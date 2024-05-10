Dell waarschuwt klanten voor datalek waarbij namen en hardwaredata zijn gestolen

Dell heeft klanten gewaarschuwd voor een datalek. Het bedrijf zegt dat er zich een incident heeft voorgedaan in een portal van het bedrijf. Daarbij zijn mogelijk namen, woonadressen en bestelinformatie buitgemaakt.

Dell schrijft in een e-mail, die ook veel tweakers inmiddels hebben ontvangen, dat het 'een incident onderzoekt' in een niet nader genoemde portal op de website. Die 'bevat een database met beperkte types klantinformatie die gerelateerd zijn aan aankopen bij Dell'. Het bedrijf zegt dat het er voorlopig alleen op lijkt dat namen en fysieke adressen zijn buitgemaakt, naast gegevens over aankopen zoals welke hardware klanten hebben gekocht. Daar staan ook gegevens bij zoals aankoopdatums en garantiebewijzen. Financiële informatie zoals bankrekeningnummers of creditcardgegevens zouden niet zijn buitgemaakt, zegt Dell. Ook zijn er geen contactgegevens gestolen zoals e-mailadressen of telefoonnummers.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd en naar welk incident Dell verwijst. Eerder verscheen er al een database met gegevens van 49 miljoen Dell-klanten op een hackersforum, al is nog niet bevestigd of die data te maken heeft met dit incident. In die gegevens zegt een hacker dat er aankoopdata van tussen 2017 en 2024 werd buitgemaakt van vooral Amerikaanse, Chinese, Indiase en Australische gebruikers. Het merendeel van die klanten zou scholen of bedrijven zijn. Dat is niet gek, want dat type klant koopt hardware eerder direct via Dells eigen aanbod, inclusief een serviceprogramma.