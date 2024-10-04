Losse Discovery+-abonnementen stoppen op 5 december, klanten kunnen naar HBO Max

Discovery+ stopt met losse abonnementen. Klanten met zo'n abonnement moeten vanaf december over naar HBO Max, schrijft de dienst. Dat gebeurt automatisch.

Losse abonnementen van Discovery+ zijn vanaf 5 december van dit jaar niet meer te gebruiken, schrijft Discovery op een ondersteuningspagina. Maandabonnementen worden op de eerstvolgende verlengdatum na 5 november stopgezet. Voor jaarabonnementen geeft Discovery geld terug aan abonnees voor de rest van de termijn.

Discovery+ blijft wel nog beschikbaar als dienst binnen streamingdienst HBO Max. Eerder deze zomer werden de diensten al samengevoegd. In de Verenigde Staten gebeurde dat een jaar geleden al. Discovery zet de accountgegevens automatisch door naar HBO Max, maar het abonnement zelf wordt dan niet overgezet. Dat moeten gebruikers dan zelf nog afsluiten.

HBO Max 2022

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 04-10-2024 17:00
58 • submitter: gertvdijk

04-10-2024 • 17:00

58

Submitter: gertvdijk

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Reacties (58)

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Hansie9999 4 oktober 2024 17:04
Ik gebruik geen van deze producten,

maar het belangrijkste staat er niet bij,

laat me beetje raden, ik vermoed dat HBO Max een veelvoud kost van wat Discovery+ koste ?


een mooie jeste zou geweest zijn dat de huidige Discovery+ klanten een bepaalde tijd HBO Max aan de prijs van Discovery+ zouden kunnen krijgen,
TheVMaster Moderator WOS @Hansie99994 oktober 2024 17:06
Er zijn klanten die HBO Max voor 4-5 euro per maand hebben (inclusief Dolby Atmos en 4K).
phoenix2149 @TheVMaster4 oktober 2024 17:18
Dat zijn de mensen die vanaf begin 50% korting hebben. Daarbij wordt nieuwe content (volgens mij) niet perse mee in 4k aangeboden, omdat hiervoor een hoger tarief nu wordt gerekend.

Dus, ze maken er wel een potje van, want nu heb ik wel 50% korting (op standaard abo), met behoud van 4K voor bekende content, maar met een grote kans dat ik dus geen nieuwe 4K content meer aangeboden krijg. Althans zo lees ik de informatie die naar abonnees is gegaan die HBO Max hadden voor Discovery+ meuk erbij kwam en ze naar 3 tier abonnement gingen.
Mr. Freeze @phoenix21494 oktober 2024 18:24
The Penguin kijk ik in hoogste kwaliteit beschikbaar, dus maak je geen zorgen. Geweldige serie tot dusver btw.
TheVMaster Moderator WOS @Mr. Freeze4 oktober 2024 19:24
Ja, inderdaad. Die heb ik hier ook gewoon in 4K met Dolby Vision en Atmos (en ik heb ook het 50% kortingsabbo.
13art Moderator Mobile @TheVMaster6 oktober 2024 09:26
Als de bij HBO nou nog eens zouden fixen dat Atmos ook op (mijn) Philips tv met Androidtv zou werken. Netflix, Disney, Prime, allemaal met Dolby Atmos maar bij HBO kunnen ze het blijkbaar niet meer werkend krijgen (heeft ooit in het begin wel gewerkt).
bribrab @13art7 oktober 2024 01:19
LG TV's hebben sinds kort ook last van een variant hierop. Audio komt weliswaar door in Atmos, maar de native app ondersteunt geen 4K / HDR meer. Kwam er bij toeval achter laatst. Via Chromecast geen problemen.
phoenix2149 @Mr. Freeze4 oktober 2024 19:33
Top om te weten. Staat op de lijst om te kijken. Kijk met mijn maat altijd op maandag gezellig wat. Nu nog True Detective afkijken (nog een aflevering) daarna denk ik The Penguin. Ben benieuwd.

Thanks voor het bevestigen.
TheLastOttoman @phoenix21494 oktober 2024 17:38
Volgens deze post is nieuwe content ook 4k: https://twitter.com/hbomaxnl/status/1788831265245790336

Jammer voor Rob.

