Sony breidt gameadaptaties uit met Helldivers en Horizon Zero Dawn-films

Sony heeft tijdens zijn CES 2025-keynote meerdere nieuwe filmadaptaties van PlayStation-games aangekondigd. Het bedrijf lijkt zo de succesformule van The Last of Us te willen herhalen, waarvan het eerste seizoen in 2023 uitkwam.

PlayStation Productions en Sony Pictures werken aan een verfilming van de vorig jaar verschenen multiplayershooter Helldivers 2. Veel details daarover zijn nog niet bekend. Daarnaast ontwikkelt Columbia Pictures samen met PlayStation Productions een Horizon Zero Dawn-film. Die laatste zal, net als de game, het oorsprongsverhaal vertellen van hoofdpersonage Aloy in de postapocalyptische wereld waarvan zij bekend is. Een eerdere poging om Horizon als Netflix-serie te ontwikkelen strandde.

Het entertainmentoffensief van Sony beperkt zich niet tot liveactionproducties. Crunchyroll en Aniplex slaan de handen ineen voor een animeserie gebaseerd op het samoerai-epos Ghost of Tsushima. Ook daarover is nog niet veel bekend.

Tijdens de presentatie werd ten slotte een preview getoond van het tweede seizoen van The Last of Us, dat in april dit jaar op streamingdienst HBO Max verschijnt. Voor de andere hierboven genoemde adaptaties is nog geen releasedatum bekend.

Door Andrei Stiru

Redacteur

Feedback • 07-01-2025 13:44 43

07-01-2025 • 13:44

43

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Reacties (43)

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recyclebin 7 januari 2025 13:48
Een Horizon film kan ik me nog wel bij vinden. Een Helldivers film daarentegen, het plot is al flinterdun dus ik snap niet echt wat ze daar mee willen doen.
Zoop @recyclebin7 januari 2025 13:50
Aangezien het grotendeels door starship troopers is geinspireerd, zoiets?
Sylvixor @recyclebin7 januari 2025 13:53
Al is Helldivers 2 vooral gameplay eerst, denk ik wel dat er mooie film gemaakt zou kunnen worden, vooral als ze heel sarcastische en ‘over the top’ commentaar kunnen leveren net zoals in de game.

Al is er natuurlijk veel minder voor je voorgekauwd, dus is een beetje verbeelding vereist.
sinshz @Sylvixor7 januari 2025 15:49
Zoals starship troopers dus... waar helldivers heel veel inspiratie uit heeft gehaald.
Adinias @Sylvixor8 januari 2025 09:16
Ik hoop ook dat ze met die film ook wel degelijk een beetje een komedie/satirische film ervan maken. Kan nog wel een serieus verhaal aan zitten maar ik denk juist dat een franchise als Helldivers in een film het goed kan doen als het zichzelf niet te serieus neemt.

Ben alleen een beetje bang voor het risico dat het gewoon een blockbuster actiefilm zou gaan worden waar het vooral om de actie gaat en het de hele daadwerkelijke setting gaat negeren.
MarkDiax @recyclebin7 januari 2025 13:57
In Helldivers heb je een hele mooie wereld waar je als schrijver/regisseur een blank canvas hebt om mee te werken. Zelfde dat er heel veel verhalen te vertellen zijn in de eeuwige oorlogen in Warhammer 40:000. Of de nieuwe Star Wars boeken over de High Republic. Alleen omdat het verhaal licht is betekent niet dat ze er niet eentje kunnen verzinnen. Hebben de Super Mario producenten ook niet tegen gehouden :)
lenwar
@recyclebin7 januari 2025 14:01
Een Helldivers film daarentegen...
Een over-the-top-actiefilm met neppe emoties vanwege een hoofdkarakter die langzaam dood aan het gaan is (ipv in een keer dood neervalt zoals alle figuranten), is misschien wel weer is een welkome afwisseling?

Een beetje jaren-90 actie-film, maar dan als grafisch hoogtepunt? Zo'n echte 'popcornfilm' zegmaar :)

Dus een beetje de vibe van Startship Troopers. Of de klassiekers van Jean Claude van Damme of Steven Seagal :) (uitzonderingen daargelaten).

