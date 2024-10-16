Amazon Prime Video krijgt volgend jaar reclame in Nederland

Amazon voegt volgend jaar reclame toe aan zijn Prime Video-streamingdienst in Nederland. Het bedrijf deed dat eerder al in enkele andere landen. Amazon geeft ook aan dat het volgend jaar geen prijsverhoging zal doorvoeren.

Amazon bevestigt de komst van advertenties tegenover mediavakblad Broadcast Magazine. "Om te kunnen blijven investeren in interessante content en het aanbod in de toekomst blijvend uit te kunnen breiden, zullen Prime Video-series en -films vanaf 2025 beperkte advertenties bevatten in Nederland." Het bedrijf claimt daarbij dat het 'aanzienlijk minder' reclame wil tonen dan op reguliere televisie en bij andere streamingdiensten.

Het bedrijf zegt daarnaast dat de prijzen van Prime Video volgend jaar niet zullen oplopen. "Er worden in 2025 geen wijzigingen aangebracht in de huidige prijs van het Prime-lidmaatschap", zegt het bedrijf tegen Broadcast Magazine. Een Prime-abonnement, dat toegang tot de streamingdienst verleent, kost vijf euro per maand in Nederland. "Voordat advertenties binnen Prime Video worden geïntroduceerd, zullen we onze Prime-leden informeren over een advertentievrije optie, mochten zij hier behoefte aan hebben."

Verschillende andere streamingdiensten introduceerden eerder al advertenties. Dat begon met Netflix, dat eind 2022 een goedkoper abonnement met advertenties introduceerde, hoewel dat nog altijd niet beschikbaar is in Nederland en België. Ook diensten als Disney+ en HBO Max hebben inmiddels abonnementen met reclame.