[Reactie gewijzigd door TheLastOttoman op 4 oktober 2024 17:41]

phoenix2149 @TheLastOttoman4 oktober 2024 18:03
What about Rob :+

Anyway, we zullen zien. Ben benieuwd hoe ze het onderscheid tussen een “pre D+” toevoeging en standaard abonnement kunnen blijven behouden.

Of hebben wij nu de status van Premium maar betalen voor standaard met 50%korting.
Cambionn @phoenix21494 oktober 2024 18:18
Of hebben wij nu de status van Premium maar betalen voor standaard met 50%korting.
Er waren geruchten dat het idee was om bij de overgang van "HBO Max" (pre-D+) naar "Max" (post-D+) te zeggen dat het een "nieuwe dienst" is zodat de korting niet meer gold, maar dat dat toch niet zo makkelijk ging in de EU (of Benelux) als gedacht.

Is naar mijn weten niet bewezen noch ontkracht (dat ze de korting daarmee wouden laten verdwijnen dan, de overgang zelf en dat die wat issues had hier is gewoon bekend), maar zou me niks verbazen als dat zo is en we daardoor nu een speciale status hebben bij HBO (en een doorn in hun oog zijn).

Achja, aan de andere kant zorgt het er wel voor dat ik niet opzeg en af en toe een maandje neem, waar ik dat wel met Netflix en Prime Video heb gedaan. Dus wellicht dat het daardoor juist goed verdient. Hoewel HBO zo ver het interresanste aanbod heeft, ben er nog niet doorheen dat ik aan opzeggen toe kom.

[Reactie gewijzigd door Cambionn op 4 oktober 2024 18:22]

TheVMaster Moderator WOS @phoenix21494 oktober 2024 19:23
Oké, dus voor die mensen zouden we dus alleen de reeds bestaande content in 4K kunnen zien?
Pendora @TheVMaster4 oktober 2024 17:10
Er zijn ook klanten die die daar €14 per maand voor betalen. Hansie heeft een terechte vraag wat die mensen nu gaan betalen.
pven @TheVMaster4 oktober 2024 17:14
Maar zonder Discovery+
mrdemc @pven4 oktober 2024 17:16
Ik betaal 4,99 voor HBO Max incl Discovery+ content :)
Astie @mrdemc4 oktober 2024 17:24
Ik ook, net ff gecontroleerd maar series van Discovery zitten er ook bij.
Allerlei goudzoekers voorbij zien komen
Denizz @mrdemc4 oktober 2024 17:29
Wel jammer dat toen Discovery erbij kwam, 4k eruit ging :( . Dat hebben ze dus afgesplitst naar het premium abbonement waar wij "levenslange" 50% korting krijgen op het reguliere abbonement.

Edit: Volgens mij toch niet juist wat ik zeg, en is de reden dat ik geen 4k heb dat ik via de browser kijk. :+

[Reactie gewijzigd door Denizz op 4 oktober 2024 17:32]

mrdemc @Denizz4 oktober 2024 17:35
Haha is inderdaad niet juist. De 4K dolby is aanwezig mits je inderdaad de "voormalige standaard" als abonnement hebt.
denonman1 @mrdemc5 oktober 2024 08:17
Ik betaal 3,99 voor D+ en zou zometeen minimaal een tientje moeten gaan betalen of 14 Euro voor 4K geloof ik....

Waarom krijgen bestaande D+ klanten geen welkomsaanbod oid? Want ik ga dit dus niet betalen..... 5 a 6 Euro max (pun intended)
Lysippos @denonman16 oktober 2024 13:40
Hier de mail die ik van discovery heb gekregen:

Beste Klant,

We zijn verheugd om mee te delen dat een brede selectie van discovery+ content naar HBO Max verhuist – een spectaculaire streamingervaring die je iconische series, hit movies en nieuwe originele content brengt – waaronder de veelgeprezen The Penguin en de aankomende Dune: Prophecy.

Als gevolg hiervan moeten we je helaas informeren dat discovery+ in jouw land zal worden stopgezet. Je abonnement op discovery+ eindigt bij je volgende verlenging na 5 november. Tot die tijd kun je nog steeds van de service genieten.

