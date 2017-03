Door Julian Huijbregts, woensdag 15 maart 2017 15:32, 6 reacties • Feedback

Submitter: keverjeroen

Het Nederlandse technologiebedrijf 2getthere heeft de opdracht gekregen om een systeem voor zelfrijdend vervoer te leveren in Dubai. Het bedrijf gaat daarvoor een nieuwe versie van zijn Group Rapid Transport-voertuigen inzetten, die al in Nederland worden gebruikt.

Het systeem in Dubai zal bestaan uit vijfentwintig autonome GRT -voertuigen, dat zijn elektrische busjes zonder chauffeur die ieder vierentwintig passagiers kunnen huisvesten. De voertuigen zullen een route van 2,5km afleggen en dat levert aanvankelijk een capaciteit op van 3350 mensen per uur per richting. Dat kan worden opgevoerd naar vijfduizend mensen per uur per richting. De rit duurt ongeveer 4,5 minuten.

In Dubai gaat 2getthere voor het eerst GRT-voertuigen van de derde generatie inzetten. Die busjes hebben ook de hardware aan boord die ze in staat moet stellen om zelfstandig te rijden op publieke wegen. Het vervoersysteem zal aanvankelijk gebruikmaken van een eigen rijbaan. In de toekomst moeten de voertuigen ook in 'gemengd verkeer' gaan rijden.

Het vervoersysteem zal het nieuwe Bluewaters-eiland verbinden met het metronetwerk in Dubai. Bluewaters ligt op vijfhonderd meter voor de kust en is een 'lifestyle'-bestemming, waar ook gewerkt wordt aan 's werelds grootste reuzenrad met een hoogte van tweehonderd meter.

Autonoom GRT-voertuig van 2getthere

In Nederland rijden de autonome ParkShuttle-busjes van 2getthere al langere tijd rond. Onder andere op het Rivium-bedrijventerrein nabij Rotterdam zijn de voertuigen sinds 1999 operationeel. In 2006 werd daar de tweede generatie van de GRT-voertuigen in gebruik genomen. In februari kondigde 2getthere aan dat er in Nederland een proef zal plaatsvinden waarbij de voertuigen op een publieke weg samen met ander verkeer gaan rijden.

Volgens Carel van Helsdingen, ceo van 2getthere, heeft het bedrijf het contract voor de bouw van het transportsysteem in Dubai gekregen vanwege het goede track record met de bestaande systemen. Welk bedrag de stad betaalt aan 2getthere voor het vervoersysteem is niet bekend.

Volgens 2getthere is de nieuwe verbinding van autonome busjes tussen Bluewaters en het metrostation de grootste in zijn soort. Het transportsysteem past in de plannen van Dubai om 25 procent van alle trips door geautomatiseerde systemen te laten afhandelen. Dat percentage moet in 2035 gehaald worden.

Promotievideo van 2getthere van de autonome voertuigen die in Nederland al actief zijn