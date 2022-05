Roborock S7-stofzuigrobot heeft dweilfunctie met ultrasone vibratie

Roborock heeft zijn S7-stofzuigrobot aangekondigd. Dit model heeft een dweilfunctie die werkt met ultrasone vibraties. Daardoor kan de robot volgens de fabrikant vlekken wegpoetsen. De robot kan de dweil automatisch omhooghalen bij het zuigen van tapijt.

De Roborock S7 is uitgerust met een waterreservoir van 300ml en dat is goed voor het dweilen van een oppervlak van tweehonderd vierkante meter, stelt de fabrikant. De 5200mAh-accu zou goed moeten zijn voor drie uur dweilen of stofzuigen op een lading. De robot heeft een stofopvangruimte met een inhoud van 470ml.

Roborock had al robotstofzuigers met dweilfunctie in zijn assortiment, maar het gebruik van vibraties voor het beter schoonmaken van oppervlakken is nieuw bij de S7. De robot kan ook tegelijkertijd stofzuigen en dweilen en dat werkt ook als de stofzuiger tapijten tegenkomt onderweg. De Roborock S7 detecteert tapijten en tilt de dweil dan omhoog. Het is de eerste Roborock-stofzuiger die dit kan.

Het nieuwe model biedt ook een hogere zuigkracht van 2500Pa. In de verenigde staten is de Roborock S7 vanaf 24 maart te bestellen voor een adviesprijs van 649 euro. Of en wanneer de robotstofzuiger naar Nederland en België komt, is nog niet bekend.