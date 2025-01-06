Roborock toont robotstofzuiger met grijparm voor obstakels

Roborock heeft de Saros Z70 gedemonstreerd. De robotstofzuiger beschikt over een uitklapbare grijparm die obstakels van maximaal 300 gram kan verplaatsen. De Saros Z70 heeft een verbeterd navigatiesysteem met tof-sensors en zal in juni van dit jaar op de markt komen.

Forbes schrijft dat de grijparm de naam OmniGrip heeft meegekregen. De 5-assige robotarm zit standaard in de behuizing van de robotstofzuiger verwerkt, maar kan bij het detecteren van obstakels uitklappen. De arm is volgens Forbes uitgerust met sensors, een camera en een ledlamp en kan zowel horizontaal als verticaal bewegen. Roborock heeft het onderdeel enkele veiligheidsfuncties meegegeven. Er zou bijvoorbeeld een kinderslot en een noodknop aanwezig zijn om de arm te deactiveren.

Roborock zou de grijparmfunctie standaard uitgeschakeld laten. Gebruikers zouden de functie wel kunnen activeren via de app. Als de robotstofzuiger tijdens het schoonmaakproces objecten detecteert, markeert hij die tijdens de route en voert hij deze af naar vooraf ingestelde plaatsen. Het apparaat zal daarna terugkeren naar de zones waar de objecten lagen om die verder schoon te maken.

De Saros Z70 beschikt tevens over een verbeterd navigatiesysteem: StarSight Autonomous System 2.0. Dit systeem beschikt over een lasersensor, twee nieuwe tof-sensors en een rgb-camera. Het ingebouwde algoritme kan volgens de fabrikant 108 verschillende obstakels detecteren, inclusief sokken, speelgoed en andere objecten. Het apparaat beschikt daarnaast over een AdaptiLift-chassis om zichzelf over obstakels te tillen en twee borstels met dweilfunctie. De behuizing is 7,98cm hoog en de maximale zuigkracht is 22.000Pa. Roborock heeft het bijhorende oplaadstation een upgrade gegeven waardoor de accu van de stofzuiger sneller kan opladen. Het is niet duidelijk hoeveel de Roborock Saros Z70 precies moet kosten. Volgens The Verge zal het apparaat in juni van dit jaar op de markt verschijnen.

Roborock Saros S70
Roborock Saros S70Roborock Saros S70

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 10:30 96

06-01-2025 • 10:30

96

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Roborock Saros Z70

vanaf € 759,-

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Roborock Q Revo Master

geen prijs bekend

3.5 van 5 sterren
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Reacties (96)

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Ruuddie 6 januari 2025 10:40
Kunnen robotstofzuigers inmiddels sowieso al beter dingen op de grond herkennen? Wij hebben een S5 Max van een paar jaartjes oud en die ziet dus echt alleen tafelpoten zeg maar. Dus als ergens nog een stukje speelgoed van een kind of een speelmuisje van de katten onder de bank verstopt lag, zuigt hij hem op en loopt hij vast. We moeten echt een grondige grote opruimactie houden voordat we de stofzuiger aan kunnen zetten, waardoor we hem eigenlijk maar 1x per week laten lopen. Want we moeten echt elk hoekje van de benedenverdieping obstakel-vrij maken of hij loopt weer vast omdat hij iets opzoog.
lithiumangel @Ruuddie6 januari 2025 10:57
Ik heb een Roborock S8, en ik kan met een gerust hart de deur uit zonder eerst de vloer volledig "obstakelvrij" te maken. Hoewel ik geen speelgoed op de grond heb liggen, komen rondslingerende sokken, schoenen, slippers of kabels wel eens voor. Ik verplaats ook regelmatig dingen, zoals een ontvochtiger, maar de Roborock botst daar niet tegenaan zoals veel andere goedkope robots doen om een obstakel te bevestigen. Dat is vooral prettig met mijn dure subwoofer die op de vloer staat.

De Roborock ontwijkt obstakels keurig en markeert ze in de app op de plattegrond. Zo zie je bijvoorbeeld een icoon van een schoen of kabel bij de objecten die hij heeft herkend en omzeild.