Het is niet mijn persoonlijke genre, maar daar is wel echt een markt voor. Kijk naar de populariteit van Pocahontas is SpaceAvatar. (die met de blauwe aliens, niet de luchtbuiger ;) ) Slap/onorigineel plot, maar een audiovisueel orgasme en was megapopulair.


Edit: typo

[Reactie gewijzigd door lenwar op 7 januari 2025 14:01]

The Zep Man
@lenwar7 januari 2025 14:04
Een over-the-top-actiefilm met neppe emoties vanwege een hoofdkarakter die langzaam dood aan het gaan is (ipv in een keer dood neervalt zoals alle figuranten), is misschien wel weer is een welkome afwisseling?
Gemiddeld overleeft een helldiver twee minuten in een missie. Dat wordt lastig om echt veel te rekken.
lenwar
@The Zep Man7 januari 2025 14:09
Ik hoor Sony al zeggen "Challenge accepted!" ;)
phYzar @The Zep Man7 januari 2025 16:00
Heeft de makers van Edge of Tomorrow ook niet dwars gezeten :P
RoamingZombie 7 januari 2025 13:53
Erger dan hun 'Marvel' films kan het iig niet worden omdat ze nu de beschikking hebben over de hele IP. Overigens heb ik weinig interesse in de origins van Aloy. We weten toch waar ze als klein kind heeft uitgehangen. Daar is weinig spannends gebeurd. We gaan het zien.
Martinspire
@RoamingZombie7 januari 2025 14:03
In principe is de eerste game toch het oorsprongsverhaal?
RoamingZombie @Martinspire7 januari 2025 14:11
Het is een tijd terug dat ik het gespeeld heb maar volgens mij begin je het spel a la tutorial met haar als jong meisje en dan is er een time jump naar haar tienerjaren. Maar aangezien ze verbannen is doet ze in die tijd niet veel meer dan opgroeien en jagen en heeft ze ook nog geen magische plectrum.

Dus tja. ik zie nog niet hoe je daar een interessant verhaal om heen gaat maken dat canon is met de rest. Het kan ook zijn dat ze gewoon de verhaallijn van het eerste deel gaan vertellen maar dan had ik dat ook zo omschreven in plaats van hoe het er nu staat.
Zoop @RoamingZombie7 januari 2025 14:47
Dat kunnen ze dus makkelijk dunnetjes overdoen in de film. Als je wat worldbuilding laat zien, personage introducties, wie is alloy en waarom woont ze alleen met haar stiefpa, wat kleinere avonturen tussendoor met de mechanische beesten (en dat dus ook toelichten), en je bent al makkelijk de helft van de film verder. Dan tot dat stuk dat je die trail-wedstrijd moet doen, introduceren de raider-badguys, ontmoet andere dude met focus, en wordt vanaf hier op een groter avontuur gezet, en je hebt je film wel vol, en nog meer als genoeg voor een sequel of twee
VonDudenstein @RoamingZombie7 januari 2025 15:00
Het kan ook zijn dat ze gewoon de verhaallijn van het eerste deel gaan vertellen
Gezien de naam HZD is die kans best groot. Doe ze met LoU in de basis toch ook? Met wat aanvulling en creatieve vrijheid.

Dun verhaal, zieke graphics en wss gewoon een 'mwah' film at best. Zo heeft Michael Bay ook een stuk of 12 van die Transformers keutels gemaakt, die stiekem gewoon miljarden en miljarden opleveren.

Anyway, nog meer Horizon :O

Als ze nou Paul Verhoeven strikken voor HD2, dan word ik echt blij.
360Degreez @Martinspire7 januari 2025 20:09
Dit verhaal laat zich prima verfilmen in een drieluik met wat langere films.

- Horizon Zero Dawn (Storyline game)
- Horizon Origins part I (2013~2050)
- Horizon Origins part II (2050~2070)

Hierna een serie als spin-off met de storyline van Forbidden west.
Alxndr @RoamingZombie7 januari 2025 14:54
Volgens mij wordt het gewoon het verhaal van de game in film-vorm? Ik heb het spel net voor de tweede keer uitgespeeld, maar zou toch graag de film zien.

