Bing 'imiteert' Google als gebruikers zoeken naar Google

Wie Bing gebruikt om te zoeken naar Google, krijgt een webpagina te zien die verdacht veel op de Google-zoekbalk lijkt. Het gaat hier echter niet ineens om Googles zoekmachine; de zoekbalk gebruikt nog steeds de Bing-zoekresultaten.

'Even iets Bingen' is nog steeds geen bekende spreuk; wie iets op internet zoekt, is aan het googelen. En daarvoor gebruiken de meeste mensen nog steeds Google Search. Wie nu via Bing wil zoeken naar Google, om vanuit daar de daadwerkelijke zoekopdracht te kunnen uitvoeren, krijgt echter een webpagina te zien die verdacht veel op Google Zoeken lijkt. Althans, je krijgt een zoekbalk in beeld die lijkt op Googles zoekbalk, met daarboven een plaatje dat zomaar van Google had kunnen komen. De webpagina scrolt ook vanzelf lichtjes naar beneden, om het duidelijke Microsoft Bing-logo bovenin het beeld te verhullen.

Om die zoekbalk heen staat echter nog wel de tekst Promoted by Microsoft, of Choose Microsoft Bing, en andere hints die verraden dat je nog steeds Bing gebruikt. Wie in die Google-achtige zoekbalk dan ook zoekt naar een andere site, blijft gewoon in Bing en krijgt dus Bing-zoekresultaten te zien. Die Google-achtige zoekbalk is dan ook direct verdwenen.

De Google-imitatie is hoogstwaarschijnlijk een poging van Microsoft om gebruikers te verleiden niet over te stappen naar Google, maar om Bing te blijven gebruiken. Het is niet voor het eerst dat Microsoft wordt verdacht van het inzetten van dergelijke darkpatterns; eerder klaagden Google, Opera en Vivaldi dat Microsoft darkpatterns inzet om Edge te promoten.

Google in Bing
Google in Bing

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 06-01-2025 20:05
35 • submitter: ImNotnoa

06-01-2025 • 20:05

35

Submitter: ImNotnoa

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Reacties (35)

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Finraziel
6 januari 2025 20:11
Misschien gelijk alweer uitgezet, of het is niet voor iedereen of overal? Want bij mij gebeurt dat niet, net getest.
En dat was gelijk de eerste keer in lange tijd en laatste keer voor waarschijnlijk net zolang dat ik Bing gebruikte :+

edit: Ohw, in een incognito scherm doet ie het wel...

[Reactie gewijzigd door Finraziel op 6 januari 2025 20:12]

renemax @Finraziel6 januari 2025 20:12
Bij mij gebeurt het wel
ZwolschBalletje @renemax6 januari 2025 20:21
Hier ook even een test gedaan: in de gewone Edge browser (met Bing als standaardzoekmachine) zie ik normale resultaten van Bing, maar als ik dat in een InPrivate-scherm doe, dan krijg ik ineens wel de nieuwe vergooglede zoekpagina die in dit artikel genoemd wordt.
Gebruik ik Firefox met DDG als standaard zoekmachine en klik ik op 'éénmaal zoeken met Bing', dan krijg ik de nieuwe zoekpagina wél direct, zowel 'open' als in Privévenster.

Het lijkt erop dat Microsoft op de achtergrond even een check doet of Bing al als standaardbrowser is ingesteld ('een keertje vreemdgaan is niet erg') maar als de standaardbrowser niet Bing is of onleesbaar, dat je dan wél dit dark pattern krijgt.

Daarmee is dit écht gericht op misleiding van potentiële gebruikers van een concurrent, en kwalijk misbruik van precies die positie als Poortwachter die bedrijven als Microsoft hebben. Ben benieuwd hoe breed of smal de nieuwe Poortwachter-verordening van de EU is opgesteld, of dit soort gedrag daar ook onder beschreven staat (het zou kunnen vallen onder 'onbelemmerde toegang tot concurrerende diensten').

[Reactie gewijzigd door ZwolschBalletje op 6 januari 2025 20:24]

