VS gaat AI-marktmacht van Microsoft, Nvidia en OpenAI onderzoeken

Amerikaanse autoriteiten mogen onderzoek doen naar Microsoft, OpenAI en Nvidia om te zien of die bedrijven hun marktmacht op de kunstmatige-intelligentiemarkt hebben misbruikt. De bedrijven zouden een vendorlock-in in stand houden en producten onterecht bundelen.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie en de Federal Trade Commission hebben toestemming gekregen om een onderzoek te starten naar de drie bedrijven, schrijft The New York Times op basis van twee anonieme bronnen. Het gaat om twee losse onderzoeken, waarbij het ministerie van Justitie kijkt naar Nvidia, en de FTC naar de deal tussen Microsoft en OpenAI.

Het OM verdenkt Nvidia ervan dat het zijn marktmacht misbruikt om klanten binnenboord te houden. Dat zou komen door de software die bij gpu's van Nvidia hoort. Klanten zouden daardoor snel vastzitten in Nvidia's ecosysteem als ze AI-producten willen trainen. Ook de manier waarop Nvidia chips aan klanten levert, ligt volgens The New York Times onder vuur, al weidt de krant daar niet verder over uit.

Het andere onderzoek richt zich op de deal tussen Microsoft en OpenAI. Microsoft nam in 2022 een minderheidsbelang van 49 procent in het AI-bedrijf en heeft daardoor een flinke vinger in de pap. Door die deal kan Microsoft de techniek van OpenAI in veel van zijn producten opnemen, zoals een chatbot in Bing en de Copilot-assistent in Windows 11. De FTC verdenkt Microsoft ervan daarmee zijn macht te misbruiken. Microsoft zou op die manier veel invloed kunnen uitoefenen op de opkomende AI-technologie.

De FTC vermoedt ook dat Microsoft zijn belang in OpenAI zo heeft opgezet dat het buiten schot blijft bij antitrustonderzoeken. Ook zou Microsoft eerder een overname hebben gedaan bij onderzoekslab Inflection. Het bedrijf zou daar werknemers hebben overgenomen, maar ook dat zou op een manier zijn gegaan waarbij Microsoft geen rekening houdt met wetgevers.