Als je speelt en veel side-quests etc doet, verlies je de verhaallijn in de loop van 48 uur toch regelmatig uit het oog? Bovendien kunnen ze dan een hoop van die 'notes/files/archives' die je overal tegenkomt erin verwerken. Ik had geen zin om ze allemaal te lezen en luisteren werkt vaak niet goed omdat ze overlappen met de teksten in het spel.
Alxndr 7 januari 2025 14:40
Cool, net in de vakantie Horizon (Zero Dawn) weer uitgespeeld en toen kwam ik erachter dat de serie gecanceld was. Een film heeft dan wel niet niet m'n voorkeur - 48 uur gameplay terugbrengen tot slechts 2 uur betekent volgens mij dat er te veel verloren gaat - maar iets is beter dan niets.

Helldivers (2) ken ik niet, zit daar ook een uitgebreide verhaallijn in?
xoniq @Alxndr7 januari 2025 17:05
48 uur gameplay wat veel bestaat uit doelloze missies, bepaalde robots verslaan voor bepaald materiaal of de kaart vergroten met tallnacks. Dat bij elkaar is al 20 uur aan content die niet nodig is voor een film.

De daadwerkelijke verhaallijn is al in anderhalf uur uit te beelden.
Alxndr @xoniq7 januari 2025 18:51
Dat weet ik, ik heb ze net allemaal gespeeld ;)

Maar zelfs als je alleen naar alle cut scenes kijkt (de 'game movie') kom je al op ruim 6 uur. Dat terug brengen tot 1,5 (laten we hopen 2) uur, kan niet anders dan ten koste van de kwaliteit gaan ben ik bang.
crazyboy01 @Alxndr7 januari 2025 20:09
In die video zit echt een hele hoop dialoog tijdens de gameplay en het zijn niet alleen cutscenes. Die gesprekken tijdens het lopen en vechten is vaak niet veel waard voor het verhaal. En ook cutscenes in games zouden in veel films heel langdradig zijn en in een film wil je bepaalde tussenstappen van missies niet eens, dat is alleen leuk als je het speelt en een personage bestuurt. 6 uur is echt heel makkelijk te vertalen naar 1,5 uur in film. 6 uur aan game-story materiaal lijkt me zelfs zo krap dat het nog lastig kan zijn om mee werken - het is gewoon echt een heel andere tak van sport.
James Pond 7 januari 2025 15:21
Beter dan Starship Troopers zal het niet worden.

Een Horizon Zero Dawn film zit natuurlijk niemand op te wachten.

Gezien de kwaliteit van andere Sony producties zou ik me hier niet op verheugen.

Madame Web, Morbius etc.. Kraven.. Allemaal trash

[Reactie gewijzigd door James Pond op 7 januari 2025 15:22]

xoniq @James Pond7 januari 2025 17:07
Knap van je dat je al weet dat letterlijk niemand op een Horizon film zit te wachten. Terwijl enkele reacties hier alleen al er best potentie in zien.
James Pond @xoniq7 januari 2025 23:56
Mensen zijn Horizon moe. Die Lego Horizon game verkocht ook 0,0
Polderviking 7 januari 2025 14:04
We hebben al een Helldivers film, die film heet Starship Troopers.
Wat gaan ze hier nog aan toevoegen? Want er zit niet echt veel meer plot in Helldivers 2, buiten wat variatie in beesten die kapotgeschoten worden.
lenwar
@Polderviking7 januari 2025 14:14
We hadden ook al een Avatar. Die heette Pocahontas. Toch was Avatar heel populair.
Polderviking @lenwar7 januari 2025 14:16
Misschien haal ik me nu een hoop woede op de hals van liefhebbers maar volgens mij moest avatar 't ook vooral hebben van het visuele spektakel.
lenwar
@Polderviking7 januari 2025 14:33
Absoluut. Avatar was gewoon een audiovisueel orgasme. Ik denk oprecht dat helemaal niemand dat tegenspreekt.

Het verhaal is alleen echt één op één een kopie van de Disney-versie van Pocahontas.
Voor degenen die het nog niet door hadden:

Spoiler alert:
Spoiler alert:
Een soldaat (met een simpele naam) (John Smith, Jake Sully),
gaat naar een nieuwe wereld (New England, Pandora),
vanwege een grondstof (goud, unobtanium)
waar een inheemse bevolking, heel nauw met de natuur leeft (De indianen, De Na'vi).
De soldaat wordt verliefd op de dochter (Pocahontas, Neytiri) van een belangrijk persoon (De chief, De Olo'eyktan )
en leert de manieren van de inheemse bevolking kennen.
De pleuris breekt uit, de mannelijke protagonist raakt gewond en het komt toch nog min of meer goed....