Stroper @ZwolschBalletje6 januari 2025 21:12
Bing is de zoekmachine, Edge de browser dat zijn 2 verschillende dingen.
Voor de rest geldt de poortwachterfunctie per product en niet zomaar per bedrijf
Voor Apple geldt die bv. wel voor de AppStore, maar niet voor iMessage omdat in Europa slechts zeer weinig mensen van iMessage gebruik maken.
Idem voor Microsoft, voor Windows geldt die wel, maar aangezien Bing maximum 5% v/d Europese markt heeft, is dit een ander verhaal.
Raymond Deen @ZwolschBalletje6 januari 2025 21:31
Hier op safari, als ik eerst bing punt com open en daar in de zoekbox dan op google zoek, krijg ik de bewuste pagina ook.
Bijzonder op z’n minst. Eens kijken hoelang het duurt voordat Google hier een zaak tegen aanspant…
crazyboy01 @Finraziel6 januari 2025 20:16
Bij mij gebeurt het ook buiten incognito, in Chrome. Voor mij niet de laatste keer trouwens, Google filtert tegenwoordig superveel weg dat in een grijs gebied valt, bvb ivm copyright, zonder dat je daarin een keuze hebt. Bing (of DuckDuckGo, achterliggend ook Bing) doen daar iets minder aan mee. Wel jammer is dat ze nog bijna een jaar langer dan Google 'cache'-links hadden, maar dat ze die er een maand geleden ook uit hebben gegooid. Dat puntje missen ze nu dus. En de aandacht rond hun AI is ook alweer gaan liggen.

[Reactie gewijzigd door crazyboy01 op 6 januari 2025 20:21]

Marzman @Finraziel7 januari 2025 07:56
Bij mij gebeurd het wel, ze hebben wel links van de zoekbalk Microsoft Bing geschreven bij mij. Dat zie ik niet in het plaatje van het artikel dus is misschien aangepast.
CAPSLOCK2000
6 januari 2025 20:13
Dit laat weer zien waarom ik DuckDuckGo gebruik, ook al gebruikt dat op de achtergrond de zoekmachine van Bing. DDG doet nooit gekke dingen maar is vooral heel voorspelbaar en betrouwbaar, zonder extra agenda.

Tegelijkertijd ben ik benieuwd of het werkt.
Voor mijn gevoel is het verschil in kwaliteit tussen Google en Bing flink afgenomen. Ik zou beste geloven dat een dosis placebo-effect genoeg is om het gat te overbruggen. Misschien dat er nu zelfs sprake is van het omgekeerde, dat mensen Bing slechter beoordelen omdat ze dat verwachten.
Kevjoe @CAPSLOCK20006 januari 2025 20:17
Ik ben een tijd geleden terug overgeschakeld naar Bing en eerlijk gezegd geen spijt van. Bing werkt tegenwoordig echt een pak beter dan Google. Veel meer informatie op dezelfde oppervlakte en de ads zijn een pak duidelijker.

Had ook een slecht beeld van Bing van vroeger, maar het is echt een pak verbeterd in mijn ervaring.
GeroldM @Kevjoe7 januari 2025 01:24
Hier in Zuid-Amerika zijn de resultaten met Bing nog altijd dramatisch veel slechter dan met Google. Google is echter ook behoorlijk hard achteruit gehold qua kwaliteit in getoonde resultaten.

Bing (lees: Microsoft) doet veel beter hun best in de V.S. en West-Europa zal men ook redelijk goed bedienen. Maar hetzelfde kan dus niet gezegd worden in de andere delen van de wereld. Zeker niet de delen waar Microsoft denkt dat ze er te weinig aan kunnen verdienen.
_Pussycat_ @Kevjoe7 januari 2025 02:32
Ik geloof dat Google vooral heel slecht is geworden. De tijd dat je blind op het 1e resultaat mocht klikken is lang voorbij.
strigi @CAPSLOCK20006 januari 2025 21:44
DDG doet nooit gekke dingen maar is vooral heel voorspelbaar en betrouwbaar, zonder extra agenda.
Behalve dan click-tracking. De links in de zoekresultaten gaan via https://duckduckgo.com/l/?uddg=$de_echte_link
P_Tingen @strigi7 januari 2025 08:25
Herken ik hier niet. Ik zoek ook met DDG en als ik boven een link sta met de muis, zie ik een 'gewone' link. Ook als ik er op klik of de link via rechtermuisklik kopieer zie ik niets meer dan de link. Geen click-tracking
S1NN3D @CAPSLOCK20006 januari 2025 20:50
Mocht je iets met Docker doen, slinger eens een container met SearXNG aan. Combineert DuckDuckGo, Google, Bing en vele andere zoekmachines. Zonder advertenties en privacyvriendelijk.
lenwar
@CAPSLOCK20006 januari 2025 21:02
Ik gebruik juist Startpage om deze reden. Die gebruikt Google op de achtergrond, maar dan zonder de Google-bubble (de bubbel wordt gedeeld met alle andere Startpage-gebruikers) en zonder de Google/Bing-prut. Gewoon alleen zoekresultaten.
SMGGM @CAPSLOCK20007 januari 2025 08:52
Ik gebruik ook al een tijdje DDG en als je echt wil zoeken schiet Bing echt wel tekort. Vooral als je lokale zaken zoekt gaan die de context vaak niet snappen en zeer slechte resultaten geven. In 90% van de gevallen zoek ik echt naar exacte sites en dan voldoet het wel.

