Bing 'imiteert' Google als gebruikers zoeken naar Google

Wie Bing gebruikt om te zoeken naar Google, krijgt een webpagina te zien die verdacht veel op de Google-zoekbalk lijkt. Het gaat hier echter niet ineens om Googles zoekmachine; de zoekbalk gebruikt nog steeds de Bing-zoekresultaten.

'Even iets Bingen' is nog steeds geen bekende spreuk; wie iets op internet zoekt, is aan het googelen. En daarvoor gebruiken de meeste mensen nog steeds Google Search. Wie nu via Bing wil zoeken naar Google, om vanuit daar de daadwerkelijke zoekopdracht te kunnen uitvoeren, krijgt echter een webpagina te zien die verdacht veel op Google Zoeken lijkt. Althans, je krijgt een zoekbalk in beeld die lijkt op Googles zoekbalk, met daarboven een plaatje dat zomaar van Google had kunnen komen. De webpagina scrolt ook vanzelf lichtjes naar beneden, om het duidelijke Microsoft Bing-logo bovenin het beeld te verhullen.

Om die zoekbalk heen staat echter nog wel de tekst Promoted by Microsoft, of Choose Microsoft Bing, en andere hints die verraden dat je nog steeds Bing gebruikt. Wie in die Google-achtige zoekbalk dan ook zoekt naar een andere site, blijft gewoon in Bing en krijgt dus Bing-zoekresultaten te zien. Die Google-achtige zoekbalk is dan ook direct verdwenen.

De Google-imitatie is hoogstwaarschijnlijk een poging van Microsoft om gebruikers te verleiden niet over te stappen naar Google, maar om Bing te blijven gebruiken. Het is niet voor het eerst dat Microsoft wordt verdacht van het inzetten van dergelijke darkpatterns; eerder klaagden Google, Opera en Vivaldi dat Microsoft darkpatterns inzet om Edge te promoten.