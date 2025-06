SEGA denkt na over eigen gameabonnementdienst

SEGA denkt na over een eigen gameabonnementdienst. Het Japanse gamebedrijf vindt dergelijke diensten 'zeer interessant' en onderzoekt of er in deze markt opportuniteiten liggen. Het is niet duidelijk of zo'n dienst er ook daadwerkelijk komt.

SEGA logo

Shuji Utsumi, de senior vice-president van SEGA, gaf tijdens een interview met de BBC aan dat er in het bedrijf over zo’n abonnementsdienst wordt nagedacht. De man wilde geen verdere details geven, maar gaf wel aan dat hij het Japanse gamebedrijf wil opwaarderen. "Ik wil SEGA opnieuw doen blinken", klonk het. Het Japanse bedrijf zou zijn focus te veel op het thuisland hebben gelegd en moet zich volgens Utsumi opnieuw op het wereldtoneel durven begeven.