Omdat je het over speelgoed had, werd ik nieuwsgierig en heb ik als test een paar houten blokjes van een bouwpakket op de grond gelegd. Vervolgens liet ik de Roborock naar dat punt gaan om te stofzuigen. Hij herkende de blokjes (ongeveer 3x5 cm per stuk) keurig en vermeed ze zonder problemen.
troyk @lithiumangel6 januari 2025 12:12
Ik heb een RoboRock Curv van 1200 Euro , vond het prijzig.

Sokken: loopt ie op vast.
Stickervel: loopt ie op vast
Dweilfunctie: matig...
Stofreservoir zou automatisch geleegd moeten worden maar gebeurt vrijwel altijd handmatig omdat het stof te 'vast' geplet in het robot reservoir zit.

Het is een mooie apparaat maar probleemloos zijn werk doet hij niet.
Sinester @troyk6 januari 2025 13:11
Vreemd

Ik heb een Roborock Q Revo S van 700-800 euro (Had mooie Blackfriday deal)

Sokken: weet ik niet want die liggen niet in me woonkamer maar katten speeltjes ontwijkt hij perfect
Dweillfunctie: echt geweldig, had niet verwacht dat dit zo goed zou werken
Stofreservoir: leegt automatisch, net als het water reservoir

Kan me eigenlijk niet voorstellen dat de duurste Roborock slechter is als 1 van de goedkopere Q Revo versies, heb je niet een defect apparaat of heeft hij wellicht updates nodig?

[Reactie gewijzigd door Sinester op 6 januari 2025 13:13]

JeroenD92 @Sinester6 januari 2025 13:22
Ik heb eenzelfde ervaring met de Roborock Q Revo Pro!
Een paar keer vastgelopen op kabels, maargoed.. dat valt te overzien.

De dweilfunctie is verassend goed :)
SteroiD @troyk6 januari 2025 14:37
Ik heb nu al meer dan een jaar de originele Q Revo, koste toen €765 bij één of andere promotie. Kuist dagelijks de vloer, en dat gaat prima. Eénmaal de aanzuig in het dock richting de stofzak moeten vrijmaken (zat een prop haar/stof/... in waardoor hij niet meer automatisch ledigde), maar werkt voor de rest prima.

Ontwijkt niet altijd kleinere zaken (kindersokjes, stukjes papier, veters, ...), dus hij loopt wel af en toe eens vast, maar niet in die mate dat het storend is ("sh*t happens"). Ik ben er zeer tevreden van, en met twee jonge kindjes is het geen overbodige luxe dat dagelijks alles eens gekuist wordt.
Xfade @troyk6 januari 2025 14:57
Als ik dit zo lees zijn er zoveel verschillende types bij dat merk, dat je je kan afvragen of er echt één goede tussen zit.
telenut @Xfade7 januari 2025 10:12
Ben het wel deels eens... er zijn elk jaar wel 5 nieuwe versies... Zoiets heeft toch ook invloed op het vertrouwen. Want je weet gewoon dat ze dat niet allemaal gaan blijven onderhouden.
Maar goed, eens er één goed werkt heeft die op zich amper nog updates nodig. Het maakt het kiezen wel een stuk lastiger.
Ik heb de s6maxV. Stofzuigen doet die zeer goed, dweilen minder goed. En loopt toch vrij vaak vast bij de salontafel, waardoor ik die telkens op de zetel moet zetten
knights16 @troyk6 januari 2025 18:56
Om te voorkomen dat je Roborock zijn stofafzuig blijft doen, bij mij werkte het om scenes te maken waarbij ik per kamer stofzuig, dan gaat die na die kamer altijd legen. Sindsdien geen enkele keer meer problemen.
JUST_me @lithiumangel6 januari 2025 11:22
Hier ook een S8, maar deze loopt (helaas) regelmatig vast op kabels of speelgoed.

Op zich ben ik best onder de indruk van de navigatie capaciteiten van het apparaat (stoelpoten en dergelijke) maar helaas loop ik altijd nog wel even een rondje voordat ik hem aanzet om losliggend klein spul op te ruimen.

