Amazon Prime Video krijgt volgend jaar reclame in Nederland

Amazon voegt volgend jaar reclame toe aan zijn Prime Video-streamingdienst in Nederland. Het bedrijf deed dat eerder al in enkele andere landen. Amazon geeft ook aan dat het volgend jaar geen prijsverhoging zal doorvoeren.

Amazon bevestigt de komst van advertenties tegenover mediavakblad Broadcast Magazine. "Om te kunnen blijven investeren in interessante content en het aanbod in de toekomst blijvend uit te kunnen breiden, zullen Prime Video-series en -films vanaf 2025 beperkte advertenties bevatten in Nederland." Het bedrijf claimt daarbij dat het 'aanzienlijk minder' reclame wil tonen dan op reguliere televisie en bij andere streamingdiensten.

Het bedrijf zegt daarnaast dat de prijzen van Prime Video volgend jaar niet zullen oplopen. "Er worden in 2025 geen wijzigingen aangebracht in de huidige prijs van het Prime-lidmaatschap", zegt het bedrijf tegen Broadcast Magazine. Een Prime-abonnement, dat toegang tot de streamingdienst verleent, kost vijf euro per maand in Nederland. "Voordat advertenties binnen Prime Video worden geïntroduceerd, zullen we onze Prime-leden informeren over een advertentievrije optie, mochten zij hier behoefte aan hebben."

Verschillende andere streamingdiensten introduceerden eerder al advertenties. Dat begon met Netflix, dat eind 2022 een goedkoper abonnement met advertenties introduceerde, hoewel dat nog altijd niet beschikbaar is in Nederland en België. Ook diensten als Disney+ en HBO Max hebben inmiddels abonnementen met reclame.

Amazon Prime Video

Door Daan van Monsjou

Nieuwsredacteur

Feedback • 16-10-2024 09:53
428 • submitter: ArthurMorgan

16-10-2024 • 09:53

428

Submitter: ArthurMorgan

Lees meer

Australische toezichthouder klaagt Amazon aan om advertenties in Prime Video
Australische toezichthouder klaagt Amazon aan om advertenties in Prime Video Nieuws van 30 juni 2026
Amazon verdubbelde stilletjes hoeveelheid reclametijd in Prime Video
Amazon verdubbelde stilletjes hoeveelheid reclametijd in Prime Video Nieuws van 12 juni 2025
Amazon Prime Video krijgt functie om afleveringen samen te vatten
Amazon Prime Video krijgt functie om afleveringen samen te vatten Nieuws van 5 november 2024
Netflix krijgt Moments-functie om scènes uit films en series te delen
Netflix krijgt Moments-functie om scènes uit films en series te delen Nieuws van 28 oktober 2024
Netflix haalde vorig kwartaal ruim 5 miljoen nieuwe abonnees binnen
Netflix haalde vorig kwartaal ruim 5 miljoen nieuwe abonnees binnen Nieuws van 18 oktober 2024
Amazon investeert in drie projecten voor kleine kernreactors
Amazon investeert in drie projecten voor kleine kernreactors Nieuws van 17 oktober 2024
Losse Discovery+-abonnementen stoppen op 5 december, klanten kunnen naar HBO Max
Losse Discovery+-abonnementen stoppen op 5 december, klanten kunnen naar HBO Max Nieuws van 4 oktober 2024
Amazon verhoogt aantal advertenties in Prime Video
Amazon verhoogt aantal advertenties in Prime Video Nieuws van 3 oktober 2024
Disney+ start met maatregelen tegen accountdelen
Disney+ start met maatregelen tegen accountdelen Nieuws van 26 september 2024
Amazon Prime Video toont teasertrailer Like a Dragon: Yakuza
Amazon Prime Video toont teasertrailer Like a Dragon: Yakuza Nieuws van 28 juli 2024
Netflix overweegt gratis versie van streamingdienst met reclame in Europa
Netflix overweegt gratis versie van streamingdienst met reclame in Europa Nieuws van 24 juni 2024
Advertentieabonnement Netflix heeft 40 miljoen maandelijks actieve gebruikers
Advertentieabonnement Netflix heeft 40 miljoen maandelijks actieve gebruikers Nieuws van 16 mei 2024
HBO Max krijgt nieuwe abonnementsvormen en komt in juli naar België
HBO Max krijgt nieuwe abonnementsvormen en komt in juli naar België Nieuws van 7 mei 2024
Viaplay werkt aan goedkoper abonnement met reclame
Viaplay werkt aan goedkoper abonnement met reclame Nieuws van 23 april 2024
Amazon Prime Video met advertenties ondersteunt geen Dolby Atmos en Vision
Amazon Prime Video met advertenties ondersteunt geen Dolby Atmos en Vision Nieuws van 13 februari 2024
Amazon schrapt honderden banen bij Prime Video en MGM Studios
Amazon schrapt honderden banen bij Prime Video en MGM Studios Nieuws van 10 januari 2024
Amazon Prime Video krijgt op 29 januari advertenties, maar nog niet in Benelux
Amazon Prime Video krijgt op 29 januari advertenties, maar nog niet in Benelux Nieuws van 27 december 2023
Amazon Prime Video Channels sluit deal met Crunchyroll in enkele landen
Amazon Prime Video Channels sluit deal met Crunchyroll in enkele landen Nieuws van 24 oktober 2023
Disney verhoogt abonnementsprijs Disney+ in november naar 11 euro per maand
Disney verhoogt abonnementsprijs Disney+ in november naar 11 euro per maand Nieuws van 7 september 2023
Disney+-abonnement met advertenties komt eind dit jaar in Europa
Disney+-abonnement met advertenties komt eind dit jaar in Europa Nieuws van 11 mei 2023
HBO Max krijgt in juni goedkoper abonnement met reclame en zonder biosfilms
HBO Max krijgt in juni goedkoper abonnement met reclame en zonder biosfilms Nieuws van 13 maart 2021
Meer producten en artikelen
Bedrijfsnieuws Amazon Amazon Prime Reclame Streaming

