Sommige Nederlandse HBO Max-klanten lijken dienst niet meer te kunnen gebruiken

Sommige Nederlandse klanten met HBO Max kunnen de streamingdienst ogenschijnlijk niet meer gebruiken. HBO Max wijzigde naar Max in de Verenigde Staten, maar heeft dat naar het zich laat aanzien per ongeluk ook gedaan bij sommige gebruikers in in Nederland.

Diverse lezers melden aan Tweakers dat zij de melding hebben gekregen dat HBO Max nu Max is geworden en dat de apps zijn verdwenen uit de downloadwinkels. Op GoT is er een topic over. Die melding is niet weg te klikken, waardoor klanten niets meer kunnen kijken. De nieuwe apps voor Max voor diverse platforms zijn in Nederland nog niet te downloaden en de dienst is vanuit Nederland niet te benaderen, waardoor ze dus geen content meer kunnen kijken op de streamingdienst.

HBO had al eerder aangekondigd dat het HBO Max zou wijzigen in Max op dinsdag. In eerste instantie is de nieuwe dienst alleen beschikbaar in de VS. Volgens het bedrijf volgt de release van Max in Europa begin volgend jaar. HBO heeft nog niet gereageerd op de problemen rond de release van Max.

Update, 11:16: HBO Nederland zegt op de hoogte te zijn van het probleem en werkt aan een oplossing.