Ook als mijn zoontje (anderhalf) voor de robot gaat staan en vervolgens wegloopt, is hij niet slim genoeg om op te merken dat het obstakel weg is en door te gaan met zijn eerdere routine. Nu gaat hij om een (niet meer bestaand) obstakel heen werken.
Thejman1989 @JUST_me6 januari 2025 11:43
Wij hebben ook de S8+ en meestal gaat het goed, maar soms niet en omdat het soms niet goed gaat mag je dus altijd dat rondje van tevoren doen. Opzich natuurlijk ook weer niet erg, omdat dan nadat de robot klaar is, de kamer echt helemaal schoon en opgeruimd is. Verder geweldig apparaat en beste aankoop van afgelopen jaren.
JUST_me @Thejman19896 januari 2025 14:28
Eens, maar met een klein ventje van anderhalf is een opgeruimde kamer niet lang opgeruimd. Dat maakt natuurlijk niets uit, daar is het een dreumes voor, maar daardoor voelt het verplichte Roborock rondje een beetje overbodig als hij beter kon ontwijken.
Spykie @JUST_me6 januari 2025 14:38
Voor ons is de Roborock een goede stok achter de deur om aan het einde van de dag (met twee mini mensjes) aan de nul-lijn te werken :*)
Barista @lithiumangel6 januari 2025 19:56
Deze nieuwe versie maakt van de blokjes en nette toren, denk ik.
Tom35 @lithiumangel6 januari 2025 21:42
Ik heb een s8 max v ultra en die eet toch wel al is graag een gsm kabel..
Nu met de kerstboom staat de kerststal op een plastic doos met een doek er over en die doek heeft hij toch ook al mee gehad. Er zijn hier grote werken id straat dus de hond brengt regelmatig slijk mee binnen... hij staat nu op 2 maal stofzuigen en 2 maal dweilen om alles proper te krijgen..en in het weekend meerdere keren per dag... wij leggen alles omhoog behalve de keukenstoelen gewoon omdat alles proper zou zijn..
telenut @Tom357 januari 2025 10:13
rond onze kerstboom is een rode zone aangemaakt. je kan No-go zones aanmaken in de app.
Jeffoz @lithiumangel6 januari 2025 21:43
Ik heb deze ook. Doet inderdaad precies wat jij zegt alleen kabels heb ik een mindere ervaring mee. Daar rijd hij bij mij soms gewoon dwars doorheen, zijn wel vaak wat dunnere kabeltjes.
Aiii @Ruuddie6 januari 2025 10:51
Ben van een S5 naar een Xiaomi X20+ gegaan en ja, die is aanzienlijk beter in het vinden van objecten. De S5 duwde zonder problemen alle kattenspeeltjes de kamer rond tot ie er een vond waar ie overheen kon rijden en vervolgens op vast kon lopen. Dat doet de X20+ niet, die rijdt er heel netjes een rondje omheen, alsof het een tafelpoot is, zeg maar.
amas @Aiii6 januari 2025 11:13
Hier ook een x20+. Object detectie werkt heel goed. Katten en kinderspeelgoed, hoe klein ook, draait ie omheen.
himlims_ @Aiii6 januari 2025 11:24
heb er nogal wat versleten; robot die dacht dat hij van de trap kon lopen, eentje die restricties van woning niet naleeft, software die brak is of niet bijgewerkt wordt etc. etc.
X20+ is onze 5e - en duidelijk onze beste robot tot nu toe. erg plezierig, solide en goeie software.
landcross @Ruuddie6 januari 2025 10:48
De nieuwere (higher end) modellen met camera's en (AI) object detectie schijnen best goed te zijn in het herkennen (en ontwijken) van objecten ja. Aanzienlijk beter de oudere stofzuigers van een paar jaar geleden die alleen lidar + andere sensors gebruiken.

Dat gezegd hebbende, ik spreek overigens niet uit persoonlijke ervaring (ik heb er zelf ook nog een zonder camera's), maar ik heb het wel bij kennissen en online gezien. Lijkt erg goed te werken. Vanuit privacy oogpunt voelt het alleen wel enigszins sketchy om een camera te hebben rondrijden die alles ziet.
The Zep Man
@landcross6 januari 2025 10:57
De nieuwere (higher end) modellen met camera's en (AI) object detectie schijnen best goed te zijn in het herkennen (en ontwijken) van objecten ja.
(...)
Vanuit privacy oogpunt voelt het alleen wel enigszins sketchy om een camera te hebben rondrijden die alles ziet.
Je koopt voor zulke bedragen huisapparatuur en het werkt niet eens volledig offline met alle functionaliteit (inclusief lokaal draaiend model voor complexe dataverwerking)? Dat is een teleurstelling.
kokx @The Zep Man6 januari 2025 11:32
In principe werkt het juist wel allemaal offline. De objectherkenning, mapping en andere zaken hebben geen netwerkverbinding nodig. Sterker nog: de delay van de cloud zou vaak te groot zijn voor een robot. De robot kan moeilijk op de cloud gaan wachten als die een object tegenkomt.