[Reactie gewijzigd door SMGGM op 7 januari 2025 17:04]

CAPSLOCK2000
@SMGGM7 januari 2025 14:31
Ik val ook wel eens terug op Google of andere zoekmachines maar het meeste van wat ik zoek is makkelijk te vinden door iedere zoekmachine. Goed genoeg is goed genoeg.
Robinio010 6 januari 2025 20:35
Toch eigenlijk armoede dat de keuze of kwaliteit in zoekmachine land zo beperkt is. Terwijl ik denk: hoe moeilijk kan het zijn? Elke site heeft tegenwoordig een sitemap en andere hulpmiddelen voor zoekmachines.
GeroldM @Robinio0107 januari 2025 01:28
Maar ook veel sites die zodanig volgepompt zijn met SEO, als het bodybuilders zouden zijn dan waren ze allang door hun doctor onder supervisie waren gesteld.

Dit soort sites verpest de zoekresultaten dus enorm.
Verwijderd @Robinio0107 januari 2025 01:59
Fundamenteel probleem: het verdienmodel van de meeste zoekmachines is helemaal niet gebaseerd op de kwaliteit van de zoekresultaten.

Er zijn zelfs perverse prikkels die maken dat de resultaten verslechteren - de zoekmachine heeft immers een groot probleem als de gebruiker bij het eerste zoekresultaat al door klikt en dus geen tijd heeft gehad om de reclame te zien.
DeTeraarist 6 januari 2025 20:21
Uhm, kan aan mij liggen, maar de zoekbalk op de normale bing pagina vertoont veel meer overeenkomsten met de google zoekbalk dan deze custom pagina.
djwice 6 januari 2025 22:24
@Hayte Ik had pas toen ik in Edge CoPilot gebruikte en op Google kwam een pop-over van Edge die geïnjecteerd werd onder de url-bar, om Edge mijn default browser te maken.

Dus eigenlijk op de plek waar normaal alleen de site zelf content kan plaatsen.

En de zin was lang en zo geformuleerd dat het woord Edge niet opviel en de cancel alleen een kruisje in de verre hoek was.

Zeer misleidend. Met zo'n partij wil ik niet samenwerken, maar helaas moet je wel.
SiGNe 7 januari 2025 02:33
'Even iets Bingen' is nog steeds geen bekende spreuk
Het is wel een bekende spreuk maar het betekent niet iets met Bing zoeken maar meerdere delen van films of seizoenen van een serie achterelkaar kijken.

En ja, de uitspraak is wel anders maar je schrijft het 'tzelfde.
ik denk bij bingen meteen aan films en series.
IStealYourGun 6 januari 2025 21:00
Google is tegenwoordig mij derde keuze. Eerst duckduckgo, dan bing/copilot en dan pas Google. To be fair, Bing en Google zijn aan elkaar gewaagd, even slecht. :D
kars noordhuis @IStealYourGun6 januari 2025 22:40
Ik moet zeggen dat ik duckduckgo ook niet altijd zo geweldig vindt. Ik heb met enige regelmaar dat ddg een grote hoeveelheid enigzins gerelateerde links presenteerd waar je net niks aan hebt. Gelukkig is google dan een !g voor je query verwijderd.

Desalniettemin staat duckduckgo als standaard ingesteld op al mijn apparaten.
MrMarcie @kars noordhuis6 januari 2025 23:51
Same here. Duckduck standaard maar gebruik toch regelmatig nog Google of AI voor resultaten als het met DDG niet (voldoende) lukt.
kuurtjes @IStealYourGun6 januari 2025 23:51
Ik gebruik SearXNG. Die zoekt op een hele boel verschillende search engines.
useruser 6 januari 2025 20:11
Het is allemaal zo triest dit
HollowGamer @useruser6 januari 2025 22:43
Snap ook niet dat het .Geek prefix verdient, dit is eigenlijk marktaandeel misbruik, iets dat we kennen van MS.
stenkate @useruser7 januari 2025 07:47
Yep :|
laminaatplaat 6 januari 2025 20:13
Maar als je op Google zoekt naar Google ziet het er ook uit als Google.
Gwaihir 6 januari 2025 20:17
Ik mis onder de Lees Meer links het omgekeerde artikel..

Ik had altijd een bloedhekel aan Bing, maar heb de indruk dat Google over de afgelopen jaren naar hetzelfde niveau is afgedaald.. (Maar daarover dus geen 'imiteert' artikel? :?)

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