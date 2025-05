HBO Max geeft duidelijkheid: bestaande abonnees behouden 4K en Dolby Atmos

Klanten van HBO Max die nu 4K en Dolby Atmos in hun abonnement houden, behouden dat ook na de aangekondigde wijzigingen van 11 juni. Dat meldt de streamingdienst op X. Eerder communiceerde het bedrijf dat 4K en Dolby Atmos alleen in het premium-abonnement zitten.

HBO Max kondigde eerder deze week drie nieuwe abonnementen aan die het huidige abonnement gaan vervangen. Het gaat om een basic-abonnement met reclame, een standaard-abonnement waarmee in 1080p gestreamd kan worden en een premium-optie met 4K en Dolby Atmos. Abonnees die al sinds het begin van HBO Max lid zijn, worden automatisch overgezet naar het nieuwe standaard-abonnement en behouden hun 50 procent korting.

Die mededeling riep vragen op onder diverse gebruikers. Klanten die al sinds het begin lid zijn van HBO Max kunnen in het huidige abonnement al in 4K en met Dolby Atmos streamen. De abonnementswijziging suggereert dat ze daar straks voor naar premium over moeten stappen en dus meer moeten betalen.

HBO Max verduidelijkt nu op X dat dit niet het geval is. "Als je nu een abonnement hebt dat 4K bevat, kun je ondersteunde titels in 4K / Dolby Atmos blijven streamen als het vernieuwde HBO Max wordt gelanceerd. We laten je van tevoren weten als we in de toekomst wijzigingen moeten aanbrengen hierin", zegt het bedrijf in antwoorden op diverse X-berichten. Alleen nieuwe abonnees moeten dus een premium-abonnement afnemen om in 4K en met Dolby Atmos te kunnen streamen.