Het is echter wel zo dat de bediening van een robot tegenwoordig vrijwel volledig via de cloud verloopt. Dus om tegen de robot te zetten "Ga deze kamer schoonmaken" of "Ga naar dit punt", moet je wel de app van de fabrikant gebruiken (die dus ook bij alle sensoren kan).

Gelukkig bestaat er Valetudo, waarmee het (voor bepaalde rooted-robots) mogelijk is om die cloud-communicatie af te vangen en de robot volledig lokaal te bedienen.

(noot: Valetudo lijkt helaas niet geschikt voor generiek gebruik, zou het rooten van je stofzuigerrobot niet zomaar aanraden)
The Zep Man
@kokx6 januari 2025 17:01
Het is echter wel zo dat de bediening van een robot tegenwoordig vrijwel volledig via de cloud verloopt. Dus om tegen de robot te zetten "Ga deze kamer schoonmaken" of "Ga naar dit punt", moet je wel de app van de fabrikant gebruiken (die dus ook bij alle sensoren kan).
De mobiele applicatie van de fabrikant zou (dus) prima met een lokale API kunnen werken, zonder internetverbinding, mits de fabrikant dat toe zou staan.

Geplande veroudering is het business model.
Pykenike @Ruuddie6 januari 2025 10:49
Ik heb de narwal freo z ultra en die is echt heel goed met ontwijken van obstakels. Daar hoef je niet op te ruimen al geeft dat uiteraard een beter resultaat.
oef! @Ruuddie6 januari 2025 11:15
Ik heb een Q5 en een S8, de laatste heeft "reactive obstacle avoidance" en "less collision mode" waardoor de bot zaken ontwijkt.
Jeoh @Ruuddie6 januari 2025 11:18
Ik ben overgegaan van een S5 Max naar een S8 MaxV Ultra, die herkent alle objecten (zelfs kabels) en ontwijkt ze. Hoef niet meer de hele vloer leeg te maken voordat ik ga stofzuigen, nu gewoon lekker op een schema.
roelboel @Ruuddie6 januari 2025 11:22
Net wat ik dacht. Je huis moet óf steriel ingericht zijn, óf je moet van te voren de boel aanpassen. Snoeren weg. Obstakels die te laag zijn om te zien maar te hoog om op vast te lopen weg (de poten van m'n dressboy). Daarnaast moet ik iedere keer als ik stofzuig de "cliff sensoren" afplakken met tape omdat hij anders weigert over de donkere banen van m'n vloerkleed te gaan. Maar als ik hem dan boven laat stofzuigen moet ik absoluut niet vergeten de tape eraf te halen, want anders stofzuigt hij de trap -- eenmalig vrees ik.
3raser @Ruuddie6 januari 2025 11:33
Als het zoveel werk is om je robot te laten stofzuigen kun je het beter gelijk zelf doen. Je bent toch de hele kamer al aan het opruimen. :)
Tom35 @3raser6 januari 2025 22:26
Bwa maar zelfs als je gaat stofzuigen moet je toch alles opruimen..daarnaast als je na dat opruimen moet gaan stofzuigen en dweilen....een kabel die op de grond ligt even od zetel.leggen neemt zoveel tijd toch niet...
Gamebuster @Ruuddie6 januari 2025 13:13
Mijn Dreame X40 doet het veel beter dan m’n oudere Roomba, maar niet perfect. De X40 loopt zelden vast, terwijl m’n Roomba altijd wel iets vond om op vast te lopen.

Opruimen alsnog vereist, maar dat is sowieso wel wenselijk toch? Opgeruimd huis?
drocona @Ruuddie6 januari 2025 14:44
Er zijn al veel reacties, maar om je nog een extra bevestiging te geven:

Ik heb nu een aantal jaar de Roborock S7 MaxV Ultra, hele mond vol. Maar het komt er op neer dat deze robot een camera op de voorkant heeft met een AI model voor objectherkenning. Meteen een hele andere price-range omdat het natuurlijk weer topmodellen zijn, dat wel.
Over het algemeen rijdt deze robot overal netjes omheen alleen het is bij ons wel lastig gezien onze vloer bijna zwart is van kleur, waardoor de objecten minder goed herkend worden.

