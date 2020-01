Philips wil divisie voor huishoudelijke apparaten afstoten

Philips is al een geruim aantal jaren bezig om zich steeds meer te richten op het produceren van gezondheidsapparatuur. Nu komt daar de intentie bij om de consumentenproductendivisie te verkopen.

Frans van Houten, de ceo van Philips, zegt dat dit bedrijfsonderdeel strategisch gezien niet goed past bij de toekomst van Philips als speler op het gebied van gezondheidstechnologie. Het bedrijf is het proces gestart om een aparte juridische entiteit te creëren voor de divisie. Van Houten zegt dat Philips een goed thuis voor deze divisie zal vinden en dat verschillende opties voor het toekomstige eigendom worden bekeken. Daarover zijn nog geen definitieve beslissingen genomen; alle opties zijn nog open, stelt de ceo. Hij benadrukt dat Philips ernaar streeft om te komen tot een naadloze transitie van de divisie met 'continuïteit voor de werknemers en klanten'.

Deze divisie, genaamd Domestic Appliances, is verantwoordelijk voor de productie van huishoudelijke apparaten zoals airfryers, stofzuigers, espressomachines, waterkokers en strijkijzers. De omzet van deze tak was in 2019 goed voor 2,3 miljard euro. De scheerapparaten en elektrische tandenborstels blijven wel onderdeel van Philips. Deze producten vallen onder een andere divisie, genaamd Persoonlijke Gezondheid, en blijven volgens Van Houten een belangrijke rol spelen binnen het bedrijf. De omzet van deze divisie bedroeg in het afgelopen jaar 3,5 miljard euro.

Philips stootte in 2016 ook al de lichtdivisie af. Dit onderdeel werd toen naar de beurs gebracht als het zelfstandige Philips Lighting, dat in 2018 met Signify een nieuwe naam kreeg. In september vorig jaar werden alle aandelen van Signify definitief verkocht. Het is nog onduidelijk of bij de divisie voor huishoudelijke apparaten eenzelfde pad wordt bewandeld of dat er een verkoop plaatsvindt zonder dat de beurs eraan te pas komt.

Uit de presentatie van de kwartaalcijfers blijkt dat Philips in 2019 een omzet van 19,5 miljard euro haalde, een stijging van vier procent ten opzichte van 2018. De winst kwam uit op 1,19 miljard euro, terwijl dat twee jaar geleden nog 1,31 miljard euro was. In het afgelopen vierde kwartaal kwam de omzet uit op 6 miljard euro, een stijging van drie procent. De winst was met 550 miljoen euro een stuk lager dan het winstcijfer van het vierde kwartaal uit 2018, dat toen op 723 miljoen euro uitkwam.