Reacties (428)

-Moderatie-faq
428
426
128
6
0
254
Wijzig sortering

Sorteer op:

Weergave:
Exirion 16 oktober 2024 10:01
Ze kunnen het niet laten. Straks zijn we weer terug bij het oude TV-model, behalve dan dat je voor elke ‘zender’ een apart abonnement hebt. Gaan ze ook weer lopen miepen dat er zo veel illegaal gedownload wordt. Niks zo hardleers als de contentindustrie.
P_Tingen @Exirion16 oktober 2024 15:11
Oftewel: Enshitification / platformverval

1. Gebruikers verzamelen
  • Bied gratis of goedkoop product aan
  • Zorg voor een goede gebruikerservaring
  • Voer een ruimhartig beleid met bv accounts delen
2. Ga geld verdienen
  • Laat je gebruikers (meer) betalen voor hetzelfde product
  • Herstructureer je abonnementen
  • Bied advertenties aan
  • Verkoop de data van je gebruikers
  • Bespaar door lagere kwaliteit
3. Winstmaximalisatie
  • Laat ook de aanbieders betalen voor je diensten
  • Winst gaat naar aandeelhouders ipv investeringen
  • Bespaar op personeel
  • Probeer concurrenten te dwarsbomen
watabstract @P_Tingen16 oktober 2024 15:35
4. @watabstract haalt z'n Pi met Kodi weer uit de la en kijkt alles weer illegaal.

Ze zoeken het maar lekker uit. Netflix valt me ook tegen in aanbod. Er zijn genoeg series die ik wil zien of gezien heb die niet op Netflix staan en ik heb nu al geen zin om allerlei andere abonnementen te moeten onderhouden. Starten, stoppen, starten... om de kosten in de hand te houden. En dan die drama apps ook van al die partijen. Ik erger mij er mateloos aan als Netflix het bijv leuk vindt om steeds maar voorstukjes te laten zien als ik langs alle content ga en dan notabene de beschrijving vaak juist laat verdwijnen. En natuurlijk staat er ook geen review score bij van ik noem een IMDB, wat toch vaak een aardige graadmeter is voor de kwaliteit. Kodi doet precies wat ik wil. Geen fratsen. Rustige UI. En alles in 1 systeem zonder al die losse apps te moeten gebruiken. Ik voorzie nog een glansrijke toekomst voor al die IPTV diensten en de grote platforms hebben het allemaal aan zichzelf te danken als dat gebeurt.
Zwijntjesdrecht @watabstract16 oktober 2024 16:28
Dat was ook mijn idee haha. Was een top tijd, maar minder van belang geworden door betaalbare streamingsdiensten zonder reclame.

