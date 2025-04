Sonic X Shadow Generations is meer dan twee miljoen keer verkocht

SEGA heeft wereldwijd meer dan twee miljoen exemplaren van Sonic X Shadow Generations verkocht. De uitgeverij maakt daarnaast de financiële resultaten bekend van Sonic the Hedgehog 3, de nieuwste film in de serie die in december uitkwam.

Sonic X Shadow Generations is een bundel die bestaat uit de geremasterde versie van het in 2011 uitgebrachte Sonic Generations en het nieuwe Shadow Generations. Laatstgenoemde is niet afzonderlijk verkrijgbaar. SEGA bracht de game op 25 oktober 2024 uit voor de PlayStation 4 en 5, de Xbox One en Series X/S, de Nintendo Switch en pc. Enkele dagen na de releasedatum overschreed het spel de grens van een miljoen verkochte exemplaren, gevolgd door anderhalf miljoen rond eind november.

SEGA meldt ook dat de wereldwijde ticketverkoop van Sonic the Hedgehog 3 meer dan 425 miljoen dollar heeft opgebracht. Dat is 4,9 procent meer dan het vorige record in de filmreeks van 405 miljoen dollar. Begin deze maand maakte Paramount Pictures bekend dat alle Sonic-films samen meer dan een miljard dollar hebben opgebracht tijdens de wereldwijde ticketverkoop.