Einde :)
Nogmaals. Avatar was gewoon een briljant mooie film (audiovisueel gezien) en zeker het kijken waard (naar mijn mening), maar het verhaal was op z'n best onorigineel. :)
ThanosReXXX @lenwar7 januari 2025 15:00
Bijna 1 op 1 dan, laten we zeggen 99%, want in Pocahontas gaat het lijdend voorwerp met de soldaat mee terug naar Engeland, en bij Avatar gaat de soldaat nu juist bij de inheemsen wonen/leven. ;)

Maar goed, dat is nitpicken, je vergelijking is verder spot-on. Was er zelf niet opgekomen.
Grappig vind ik zelf wel dat je hier heel duidelijk het verschil bemerkt in de perceptie omtrent de media film en games:

Bij films is een "visueel orgasme" alleen niet genoeg om de entertainmentwaarde te behouden, terwijl bij een game voor de meeste fans geldt "hoe mooier, hoe beter" want als het er niet "next gen" genoeg uitziet, dan wordt het in 9 van de 10 gevallen afgeserveerd als lelijk en/of niet de moeite waard om te spelen.

En dat terwijl eigenlijk bij beide media geld dat het verhaal leidend zou moeten zijn om er een kwalitatief goed product van te maken... :P

[Reactie gewijzigd door ThanosReXXX op 7 januari 2025 15:02]

lenwar
@ThanosReXXX7 januari 2025 15:38
Er zijn wel meer verschillen. In Pocahontas gaat een goede soldaat dood, in Avatar, haar vader. Maar het basisplot is identiek.
Bij films is een "visueel orgasme" alleen niet genoeg om de entertainmentwaarde te behouden
Te 'behouden' inderdaad:

Avatar was een megapopulaire film, ondanks dat het verhaal compleet onorigineel was. Het was een grafisch hoogtepunt. Zelfde met Titanic. Een slap romantisch verhaal dat zich op een boot afspeelde. Man komt per ongeluk op een boot. Wordt verliefd op de dochter van een elitaire huppelkut. De pleuris breekt uit. Man gaat dood. Einde verhaal - Letterlijk niks meer dan dat. De rest was vulling. De film was voor z'n tijd fantastisch. Ook hielp het dat de protagonisten heel mooi waren. (Kate en Leo waren heel populair in die tijd).
De films zullen relatief weinig opnieuw bekeken worden, nu de hype ver van over is. Films die vaker opnieuw bekeken worden (dus die wel hun entertainmentwaarde behouden hebben), zijn vaak films met boeiende karakters en/of een goed plot.


En nu komen we op een heel interessant gegeven.
Wanneer zijn de reviews geschreven, door wie en met wat als doel?

Toen Harry Potter 2 uit kwam, waren de eerste reviews "Harry Potter heeft z'n magie verloren" (bekt lekker, en het was een deel twee van een film.) Totdat bleek dat het publiek de tweede film beter vond dan de eerste, en toen waren die 'slechte reviews' snel verwijderd. (de reviews waren waarschijnlijk al geschreven voordat de reviewers de film hadden gezien.)


Bij games is het eigenlijk niet anders. Kijk naar de populariteit van 3d-shooters, race games, sport games. Vaak grafisch heel mooi, maar geen noemenswaardig plot. Aan de andere kant van het spectrum zien we een gigantische populariteit van simpel geanimeerde games (Roblox, Stardew Valley, Minecraft).
En alles daar tussenin.

Wat we hier zien gebeuren, is dat het een, het ander compenseert. Als de gameplay subliem is, maakt het grafische minder uit. Niet ieder (sub)genre heeft grafische perfectie nodig om goed te zijn. Een serieuze race-game zonder grafische souplesse is kansloos. Mario Kart is grafisch beperkt, maar heel populair.


