GOG gaat games zelf onderhouden op moderne hardware met Preservation Program

Gameplatform GOG is begonnen met het Preservation Program-initiatief. Daarmee wil het platform zorgen dat oude games ook in de toekomst op nieuwe hardware kunnen blijven werken. Het programma begint met 92 games, waarvan GOG ze in de toekomst zelf blijft ondersteunen.

GOG heeft direct de eerste 92 titels in het Preservation Program gezet. Het bedrijf schrijft in een bijbehorende blogpost dat er in de toekomst meer games aan het programma worden toegevoegd.

Het Preservation Program is een initiatief om oude games speelbaar te houden. Hoe ouder zulke games worden, hoe minder makkelijk ze speelbaar worden op moderne hardware. GOG neemt de games, al dan niet samen met hun ontwikkelstudio's, zelf op in zijn programma. Dat betekent dat GOG zich er ook op toelegt dat het de games in de toekomst beschikbaar blijft maken op die nieuwe hardware. Het bedrijf zegt 'zijn eigen middelen' toe, al geeft het daar weinig details over. Voordat GOG games opneemt, zegt het die aan 'extensieve kwaliteitstesten te onderwerpen en vaak eigen verbeteringen door te voeren om compatibiliteit en quality-of-lifeverbeteringen te brengen'.

Spelers die games kopen die onder het Preservation Program vallen, kunnen die volgens GOG op 'huidige en toekomstige pc-configuraties' blijven spelen. Ook krijgen spelers technische ondersteuning van GOG en hebben ze toegang tot bonuscontent en dlc.

Voorlopig worden alleen oudere games toegevoegd aan het programma. Onder de honderd eerste games vallen bijvoorbeeld de eerste Witcher-games, waarmee GOG in 2008 begon, maar ook series als SimCity, Dragon Age, Myst en Jazz Jackrabbit. Nieuwe releases kunnen volgens GOG niet deelnemen aan het programma, omdat de ontwikkelaar daar vaak nog updates en nieuwe edities voor uitbrengt. In de komende maanden wil het bedrijf meer games toevoegen. Voorlopig zijn games uit het programma alleen te gebruiken op Windows. GOG zegt zich eerst daarop te willen richten voor het overstapt naar andere platformen zoals macOS of Linux.