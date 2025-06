GOG introduceert One-click Mods voor eenvoudige mod-integratie

GOG heeft One-click Mods geïntroduceerd. Het betreft een nieuwe feature op het gameplatform waarbij vooraf geselecteerde mods aan de installatiepakketten van games worden toegevoegd. Hierdoor kunnen de mods eenvoudiger worden geactiveerd.

De ontwikkelaars van GOG schrijven in een persbericht dat er met de makers van geselecteerde mods werd samengewerkt om de uitbreidingen aan te bieden. Er zijn op het moment van schrijven mods voor de volgende games: Heroes of Might and Magic III, Doom 3, Vampire: The Masquerade en Fallout 4. Op een later moment volgt er ook een mod voor The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition. De mods die tot het project behoren, worden volgens GOG aan de basisversie van de respectievelijke games toegevoegd. Hierdoor moet de eindgebruiker de installatie van de mods niet meer voor eigen rekening nemen. Het is niet duidelijk welke mods en games er nog aan One-click Mod zullen worden toegevoegd.