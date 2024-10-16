Amazon Prime Video krijgt volgend jaar reclame in Nederland

Dan moet je kijken via een PC, of je laptop op een tv aansluiten. Weeral iets wat zo goed als niemand doet.
Ja je hebt Popcorntime "doosjes" die je makkelijk kan aansluiten en die sommige hebben maar die zie ik nog weinig tegenwoordig
Nee het is gewoon een website en de app die gebruikt wordt om de video's af te spelen heeft casting functionaliteit waar een smart-tv of chromecast mee te selecteren is.
Het is prima dat je het zelf niet weet maar je hoeft er echt niet 'IT aangelegd' voor te zijn om te weten hoe je bijv. vakantiefoto's bij vrienden of familie vanuit je smartphone op de tv kunt tonen.
Alsof er hier niks te zien is, er is genoeg content nu om gans je leven te vullen.
Wat een belachelijk argument. Tijden zijn veranderd.
De muziekwereld heeft het gesnapt. Er wordt amper nog illegaal muziek gedownload omdat zowat alles te streamen is via één service.
Even leek het met die streamingdiensten van de grote studio's ook de goeie kant op te gaan, maar je hoort en ziet steeds meer mensen klagen en hinten naar piraterij. En dat veroorzaken die studio's helemaal zelf.
Nee, je betaalde voor het hele aanbod ook.
Normaal zou ik om een redenering vragen, maar die is er gewoon niet. Je krijgt alleen de reclames te zien in de tijd dat je kijkt, wat op een grote commerciële zender ongeveer 1/4e tot 1/5e van de tijd is. Je betaalt daarmee op geen enkele manier al het aanbod van de zender omdat al het andere aanbod zijn eigen reclameblokken heeft, waar je dus niet naar kijkt.
Je wil doen alsof er geen verschil is tussen lineair en streaming en dat is wel heel absurd.
Jouw kromme conclusies worden absurd.
Wat ik aangeef is dat de streamingdiensten vast willen houden aan het verdienmodel van afzonderlijke zenders/diensten en beperkende rechten per dienst, per regio. Omdat dat niet genoeg geld opleverde met enkel abonnementen zijn sommigen al weer rechten gaan verkopen en abo's met reclame in gaan voeren. Maar het aanbod blijft versnipperd en regio gebonden.
Er zijn mensen die veel kijken en die die weinig kijken. Mensen met veel geld en met weinig.
Het internet kent amper grenzen en er zijn enorm veel mogelijkheden om mensen ergens voor te laten betalen.
Als ik op dit moment om wat voor reden dan ook opeens een specifieke film of serie van 20 jaar oud wil kijken dan zou het simpelweg mogelijk moeten zijn om naar een (één) dienst te gaan, die film te zoeken, eventueel een klein bedrag te betalen en af te spelen, zonder dat ik tegen rare restricties aan loop of verplicht voor een hele maand €20 moet betalen voor een hoop content die ik helemaal niet wil zien.
Het internet is geen socialistische maatschappij waarbij ik moet meebetalen aan wat anderen willen of nodig hebben, laat staan voor content waar helemaal niemand om vraagt maar die enkele toegevoegd wordt om maar te kunnen adverteren dat ze zoveel duizenden uren content hebben.
Het is in deze tijd gewoon absurd om een film of serie te willen streamen en dan het bericht te krijgen dat het in mijn regio niet beschikbaar is. Te meer omdat het voor een commercieel bedrijf niet logisch is om er domweg voor te kiezen om die content niet aan zoveel mogelijk mensen aan te bieden.
Het is echt heel simpel. Ik wil kijken wat ik wil kijken en ik wil daar best voor betalen omdat een goed product geld mag kosten. Als ze me dat bieden dan verdienen ze geld aan me.
Bieden ze het niet, dan is dat hun verlies. Dan gaat mijn geld naar andere dingen.