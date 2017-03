Door Julian Huijbregts, woensdag 15 maart 2017 16:19, 10 reacties • Feedback

Een database met daarin uitgebreide gegevens van 33,7 miljoen Amerikaanse zakencontacten is uitgelekt. De database bevat gegevens van overheidsfunctionarissen, zakenmensen en journalisten. De data wordt door een bedrijf verkocht aan marketeers.

Beveiligingsonderzoeker Troy Hunt kreeg de database met daarin 52,2GB aan gegevens in handen. Hij vermoedt dat de gegevens zijn buitgemaakt van een onbeveiligde MongoDB-server. In de database staan 33,7 miljoen contacten tot in detail beschreven. Zo toont Hunt de gegevens van ZDNet-journalist Zack Whittaker, waarmee hij samenwerkte om de herkomst van de database te achterhalen.

Naast Whittakers e-mailadres, telefoonnummers en functie staan er gegevens over het bedrijf waar hij werkt, het moederbedrijf daarvan, wat de omzet daarvan is en hoeveel werknemers het bedrijf heeft. Het gaat veelal om informatie die publiek beschikbaar is en de data zou ook legitiem zijn verzameld. Hunt merkt op dat de data netjes is geordend en is nagekeken op juistheid.

De ZDNet-journalist ontdekte dat de database afkomstig is van NetProspex, een dienst voor marketeers die eigendom is van het Amerikaanse bedrijf Dun & Bradstreet. Het bedrijf verkoopt contactgegevens uit de database aan bedrijven. Uit een brochure uit 2015 blijkt dat het bedrijf tot 200.000 dollar vraagt voor toegang tot een half miljoen contacten.

D&B, dat eigenaar is van de database, zegt een onderzoek in te stellen naar het uitlekken van de data. Omdat het bedrijf de gegevens verkoopt aan andere partijen, is het moeilijk om te achterhalen waar het lek heeft plaatsgevonden. Kopers mogen in sommige gevallen de data ook weer zelf doorverkopen.

In de database staan alleen contacten uit de Verenigde Staten. De contacten zijn gerangschikt per bedrijf en per afdeling en functie. Zo zijn er meer dan honderdduizend contacten aanwezig van het Amerikaanse Department of Defence, met tienduizend verschillende functies, variërend van 'Soldier' tot 'Ammunition Specialist' en 'Intelligence Analyst'. Van bedrijven als AT&T, Boeing, Dell, FedEx, IBM en Xerox staan er gegevens van tienduizenden werknemers in de database.

Troy Hunt heeft de gegevens toegevoegd aan zijn HaveIBeenPwned-website, zodat mensen waarvan hun gegevens in de database zitten een melding kunnen krijgen. Hoewel het volgens D&B gaat om data die op legale wijze is verkregen, vormt het uitlekken van de database volgens Hunt risico's. De gegevens van hooggeplaatste personen binnen bedrijven zouden bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor whaling.