Met katten en hun speeltjes is het ontzettend handig gezien de dynamische aard van deze speeltjes qua locatie. De afgelopen 2,5 jaar is de hoeveelheid vastlopers op één hand te tellen.
Los van de speeltjes ligt er ook regelmatig braaksel op de vloer en heel af en toe wordt er nog weleens poep uit de kattenbak geslingerd. Tot nu toe is het één keer gebeurd dat de robot door poep is heengereden (erg vervelend). Alle overige keren netjes met een melding eromheen gereden.

Deze robot is overigens volledig lokaal aan te sturen en internet verbinding is niet nodig als je geen mappen wilt opslaan en beheren.
Pieter... @Ruuddie6 januari 2025 15:59
De S5 Max heeft geen camera (alleen lidar en de bumper om zaken te detecteren), volgens mij worden objecten alleen herkend door robotstofzuigers met camera.

Edit: de detector aan de voorkant is volgens mij alleen om de dock te vinden.

[Reactie gewijzigd door Pieter... op 6 januari 2025 16:00]

Flytech @Ruuddie6 januari 2025 16:22
Wij zijn van een S5 Max recent overgestapt op Dreame L40 Ultra (stond in aanbieding voor €899 op Amazon) omdat we sinds kort een hond hebben die haar speeltjes laat rondslingeren. Waar je bij de S5 Max echt wel alles uit de weg moet halen, detecteert de Dreame enorm veel, zelfs de liggende stoelpoten van onze IKEA POÄNG detecteert hij netjes en rijdt hij rondt. Daarnaast kan de robot ondertussen ook al serieus wat over hogere obstakels.
Er zijn ook nadelen aan een goede obstacle recognition: zo zijn er false positives (hoewel dat echt heel beperkt is imo) en rijdt hij rond een object met een redelijke afstand, waardoor dat stukje toch net iets minder gepoetst is. Maar die wegen echt niet op tegen de voordelen.

We zijn trouwens voor de Dreame gegaan omdat deze goed beoordeeld was door Vacuum Wars (zie ook zijn Youtube-kanaal) en dus in de aanbieding stond, ook de S5 Max heb ik destijds via dat kanaal opgepikt.
panterarosso @Flytech6 januari 2025 17:35
De s5 is ook al wee jaren oud
Zerrel @Ruuddie6 januari 2025 16:25
Zeker! De vloer vrij maken van obstakels blijft wel de betere oplossing; alle plekken waar obstakels liggen zijn immers ook plekken waar de stofzuiger zijn werk niet kan uitvoeren.
Cliffke @Ruuddie6 januari 2025 18:39
hier rijdt een S7 MaxV Ultra rond en die doet dat echt wel goed. kleinere objecten zoals een klein potlood ofzo heeft die last mee maar speelgoed ofzo gaat die mooi langs.
De dweilfunctie is ook meer dan genoeg voor wat ik verwacht van een robot.
Prijzig ding maar wat mij betreft zijn geld waard tov gebruiksgemak en propere vloer
Robonus @Ruuddie6 januari 2025 21:41
Met Black Friday voor 780 euro de Narwal Freo Z gekocht nadat die bij YT kanaal Vacuumwars als beste uit de obstakelherkenning- en ontwijking uit de test kwam. En inderdaad, dat ding rijdt op 5mm langs alle obstakels en je krijgt netjes fotos van kabeltjes, schoenveters of andere obstakels.

Vloerkleden herkent ie waarna je kan aangeven of je die wil vermijden, alleen kruisen, gewoon stofzuigen of grondig zuigen. De dwijltjes trekt ie zelf omhoog bij tapijt.

Hondendrollen etc herkent ie ook perfect dus je kan echt met een gerust hart dat ding kan gang laten gaan als je van huis bent. Beste aankoop in jaren!
piekema @Ruuddie7 januari 2025 23:28
De Qrevo Master doet het meestal goed, maar kabels blijven een probleem. Zo zeer zelfs dat hij laatst een staande lamp had uitgeplugd, de stekker naar binnen had getrokken en de lamp meetrok, waardoor de lamp door de kamer danste achter 'Rocky' aan. Het zag er wel vermakelijk uit, maar als de lamp bijvoorbeeld tegen de TV was gevallen, had ik een stuk minder genoten van dit foutje. En ik had geluk, want meestal ben ik niet in dezelfde ruimte aanwezig als hij aan het werk is. Gelukkig kun je in de software natuurlijk wel no clean zones instellen waardoor het niet vaker hoeft voor te komen, maar je moet dus wel uitkijken met rondslingerende snoeren en dergelijke.
toekie 6 januari 2025 11:59
Ben eigenlijk vooral benieuwd hoe hij dan omgaat met uitwerpselen van je huisdier/kind? Puppies, baby's en kittens moeten nou eenmaal zindelijk worden, net als een baby trouwens. Gaat hij daar dan in lopen graaien en vervolgens je huis volsmeren? Of rijdt hij daar gewoon doorheen want dat is wat oudere robot stofzuigers ook weleens deden internet staat er vol mee.