Mijn conclusie is:
Grafische souplesse is niet noodzakelijk, maar het moet dan ook niet gepoogd worden. Je moet niet met weinig budget een actie/scif-fi/fantasy film/spel maken waar je visueel afhankelijk bent van de grafische effecten.
Als je game film/game afhankelijk is van verhaal/gameplay, dan moet dat als een huis staan. De rest is minder essentieel.

Wat je overigens in de praktijk wel ziet gebeuren, is dat titels (films of games) die afhankelijk zijn van grafische souplesse, niet de test der tijden doorstaan, waar films/games met een goede vibe/gameplay dit wel houden. Dit heeft denk ik te maken, met het feit dat het grafische aspect makkelijker/extremer verouderd kan raken, dan een goed verhaal/goede gameplay.

Mijn ultieme voorbeeld hierin is altijd, de eerste versie van The Exoscist (uit 1973). Die film is nog steeds spannend als je hem nu zou kijken. Tot de momenten dat Regan haar hoofd ronddraaid (360 graden) en die groene prut uitkotst. (de enige noemenswaardige special effects voor die tijd in de film.) Als ze die er op een goede manier uitknippen heb je een heel goede film.
ThanosReXXX @lenwar7 januari 2025 15:48
Daar ben ik het zeker mee eens. Niet zo lang geleden heb ik The Exorcist toevallig nog gekeken, en dat was inderdaad ook het enige dat me stoorde, al is storen ook wel iets te zwaar, want het heeft niet de hele film voor me verpest, dus uiteindelijk was dat ook niet meer dan een "nitpick" momentje.

Wat ik met de vergelijking films vs games eigenlijk bedoelde is dat je bijvoorbeeld een race game die er geweldig uitziet maar die bestuurt als een baksteen kan hebben, terwijl je er aan het andere eind van het spectrum eentje kan hebben die er minder mooi uit ziet, of een bepaalde arcade-achtige of cartoony uitstraling heeft, maar die daarbuiten wel veel beter speelt en uiteindelijk dus ook de leukere game is.

Nu zijn er gelukkig ook race games die beide ingrediënten bezitten, maar het ging me meer om hoe blinde fans een game hoe dan ook de hemel in prijzen of de afgrond in bekritiseren, enkel en alleen gebaseerd op basis van hoe mooi iets eruit ziet, en gameplay is dan secundair of nog minder van belang, terwijl dit, zeker bij games altijd op 1 zou moeten staan.

Ik noemde in algemene zin dat er verhaal in zowel films als games moet zitten, maar vooral in games is dat niet bij ieder genre van toepassing, dus wellicht had ik beter de term "inhoud" kunnen gebruiken. Maar goed, ik denk dat we elkaar over het algemeen wel snappen en redelijk op dezelfde lijn zitten. ;)
RoamingZombie @Polderviking7 januari 2025 14:36
Je hebt gewoon een punt. Het verhaal van Avatar en deel 2 heeft niets om het lijf. Ik vind het dan ook doodsaaie films. Heb ze beiden één keer gezien en dat is genoeg. Ik heb meer nodig dan visueel spektakel.
7th @Polderviking7 januari 2025 14:09
The (3) battle(s) for Malevelon creek!!!

Remember the creek soldier!
8-)
GarBaGe 7 januari 2025 13:51
"een verfilming van de vorig jaar verschenen multiplayershooter Helldivers 2"
Dat hoeft al niet meer.
CarbotAnimations heeft op YT al een hele verfilming gedaan van HellDivers 2, zoals deze:
YouTube: Blow the Man Down | Helldivers 2 Ep2
:)
Alxndr @GarBaGe7 januari 2025 14:46
Wat je linkt zijn 12 afleveringen van ongeveer anderhalve minuut per stuk (waarvan een aanzienlijk deel zelf-promotie...

Dat je 15 minuten animatie een 'hele verfilming' durft te noemen ;( (sorry, ik hoopte op meer)
Millie-ano 7 januari 2025 14:02
Van mij hoeft Live-action niet.

