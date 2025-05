Neuralinks eerste hersenimplantaat in mens loopt tegen problemen aan

Het eerste hersenimplantaat dat Neuralink in een mens plaatste, geeft na enkele weken problemen. Een aantal draden van het implantaat hebben zich teruggetrokken uit het brein van de patiënt.

Neuralink, een bedrijf van Elon Musk, bouwt flexibele elektroden die diep in de menselijke hersenen ingeplant moeten worden. Vervolgens maken die communicatie tussen het brein en een computer mogelijk. Het implantaat bestaat uit 1024 elektroden met 64 extreem dunne 'draden', waarmee neurale signalen verstuurd worden. De bedoeling is dat mensen die hun ledematen niet meer kunnen gebruiken, vlotter kunnen communiceren met de buitenwereld.

In januari werd het implantaat voor het eerst in de hersenen van een mens geplaatst. Het gaat om een 29-jarige man genaamd Nolan Arbaugh, die door een ongeluk vanaf zijn schouders naar beneden toe verlamd raakte. Afgelopen maart deelde Neuralink nog een video waarin Arbaugh schaak speelt via het implantaat.

Weken later ontstonden er toch problemen. Een aantal draden hebben zich teruggetrokken uit het brein van Arbaugh, waardoor er minder effectieve elektroden zijn, aldus Neuralink in een blogbericht. Daardoor neemt de snelheid en accuraatheid waarmee Arbaugh een cursor op een computer kan besturen af. Hoeveel draden zich teruggetrokken hebben en hoe groot de impact precies is, zegt Neuralink niet.

Om het implantaat toch zo effectief mogelijk te houden, heeft Neuralink het opnamealgoritme aangepast en de gebruikersinterface verbeterd. Ook is gewerkt om de technieken waarmee signalen worden vertaald in muisbewegingen te verbeteren. Daarmee is de snelheid en accuraatheid flink verbeterd. De resultaten zouden zelfs beter zijn dan bij de eerste tests, aldus Neuralink.

Volgens The Wall Street Journal is ook nog overwogen om het implantaat te verwijderen, maar het probleem vormt geen direct risico voor de veiligheid of gezondheid van Arbaugh. Neuralink heeft niet op die berichtgeving gereageerd.