Houd in de tussentijd een exclusief aanbod om lid te worden van HBO Max in de gaten! Om de overgang soepel te laten verlopen, zal je discovery+ account informatie beschikbaar worden gemaakt en op je wachten in HBO Max als je je aanmeldt voor dit exclusieve aanbod.

Er komt dus een aanbod voor oude discovery abonnement, maar wilde vorm die gaat krijgen is nog niet bekend.
Blur @Lysippos8 oktober 2024 23:25
De mail die ik ontving is net wat anders qua strekking:
Beste Klant,

We zijn verheugd om mee te delen dat een brede selectie van discovery+ content naar HBO Max verhuist! Als onderdeel van deze overgang moeten we je helaas informeren dat discovery+ zal worden stopgezet. Je abonnement op discovery+ eindigt bij je volgende verlenging na 5 november. Tot die tijd kun je nog steeds genieten van de service.

We begrijpen dat het sluiten van discovery+ ongemak voor je kan veroorzaken. Je accountinformatie zal binnenkort beschikbaar zijn in HBO Max, zodat je een soepele overgang hebt als je ervoor kiest om je na het einde van je discovery+ abonnement op HBO Max te abonneren. We komen bij je terug met meer informatie.

Als je extra ondersteuning nodig hebt, waaronder bij het beheren van je abonnement, bezoek dan ons helpcentrum .

Bedankt,

Uw discovery+ team
In mijn mail (van 7 oktober) spreekt men dus helemaal niet van een exclusief aanbod...
Theodor @mrdemc5 oktober 2024 13:24
ik 9,99
La1974 @mrdemc6 oktober 2024 14:49
Maar exclusief D+ sport
robbinwehl @TheVMaster7 oktober 2024 13:28
In de states betaal je 9,99 voor disney basic en 9,99 voor hbo max ;-)
GameNympho @Hansie99994 oktober 2024 17:10
De samensmelting was een jaar geleden al bekend, maar om voor 1 extra kanaal, zoveel verhoging te vragen, zegt genoeg.
Ik denk dat het ze veel (bestaande) klanten gaat kosten, nieuwe zijn vaak onwetende en schaffen het pakket aan met dan al een verhoging.
mrdemc @GameNympho4 oktober 2024 17:19
Het zijn meerdere kanalen, volgens mij zijn CNN, ID, TLC, Discovery erbij gekomen naast de al bestaande.
phoenix2149 @GameNympho4 oktober 2024 17:21
Ja inderdaad. Feitelijk gaan de D+ abonnemees dus naar een standaard HBO? welke niet eens 4K biedt dus moet je naar 13,99 per maand. Flinke toename, tenzij je al HBOmax had, dan is het wellicht van 9,00 naar 13,99 als je alles in 4K wil.
CH4OS @Hansie99994 oktober 2024 18:18
Je kan nu prima zien op de websites van beiden wat de prijs is. Bij beiden zit zover ik weet HBO Max of Discovery+ inbegrepen. Het standaard abonnement kost 10 euro per maand, wil je goedkoper (maar krijg je er reclame voor terug) kost het 6 euro in de maand. Klanten die vanaf de eerste maand lid zijn hebben 50% korting en worden (of zijn) op het standaard abonnement gezet en betalen dus 5 euro in de maand. Geen idee of dat significant hoger is dan Discovery+, maar een veelvoud zal het dan vast ook niet zijn.

De algemene prijs blijft dus hetzelfde, de diensten worden onderhuids samengevoegd. Waar komt jouw aanname vandaan dat Discovery+ zo weinig zou kosten?
mrdemc @CH4OS4 oktober 2024 19:19
De oude prijs van Discovery was €3,99, scheelt dus niet heel veel, maar als je ook HBO Max Voormalige standaard hebt is dat toch al bijna een halvering nu ze zijn samengevoegd.

[Reactie gewijzigd door mrdemc op 4 oktober 2024 19:20]

Blur @mrdemc8 oktober 2024 23:27
Voor de basis wel. Als je de uitgebreidere hebt met sport, dan betaal je 6,99 meen ik. Als je dat nu bij HBO Max ook zou willen, dan moet je de basis nemen + een sportbundel à 5 euro per maand.
denonman1 @CH4OS5 oktober 2024 08:19
D+ kost 3,99 voor mij net laag genoeg om het te nemen afgelopen 2 jaar.