Genoeg script schrijvers die een bepaald verhaal rondom de helldivers en horizon universum kunnen schrijven. Het hoeft niet 1:1 het verhaal van de game te volgen. Beide games lenen zich wat betreft mogelijkheden in animatie prima voor een kicke Anime. Liefst in de prachtige stijl van Attack on Titan, Gundam .. etc. Zeker Horizon in de stijl van Evangelion of Gundam, met die mecha beesten lijkt me gaaf om te zien.
JackJack 7 januari 2025 14:41
Melken jongens! Tot elke cent er is uitgeknepen!
Want iets origineels verzinnen kunnen we niet meer.
lenwar
@JackJack7 januari 2025 15:01
Als het op de goede manier gebeurd, zie ik daar geen probleem in. Veel films zijn verfilmingen van boeken. Daar zitten ook heel goed ontvangen films/series bij. Denk aan: Lord of the Rings, Harry Potter, The Godfather, Matilda, Memoires of a Geisha, The English Patient, Pride and Prejudice. Of je de individuele titels goed/interessant vindt, staat er los van. Dit zijn slechts een paar voorbeelden van goed ontvangen verfilmingen van boeken.

Vanuit games ook:
The Last of Us en Fallout, zijn recente voorbeelden waar het volgens mij heel goed is gedaan. Zelfs de Tombraider films zijn, binnen hun genre (platte actiefilms), best aardig gelukt.
Er zijn natuurlijk ook zat mislukte zaken:
Doom, Double Dragon, Alone in the Dark, Mortal Combat, enz.


Horizon Zero Dawn heeft denk ik best een kans om een goede film/serie omheen te maken. De wereld is potentieel interessant. Het hoofdkarakter heeft (best wel wat) diepgang, maar is hooguit 'te serieus/kalm', maar dat hoeft niet in de weg te zitten.


(( N.B. Nogmaals: Al bovenstaande genoemde titels zijn wel of niet goed ontvangen. Het staat volledig los van of ik of iemand anders ze wel of niet boeiend vindt. Dat is puur persoonlijk. :) ))
James Pond @lenwar7 januari 2025 15:24
Geen idee hoe je de originele Mortal Kombat een faal kan noemen, die is precies zoals de fans hem wilden.
lenwar
@James Pond7 januari 2025 15:45
Dit bedoel ik dus met m'n laatste alinea. De slechtste film ooit, kan iemand geweldig vinden, en de beste film ooit, kan iemand ruk vinden. Het is ook gewoon een kwestie van smaak.

Maar: De film is niet goed ontvangen bij het grote publiek. De fans waren er uiteraard wel blij mee. Maar ditzelfde gold voor Doom en Alone in the Dark.
In het geval van Mortal Combat, konden ze er volgens mij ook niets anders van maken dan ze hebben gedaan. Als ze ook maar 'iets' anders hadden gedaan, had het altijd minder geweest. Ze hebben een film gemaakt van een spel zonder verhaal :). En de film heeft het ook niet nodig wat mij betreft.

Ik vond hem persoonlijk best aardig om naar te kijken. Gewoon achterover hangen en naar actiescenes staren.

En nu ik dit schrijf, kun je hem inderdaad niet als 'mislukt' bestempelen. Er was gewoon niets anders van te maken. :)
RoamingZombie @lenwar7 januari 2025 16:14
Ik denk dat je je vergist.

Check wiki maar want het was een box office hit die records verbrak. Het waren voornamelijk de officiële recensies die kritisch waren. Voor de fans was het juist wat minder omdat het een PG rating had. De film is redelijk bloedeloos.

At the time, it was the second-highest August opening after 1993's The Fugitive. The film enjoyed a three-week stint at number one,[2] grossing $73 million domestically in the United States.[22][23] It also earned $51.7 million in other territories, for a worldwide total of $124.7 million. The film became the highest-grossing adaptation of a video game before being surpassed by Pokémon: The First Movie in 1998.

De laatste MK daarentegen was een aanfluiting. MK zonder het toernooi. Hoe konden ze het verzinnen.

[Reactie gewijzigd door RoamingZombie op 7 januari 2025 16:15]

Vrijdag
7 januari 2025 15:40
Van Horizon Zero Dawn kunnen ze ook het verhaal gebruiken van Bashar Mati, wiens achtergrond je mee te maken krijgt bij de Vantage Points. Vond ik zelf best een sterk subplot. Kunnen ze dat meteen gebruiken voor een zo populaire vorm van pre-quel.
Neuspulkje 16 januari 2025 12:18
Zal vast wel weer zo'n Sony succesverhaal worden... 🤣

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