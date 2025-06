Bioware geeft Dragon Age: Dreadwolf nieuwe naam en zendt 11 juni livestream uit

Bioware heeft de naam van de nog niet verschenen rpg Dragon Age: Dreadwolf veranderd in Dragon Age: The Veilguard. Daarnaast meldt de ontwikkelaar dat er op 11 juni om 17.00 uur Nederlandse tijd een livestream wordt uitgezonden rond de game.

De naam is gewijzigd omdat Bioware de oude titel niet goed vond passen bij de game en de nieuwe personages, schrijft de studio donderdag. "Uiteraard speelt de Dread Wolf nog steeds een belangrijke rol in dit verhaal, maar jij en je metgezellen (niet je vijanden) vormen de kern van deze nieuwe game", aldus Bioware. Verder deelt de ontwikkelaar een paar details in de blogpost. Zo zijn er naast het hoofdpersonage nog zeven andere personages die de speler vergezellen door de wereld van Thedas.

Op 11 juni om 17.00 uur zendt Bioware een livestream uit waarin een kwartier aan gameplay wordt getoond. Deze is te volgen via het officiële Dragon Age-kanaal op YouTube. Het is nog niet bekend wanneer het spel uitkomt.

De vierde Dragon Age-game is al in 2018 aangekondigd. Daarna volgde er twee jaar weinig nieuws over het spel. In 2020 gaf Bioware aan nog steeds te werken aan Dragon Age 4 door een kijkje achter de schermen te geven. De titel Dragon Age: Dreadwolf werd in 2022 bekendgemaakt en bij The Game Awards afgelopen december werd een korte teaser gedeeld.