Maar een tientje (of meer) voor max ga ik dus niet doen...
wiseger
@Hansie99994 oktober 2024 17:07
Nee hoor, HBO max was relatief goedkoop door de 50% kortings regeling.

Alleen kwam er maar weinig nieuwe content bij, ben er toch maar meegestopt.
rickgoos97 4 oktober 2024 18:52
Tot nu toe geen mail of iets ontvangen van discovery+, als ik het hier niet had gelezen wist ik er niks van af, beetje apart. Als je discovery wilt streamen ga je dus meer als het dubbele betalen bij HBO, ja je krijgt meer content maar is totaal andere genre als discovery, dus voor mij is HBO het niet waard!
denonman1 @rickgoos975 oktober 2024 08:20
Hear hear!
Neerland-warmte @rickgoos976 oktober 2024 01:15
Helemaal eens en ik ga zeker niet het dubbele betalen , ik ga wel weer ergens downloaden stuk goedkoper
XallaX 4 oktober 2024 17:28
Voor de Discovery+ abonnees die overwegen om over te stappen, er wordt een deel van Discovery+ aangeboden, niet alles. Ook het beste van Discovery+ is niet volledig!

https://support.discoveryplus.com/nl/Answer/Detail/000004067

Ook hier 4,99 per maand i.v.m. een levenslange aanbieding, sinds begin dit jaar inclusief de Discovery+ selectie maar verwacht dat hier wel een keer een prijswijziging in komt.
RobertMe @XallaX4 oktober 2024 17:58
HBO Max heeft de prijzen ook al verhoogd toen het van HBO Max naar "(HBO) MAX" is gegaan (dat wat internationaal dus "MAX" is, maar ze in de Benelux niet rond kregen en daarom nog steeds HBO Max is). Alleen blijft die 50% korting gelden, waardoor de prijs ook maar met 50% gestegen is ten opzichte van wat de nieuwe abos zouden gaan kosten.

En daarnaast zijn de "Voormalig standaard" abonnementen IIRC net zo duur als het huidige standaard abonnement, alleen heeft "voormalig" ook 4K terwijl je met een nieuw abo daar premium voor moet hebben.

Maar die prijsverhoging is er dus al geweest, en zap vast "door gaan". Met dat verschil dat je met "Levenslang 50% korting" dus bij elke prijsverhoging nog steeds die 50% maar blijft betalen. En tenzij ze de prijs van "voormalig standaard" ineens 100% duurder maken blijft dat dus een stuk goedkoper. En van de "voormalig standaard" klanten zal het overgrote deel alsnog niet die 50% korting hebben denk ik.
CH4OS @RobertMe4 oktober 2024 18:20
Het heet in de Benelux nog HBO Max, om verwarring (en rechtszaken) met de TV zender "Max", een zender in het Nederlands publieke bestel te voorkomen. En met de prijsverhoging is het (voor de mensen met 50% korting) van 4 euro naar 5 euro in de maand gegaan. Alsnog een prikkie, kijkende naar concurrerende streamingdiensten.
RobertMe @CH4OS4 oktober 2024 18:22
De TV zender is "Omroep Max" ;) Maar ja, dat is wel waar het onder andere om draait. Maar in België is er volgens mij ook al een bestaande "Max" die "overlap" zou hebben / verwarring zou geven (meen een streaming dienst zelfs?).
Currry 4 oktober 2024 17:32
Ik heb HBO, sinds de content van Discovery nog niets van gezien. Het zijn ook twee verschillende doelgroepen, ik snap de combinatie dan ook niet.
RobertMe @Currry4 oktober 2024 17:52
De combinatie is er omdat het moederbedrijf "WarnerBrosDiscovery" is. WB heeft ooit HBO gekocht en WB en Discovery zijn "recentelijk" samen gegaan. Uiteraard moet vervolgens "bezuinigd" worden en maar 1 streaming platform is uiteraard goedkoper dan 2.

