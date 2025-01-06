Roborock toont robotstofzuiger met grijparm voor obstakels

Roborock heeft de Saros Z70 gedemonstreerd. De robotstofzuiger beschikt over een uitklapbare grijparm die obstakels van maximaal 300 gram kan verplaatsen. De Saros Z70 heeft een verbeterd navigatiesysteem met tof-sensors en zal in juni van dit jaar op de markt komen.

Forbes schrijft dat de grijparm de naam OmniGrip heeft meegekregen. De 5-assige robotarm zit standaard in de behuizing van de robotstofzuiger verwerkt, maar kan bij het detecteren van obstakels uitklappen. De arm is volgens Forbes uitgerust met sensors, een camera en een ledlamp en kan zowel horizontaal als verticaal bewegen. Roborock heeft het onderdeel enkele veiligheidsfuncties meegegeven. Er zou bijvoorbeeld een kinderslot en een noodknop aanwezig zijn om de arm te deactiveren.

Roborock zou de grijparmfunctie standaard uitgeschakeld laten. Gebruikers zouden de functie wel kunnen activeren via de app. Als de robotstofzuiger tijdens het schoonmaakproces objecten detecteert, markeert hij die tijdens de route en voert hij deze af naar vooraf ingestelde plaatsen. Het apparaat zal daarna terugkeren naar de zones waar de objecten lagen om die verder schoon te maken.

De Saros Z70 beschikt tevens over een verbeterd navigatiesysteem: StarSight Autonomous System 2.0. Dit systeem beschikt over een lasersensor, twee nieuwe tof-sensors en een rgb-camera. Het ingebouwde algoritme kan volgens de fabrikant 108 verschillende obstakels detecteren, inclusief sokken, speelgoed en andere objecten. Het apparaat beschikt daarnaast over een AdaptiLift-chassis om zichzelf over obstakels te tillen en twee borstels met dweilfunctie. De behuizing is 7,98cm hoog en de maximale zuigkracht is 22.000Pa. Roborock heeft het bijhorende oplaadstation een upgrade gegeven waardoor de accu van de stofzuiger sneller kan opladen. Het is niet duidelijk hoeveel de Roborock Saros Z70 precies moet kosten. Volgens The Verge zal het apparaat in juni van dit jaar op de markt verschijnen.