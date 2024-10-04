Losse Discovery+-abonnementen stoppen op 5 december, klanten kunnen naar HBO Max

Discovery+ stopt met losse abonnementen. Klanten met zo'n abonnement moeten vanaf december over naar HBO Max, schrijft de dienst. Dat gebeurt automatisch.

Losse abonnementen van Discovery+ zijn vanaf 5 december van dit jaar niet meer te gebruiken, schrijft Discovery op een ondersteuningspagina. Maandabonnementen worden op de eerstvolgende verlengdatum na 5 november stopgezet. Voor jaarabonnementen geeft Discovery geld terug aan abonnees voor de rest van de termijn.

Discovery+ blijft wel nog beschikbaar als dienst binnen streamingdienst HBO Max. Eerder deze zomer werden de diensten al samengevoegd. In de Verenigde Staten gebeurde dat een jaar geleden al. Discovery zet de accountgegevens automatisch door naar HBO Max, maar het abonnement zelf wordt dan niet overgezet. Dat moeten gebruikers dan zelf nog afsluiten.