Dat is dus hetzelfde als dat bij Disney+ je een extreem divers aanbod hebt op basis van alles wat onder Disney valt. De klassieke kinder dingen van Disney, maar ook de TV zenders met hun series (ABC meen ik o.a.), en dan nog de overnames van Lukas Film (Star Wars), Marvel, etc etc. Als je Disney+ wilt voor bv de Marvel films en series betaal je impliciet ook voor The Lion King, en Star Wars, etc etc. Maar ook daar valt het allemaal onder hetzelfde bedrijf.
martwoutnl @Currry4 oktober 2024 17:58
Als ik via de browser naar HBOmax ga, zie ik iets naar beneden een kop ontdek discovery. Daar staan al titels.
SinergyX 4 oktober 2024 17:40
Ik kijk nu D+ via Prime (website en app) en dat werkte meer dan prima, ik heb dan ook geen D+ account maar kijk alles gewoon binnen Prime zelf en ik ga zeker geen 10 euro extra betalen voor HBO, nooit gehad en zeker niet nodig. Nu had prime enkel reclame aan begin van de show voor eigen andere shows, maar hoe zit dit met HBO?
Zenders en live-content bevatten reclames. Niet alle content beschikbaar in Basic met reclame. On demand content kan sponsoring bevatten.

Streaming is leuk, maar langzaam is het wel genoeg geweest. 12 euro voor deze, 15 voor die, 11 euro voor die, denk dat je rustig 40-50 in de maand kwijt ben enkel voor die paar diensten en zoveel kijk ik nu ook niet meer dat het nog waard is. Ik selecteer nu al elke maand 2 diensten die ik deze maand gebruik, nam ik D+ nog als bonus, dat houd dan nu ook gewoon op :/
Theswitch 4 oktober 2024 17:43
Tja, helaas. Van 29.95 per jaar (d+ jaarabbo) een tijdje terug nu naar 10.99 (max+sport addon) per maand om (reclamevrije) sport te kunnen zien. Dan maar een andere hobbie zoeken 😁
angerfist-yentl 4 oktober 2024 18:53
HBO Max en Discovery zijn toch echt twee verschillende werelden ik vraag mij af waarom je dat zou samenvoegen denkende dat HBO max mensen ook Discovery content willen en andersom? ik denk dat de kans is dat ik ooit nog een HBO Max abonnement zou nemen nu tot een nulpunt gezakt is als ik ook voor Discovery + moet betalen, Discovery heeft in mijn ogen de bal al laten vallen 10+ jaar geleden maar als kind veel geleerd :D
TV_NERD 4 oktober 2024 19:18
Vanwege al dit soort perikelen hebben wij het hier thuis opgegeven. Wij willen best betalen voor onze content, maar zelfs als je betaalt is het te irritant voor woorden. Zelfs als je een abonnement hebt op alles ben je nog aan het zoeken waar een bepaalde serie op het moment wel/niet staat en in welke kwaliteit.

Oplossing om toch nog enigszins ethisch te zijn en de makers te compenseren: Alle in dit land beschikbare streaming services in een lijst gezet en we betalen er elke maand dan eentje. Komt neer op 9 services, dus na 9 maanden roteren we terug naar boven.
edit:
Oh, en van wat er op Bluray wordt uitgebracht wat de moeite waard is voor de extra kwaliteit, zoals bij Encanto, kopen we de schijfjes en downloaden we de beste remux. Ik hoeft niet te leren rippen

We kijken verder alles gedownload via Plex, ze zoeken het maar uit :) Scheelt ze nog bandbreedte ook terwijl ze wel betaald krijgen, win-win.

[Reactie gewijzigd door TV_NERD op 4 oktober 2024 19:22]

FvGa 4 oktober 2024 20:25
Letterlijk nog niks van Discovery bekeken sinds de merger met hbo. Een en al rotzooi.
Hexley 4 oktober 2024 20:35
Hoe zit het eigenlijk als je Discovery als addon hebt bij Amazon Prime?

Edit: Gevonden via een link in het artikel. Zoals ik al verwachte, stopt dat ook.

[Reactie gewijzigd door Hexley op 4 oktober 2024 20:40]


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