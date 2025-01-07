Sony breidt gameadaptaties uit met Helldivers en Horizon Zero Dawn-films

Sony heeft tijdens zijn CES 2025-keynote meerdere nieuwe filmadaptaties van PlayStation-games aangekondigd. Het bedrijf lijkt zo de succesformule van The Last of Us te willen herhalen, waarvan het eerste seizoen in 2023 uitkwam.

PlayStation Productions en Sony Pictures werken aan een verfilming van de vorig jaar verschenen multiplayershooter Helldivers 2. Veel details daarover zijn nog niet bekend. Daarnaast ontwikkelt Columbia Pictures samen met PlayStation Productions een Horizon Zero Dawn-film. Die laatste zal, net als de game, het oorsprongsverhaal vertellen van hoofdpersonage Aloy in de postapocalyptische wereld waarvan zij bekend is. Een eerdere poging om Horizon als Netflix-serie te ontwikkelen strandde.

Het entertainmentoffensief van Sony beperkt zich niet tot liveactionproducties. Crunchyroll en Aniplex slaan de handen ineen voor een animeserie gebaseerd op het samoerai-epos Ghost of Tsushima. Ook daarover is nog niet veel bekend.

Tijdens de presentatie werd ten slotte een preview getoond van het tweede seizoen van The Last of Us, dat in april dit jaar op streamingdienst HBO Max verschijnt. Voor de andere hierboven genoemde adaptaties is nog geen releasedatum bekend.