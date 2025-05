HBO Max wijzigt in Nederland naam toch niet vanwege publieke omroep Max

HBO Max gaat in Nederland toch niet de naam Max voeren. Dat heeft Warner Bros. bekendgemaakt. In Nederland is een publieke omroep die ook Max heet, waardoor de naam verwarring zou kunnen veroorzaken.

De naam in Nederland en België blijft HBO Max, zo schrijft het AD. In andere landen heet de streamingdienst wel Max of gaat die nog zo heten; het gaat om een uitzondering alleen in de Benelux. Het terugdraaien van de aangekondigde naamsverandering volgt op gesprekken tussen Warner Bros./Discovery en de omroep Max uit Nederland.

HBO Max zou volgend jaar de naam veranderen, zo kondigde het bedrijf eerder aan. Omroep Max zegt tegen het AD geen moeite te hebben met de toevoeging Max aan de naam of met bedrijven die actief zijn in een andere sector. HBO Max en omroep Max zitten beide in de markt voor audiovisuele producties. De Nederlandse omroep Max bestaat sinds 2005 en richt zich voornamelijk op een oudere doelgroep. Warner Bros./Discovery zegt niet waarom het in België de naam ook niet wijzigt. Dat is vermoedelijk vanwege het bestaan van VRT Max.