EA: Dragon Age en EA Sports FC 25 verkochten veel slechter dan verwacht

Dragon Age: The Veilguard en EA Sports FC 25 zijn veel minder goed verkocht dan Electronic Arts had verwacht. Het bedrijf zegt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers dat de nieuwe Dragon Age half zo veel spelers had als het bedrijf vooraf had ingecalculeerd.

Electronic Arts stelt onder andere zijn winstverwachting bij voor het komende boekjaar. Dat komt onder andere omdat liveservicegames naar verwachting minder geld zullen binnenhalen. EA verwijst specifiek naar de tegenvallende resultaten van EA Sports FC 25. Het bedrijf verwachtte daar veel van, maar 'het vroege momentum van spelers zette niet door tot het eind van het kwartaal', zegt het bedrijf. Tweakers reviewde de game vorig jaar en zag dat er bij de release veel bugs in het spel zaten, wat de gameplay niet ten goede kwam.

EA noemt zelf geen reden voor de tegenvallende spelersresultaten, maar zegt dat het vanwege die resultaten wel minder winst verwacht. Het bedrijf zegt later dit jaar een grote update uit te brengen voor het spel, waarbij het voorlopige positieve resultaten zegt te zien bij spelers. "We blijven zelfverzekerd over onze langetermijnstrategie en verwachten weer nieuwe groei in 2026", zegt het bedrijf. Dat moet onder andere gebeuren door nieuwe games in bestaande franchises uit te brengen, al noemt de uitgever daarbij geen specifieke titels.

Opvallend is ook dat niet alleen de liveservicegame EA Sports FC 25 het slechter deed dan verwacht, maar ook Dragon Age: The Veilguard. Die singleplayergame, waarvan het plan oorspronkelijk was om er een liveservicegame van te maken, wist sinds de release 1,5 miljoen spelers te trekken. Dat is bijna vijftig procent minder dan EA aanvankelijk had verwacht, zegt het bedrijf. Ook daarvoor geeft het bedrijf geen verklaring; de nieuwe Dragon Age werd over het algemeen goed ontvangen, ook in de review van Tweakers.