HBO Max gaat toch 4k, hdr en Dolby Atmos weghalen bij klanten met oud abonnement

HBO Max-klanten met oude abonnementen verliezen toch toegang tot 4k, hdr en Dolby Atmos. Dat meldt de dienst in een mail naar klanten. Het gaat om abonnees die voor 11 juni vorig jaar een abonnement hebben afgesloten.

In de e-mail geeft HBO Max aan dat de klanten worden teruggezet naar het HBO Max Standard-abonnement. Deze mail is door meerdere tweakers op Gathering of Tweakers gedeeld. De stap betekent dat klanten nog maar twee streams tegelijk mogen draaien, in plaats van drie, en toegang tot 4k, hdr en Dolby Atmos verliezen. Klanten krijgen dan alleen sdr, HD-kwaliteit en Dolby 5.1.

De stap treft vooral klanten die voor april 2022 een introductieabonnement hebben afgesloten bij de streamingdienst. Het bedrijf zei toen dat klanten een 'levenslange' korting zouden krijgen van 50 procent. Klanten betaalden daarmee 3,99 euro per maand voor 4k, hdr en Dolby Atmos, wat toen het Standaard-abonnement heette.

Vorig jaar paste het bedrijf de abonnementen aan. De toen nog geldende Basic- en Standaard-abonnementen kwamen te vervallen en nieuwe Basic met reclame-, Standard- en Premium-abonnementen kwamen ervoor in de plaats. Het nieuwe Standard-abonnement had 1080p, geen hdr en twee streams. HBO Max verduidelijkte later dat de 'oude' Standaard-klanten met 50 procent korting 4k en Dolby Atmos zouden behouden, maar dan wel een euro meer per maand zouden moeten betalen.

Hier komt de streamingdienst nu dus op terug. Het bedrijf biedt klanten 'voor een beperkte tijd' wel aan te upgraden naar het Premium-abonnement, met behoud van de 50 procent korting. Klanten betalen dan 6,99 euro per maand in plaats van 13,99 euro per maand. Dit abonnement heeft bovendien 100 downloads in plaats van 30, en 4 streams in plaats van 3. Klanten hebben tot 24 maart de tijd om te upgraden, daarna vervalt de mogelijkheid om de korting mee te nemen naar een Premium-abonnement. Klanten die niets doen, verliezen op de volgende verlengingsdatum na 24 maart 4k, hdr en Dolby Atmos.