Streamingdienst HBO Max wordt in 2024 beschikbaar in België

Warner Bros. Discovery brengt zijn streamingdienst HBO Max volgend jaar naar België. De content van HBO Max en discovery+ worden dan ook samengevoegd. In Nederland is de streamingdienst al enige tijd beschikbaar.

De streamingplatforms HBO Max en discovery+ werden in mei van dit jaar al in de Verenigde Staten samengevoegd onder de naam Max. Volgend jaar zijn 22 Europese landen aan de beurt. De vernieuwde streamingdienst verschijnt ook in enkele nieuwe gebieden, zoals België. Series en films van HBO, HBO Max, Warner. Bros Studios, Discovery Channel en Food Network zijn dan via de vernieuwde streamingdienst te kijken.

In Nederland is HBO Max al enige tijd beschikbaar. Hoewel de streamingdienst een naamswijziging ondergaat, gaat Warner Bros. Discovery de kortere naam Max toch niet in de Benelux doorvoeren. De Nederlandse publieke omroep Max heeft daar namelijk bezwaar tegen gemaakt. De nieuwe naam zou verwarring kunnen veroorzaken, is de reden.

Belgen kunnen HBO-content zoals Game of Thrones en Succesion momenteel kijken via Streamz. Dat zal met de komst van HBO Max naar België vanwege lopende overeenkomsten waarschijnlijk nog niet meteen veranderen, al is het wel mogelijk dat de films en series van HBO in de toekomst enkel op de streamingdienst Max en in de Benelux op HBO Max te zien zijn.