 17.000Pa en kunnen plat worden gelegd voor reiniging onder lage meubels. De Flexi Pro moet door de aanwezigheid van geautomatiseerde, adaptieve wielen makkelijker te hanteren zijn en kan gesproken meldingen geven. De prijs en beschikbaarheid van de Flexi-modellen worden 'binnenkort' aangekondigd.