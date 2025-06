HBO, HBO Max en discovery+ hebben samen bijna 95 miljoen abonnees

Warner Bros. Discovery heeft aangekondigd dat de diensten HBO, HBO Max en discovery+ in het derde kwartaal gezamenlijk 94,9 miljoen abonnees hadden. In die periode, van 1 juli tot 30 september, verscheen House of the Dragon, een spin-off-serie van Game of Thrones.

HBO en HBO Max hebben waarschijnlijk de meeste abonnees van de drie, aangezien deze twee diensten in april nog 76,8 miljoen abonnees hadden. In de kwartaalcijfers van Q3 maakt het bedrijf wederom geen onderscheid tussen het aantal gebruikers van de drie diensten. Het aantal van bijna 94,9 miljoen abonnees betekent dat het aantal wereldwijde gebruikers met 2,8 miljoen is gestegen ten opzichte van het tweede kwartaal van dit jaar. Netflix kreeg er ter vergelijking in het derde kwartaal 2,41 miljoen abonnees bij, met in totaal rond de 220 miljoen gebruikers.

Warner Bros. Discovery heeft in Q3 een verlies geleden van 2,3 miljard dollar. In Q2 ging het om een verlies van 3,4 miljard dollar. Daarnaast heeft het bedrijf zijn schuldenlast met enkele miljarden verlaagd, van 53 miljard dollar naar 50,4 miljard dollar. Om in de kosten te snijden, haalde Warner Bros. Discovery eerder al de stekker uit enkele films en series, waaronder Batgirl, die al zo goed als af was.

In mei van vorig jaar werd bekend dat het Amerikaanse AT&T afscheid nam van WarnerMedia, zodat dit bedrijfsonderdeel kon fuseren met Discovery. Eerder dit jaar werd duidelijk dat Warner Bros. Discovery de streamingdiensten HBO Max en discovery+ in 2023 zal samenvoegen in de Verenigde Staten.

Aanvankelijk zou het samenvoegen van de diensten in één app in de zomer van 2023 gebeuren, maar ceo David Zaslav heeft aangekondigd dat deze datum wordt vervroegd naar de lente van dat jaar. Dat zou zijn omdat de samenvoeging spoediger verloopt dan verwacht. Het is vooralsnog niet bekend wanneer HBO Max en discovery+ in Nederland worden samengevoegd. In België zijn deze streamingdiensten momenteel niet beschikbaar.