Doet me ergens ook wel denken aan zo'n EOD bot.
DNLK @toekie6 januari 2025 14:07
Ik doe mijn baby gewoon een luier om. Werkt best handig moet ik zeggen.
toekie @DNLK6 januari 2025 14:47
Nou ik heb een nichtje die toen ze 3 was, gewoon haar luiers uittrok met alle gevolgen van dien.
Ik wens dat niemand toe kan ik je vertellen heb het tapijt ooit na de daad gezien bahbah. Ze was er overigens zelf wel erg trots op. Wellicht had ik peuter moeten zeggen ipv baby.
Vandaar vraag me af hoe deze robot dan reageert op een 'boodschap' :Y)
Grrrrrene @toekie6 januari 2025 17:57
Je mag hopen dat ze met AI zo'n fout maar een keer maken en niet bij jou thuis :D
Danton-Bowman @toekie6 januari 2025 14:41
Zoals @DNLK al aangeeft is een luier handig. En een huisdier kun je ook best een beetje ondersteunen bij het zindelijk worden. Overigens kunnen kinderen prima zonder stofzuiger de boel onder smeren waar hij nooit bij gaat komen.

En anders geef je de stofzuiger een pak vochtige doekjes ;)
panterarosso @toekie6 januari 2025 17:29
Gooit ze nasr de dader toe
moonlander 6 januari 2025 10:38
Ideaal, heb vaak hondenspeelgoed liggen op de vloer (en sommige komen vast te zitten tussen de borstels). Als dat elke dag opgeruimd wordt door de roborock scheelt dat weer wat rommel in huis, en nog belangrijker een volledige schoonmaakronde ipv dat de roborock ergens vast zit. Vraag mij alleen af hoe groot en klein de objecten kunnen zijn.
Bossie @moonlander6 januari 2025 11:03
Ben benieuwd hoe je hond zal reageren als de stofzuiger opeens zijn speeltjes oppakt.
moonlander @Bossie6 januari 2025 11:07
Feature request: play with animal :P
Goderic @moonlander6 januari 2025 11:20
Kijk dan eens naar de SwitchBot
sleijpie @Bossie6 januari 2025 11:12
maar hopen dat de stofzuiger een stoeibeurt met de hond overleefd :P
Drwho1 @moonlander6 januari 2025 11:19
We hebben 2 katten en er liggen altijd wel speeltjes in allerlei formaten op de grond. Meestal ruim ik voor de zekerheid alles op want als ik dan toch iets vergeet (of de katten duwen weer iets op de grond) dan is het al voorgevallen dat onze Roborock Q Revo S vastloopt op een speeltje.
Logisch gaat het dan om dingen die laag genoeg zijn om onder de robot te komen, een veer, een houten stokje of zoals laatst een haarclipje van mijn dochter. Als dat in de stofzuigerrol komt te zitten is meestal het game-over en loopt ie vast.

Onlangs heeft zo'n dergelijk object de stofzuigerrol beschadigd omdat die wel was blijven draaien en er vervolgens een snee is in ontstaan.

