GOG meldt problemen waardoor spelers mogelijk geen games kunnen downloaden

Online gameplatform GOG.com heeft naar eigen zeggen last van technische problemen. Hierdoor kunnen sommige gebruikers mogelijk geen games downloaden of updaten.

GOG wijt de technische problemen aan een storing bij zijn opslagprovider en content delivery network. Hierdoor kunnen spelers zowel via GOG.com als via de GOG Galaxy-client mogelijk geen gekochte games downloaden of updaten. De storing heeft geen invloed op gamebestanden die al zijn gedownload, aldus GOG. Ook is het nog mogelijk om games aan te schaffen.

GOG zegt het probleem te verhelpen door tijdelijk over te schakelen op zijn secundaire opslagprovider. Het gameplatform zegt dat het een topprioriteit is om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen. Op basis van de forumreacties lijken de problemen op het moment van schrijven nog niet opgelost.