Hoe duurder je robot, hoe beter de obstakeldetectie in principe. Kotsplekken zal onze Q Revo zeer waarschijnlijk vrolijk doorrijden, tot nu toe gelukkig nog niet voorgehad...
sircampalot 6 januari 2025 10:36
Creatief van de mensen bij Xiaomi!
Misschien een oplossing voor dit probleem?
DJMaze @sircampalot6 januari 2025 11:05
De arm verplaatst het...
Moet je wel instellen dat bruine objecten in een prullenbak moeten 😉

[Reactie gewijzigd door DJMaze op 6 januari 2025 11:08]

spasma @sircampalot6 januari 2025 11:04
Dat probleem zou al opgelost zijn met de object-detectie in de laatste modellen om dit soort nare verrassingen te voorkomen ;)
vinkjb 6 januari 2025 11:02
Zinloos dit soort stofzuigers, die komen echt niet overal.
Asitis @vinkjb6 januari 2025 11:07
Als ik het met de hand doe kom ik ook niet onder kasten of banken hoor :Y) zullen we het dan maar gewoon helemaal achterwege laten?
Proliges @vinkjb6 januari 2025 11:09
Ik zelf ook niet. Dus wat dat betreft prima om het uit handen te geven.
kw_nl @vinkjb6 januari 2025 11:16
In mijn geval schat ik zo'n 98% van de oppervlakte. En dat is prima. Als je ziet hoeveel stof hij opzuigt dan scheelt het echt behoorlijk wat. We (oke, mijn vrouw) stofzuigen nog maar 1 keer per week.
marcjo @vinkjb6 januari 2025 11:35
Spreek je uit ervaring?
Ik wel, en inderdaad ze komen niet overal. Maar ze gaan wel elke dag. Hierdoor krijgt stof geen kans om te verzamelen. En dat is nu juist de kracht van een robot. Je heb daardoor zelfs minder stof op de meubels.
Dark Angel 58 @vinkjb6 januari 2025 12:27
Ja inderdaad... je kunt ook een groot leger van kakkerlakken inprogrammeren om je huis te laten schoonmaken? :')
Ze kunnen stoel vast wel omhoogtillen :P

Of je kunt ook humanoid cylon Caprica Six bestellen :P (zorg wel ervoor dat je nuclear codes niet aan haar aan geeft lol)

[Reactie gewijzigd door Dark Angel 58 op 6 januari 2025 12:30]

siemenz @vinkjb6 januari 2025 15:20
klopt - maar als ik wekelijks het stofreservoir leeg haal schrik ik toch weer HOEVEEL stof er in een week in je huis komt. En ja wij hebben twee wekelijks ook nog een schoonmaakster voor een deepclean.
panterarosso @vinkjb6 januari 2025 17:32
Misschien maar jij met je handmatige ook niet zonder veel verplaatsingen.
JJvdM 6 januari 2025 10:38
We zien bij bijvoorbeeld de Tesla Optimus, of de Figure02 een soort C3PO ontstaan, maar deze kleine jongen gaat meer richting R2D2 :D
MazeWing 6 januari 2025 10:44
Maar nu de belangrijkste vraag: kan ie een biertje uit de koelkast halen? :+
brutus0 @MazeWing6 januari 2025 10:58
Als dat zou lukken zou dat de droom zijn van iedere man. hey stofzuiger ga bier halen, tijdens het op de bank hangen. Als dat zou kunnen hebben ze er zojuist een verkocht.
CAPSLOCK2000 @MazeWing6 januari 2025 15:20
De arm kan 300 gram tillen. Een blikje bier weegt 350 gram en een flesje (0.3l) weegt 550 gram.
Dus het antwoord is: Nee, deze kan geen biertje uit de koelkast halen.

Ik zou dus nog even wachten met je partner het huis uit te schoppen.
sigmundfreund @CAPSLOCK20006 januari 2025 20:38
Bovendien denk ik dat er meer kracht nodig is om de koelkast te openen, maar daar is wel wat op te bedenken.
panterarosso @MazeWing6 januari 2025 17:34
Misschien maar dan giet hij het waarschijnlijk on zichzelf
Tweddy @MazeWing6 januari 2025 19:48
Of mijn luie cavia opzij schuiven tijdens het zuigen
Macron 6 januari 2025 10:48
Cool, een robotstofzuiger met een SRIMEC
proatjeboksem 6 januari 2025 10:58
Zou zo'n flip-mechanisme a la robotwars niet wat zijn? Veel sneller.
En biedt meteen weer wat kansen voor lollige kattenfilmpjes.
panterarosso @proatjeboksem6 januari 2025 17:33
Het is wachten tot er 1 met een kan in zijn klauw rondloopt
M3m3nt0m0r1 6 januari 2025 11:08
Die arm schreeuwt om voor andere doeleindes ingezet te gaan worden. :D
panterarosso @M3m3nt0m0r16 januari 2025 17:31
Ik zoe het als weer een manier om de overname door robots makkelijker te maken

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