Nou dan maar alle streamingdiensten weer opzeggen en downloaden naar mijn NAS. Ondertitels was altijd lastig, maar daar is AI voor.
watabstract @Zwijntjesdrecht16 oktober 2024 18:44
Engelse ondertiteling voor doven is meestal wel inbegrepen in een mkv en anders hebben we een mooie add-on om die tijdens het afspelen even binnen te hengelen van opensubtitles. Ik gebruik dat hooguit ter ondersteuning, als de spraak niet duidelijk is of als ik chips zit te knabbelen. :+
Joydashy @Zwijntjesdrecht19 oktober 2024 08:26
Ondertitels in Kodi zijn juist beter dan bij streamingdiensten. Al sinds jaar en dag kunnen die automatisch gedownload worden van Opensubtitles. Maar in Kodi kun je ze eenvoudig ook oplijnen met de audio door +/- delay. Dat is ook vaker nodig dan bij diensten, maar daar is het dan ook super irritant als het niet klopt, want je kan het dus niet fixen dan.
davidov2008 @watabstract16 oktober 2024 20:38
En natuurlijk staat er ook geen review score bij van ik noem een IMDB, wat toch vaak een aardige graadmeter is voor de kwaliteit.
Grappig uitgerekend bij Amazon Prime staat WEL de reviewscore van IMDB. En dat heeft maar 1 reden, IMDB is van Amazon. Zelfs als Netflix het zou willen, zou Amazon wrs. niet toestaan die scores te tonen of teveel licentiegeld vragen voor een relatief kleine feature.
batjes
@watabstract16 oktober 2024 21:36
Mag ik vragen hoe jij gebruik maakt van Kodi op een Pi? Zelf toch al een paar jaar aan het prutsen met Kodi of gewoon een linux distro + browsers/VLC en wat netwerkshares.

Maar het is het allemaal net niet. Kodi in concept is echt super tof, maar dat kan je niet aan doorsnee eindgebruikers aanraden. Waarom moet je de SSH induiken om de mini-jack te kunnen gebruiken? Of soortgelijk omslachtig sources toevoegen om een streaming platform aan de praat te krijgen. Toch wel vaak vastlopers of addons die gewoon stoppen met werken.

Helpt niet dat zo'n beetje al die media partijen hun strontbest doen om te zorgen dat dit soort opensource projecten onbruikbaar blijven voor eindgebruikers met relatief hoge onderhoud/kennisniveau.

De hekel aan Google is ook toegenomen door de omslachtigheid van Widevine, wat dit open source projecten eigenlijk bij voorbaat al voor het grote publiek afschrijft.

Mijn huidige best en minst problematisch gevonden oplossing is door gewoon mijn Windows desktop het huis door te streamen d.m.v. Sunshine + Moonlight.
watabstract @batjes17 oktober 2024 00:40
Gewoon LibreElec op een SD kaart flashen, erin duwen en het loopt als een trein. Nooit vastlopers gehad en alles draait soepel.
BlackShadow @watabstract16 oktober 2024 23:19
In een browser kan je de extensie Trim gebruiken als je ratings wil.
Orangelights23 @Exirion16 oktober 2024 10:37
Ik hoor enorm veel mensen in mijn omgeving die weer bezig zijn met torrents en Stremio. Jammer dat de industrie het zo lastig maakt om eenvoudig en voor een redelijke prijs van content te genieten.
HellboyFromHell @Orangelights2316 oktober 2024 13:16
Pirating is GOAT. Sinds een aantal maanden geleden gestopt met mn prime, netflix, disney en HBO max. scheelt mij letterlijk honderden euros in het jaar, heerlijk!!!

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 17 oktober 2024 20:09]

Orangelights23 @HellboyFromHell16 oktober 2024 13:49
Het enige wat veel mensen tegenhoudt, is weinig beschikbare Nederlandse content voor kinderen. Buiten dat ben ik er behoorlijk van onder de indruk als ik er filmpjes van kijk op YouTube.
ppd @HellboyFromHell16 oktober 2024 14:09
Vanavond wat te doen, thanks :Y)
Blackminister @HellboyFromHell16 oktober 2024 16:24
Stremio ken ik nog niet, ga ik eens uitproberen
Momenteel werk ik nog steeds met Radarr en Sonarr, en dat werkt ook echt wel goed.. Maar mijn harddrive is nogal snel vol :p Dus dan is streamen misschien wel interessanter
SuperCrisz @HellboyFromHell16 oktober 2024 16:47
Hoe kan het dat Stremio bestaat? Het is toch enorm illegaal? Bizar dat dit openbaar met registratie, en met apps voor google en apple beschikbaar is. Zodra dit echt populair wordt gaan ze zo weer op zwart, of zie ik dat verkeerd
HellboyFromHell @SuperCrisz16 oktober 2024 18:38
Stremio zelf is een soort pathe thuis, kan je films huren. De plugins van derden maken het interessant
Wouterie @HellboyFromHell16 oktober 2024 19:02
Sorry, maar ik snap echt geen hol van Stremio. Er lijkt van alles beschikbaar maar zodra ik iets wil afspelen krijg ik dat er geen stream beschikbaar is en dat ik een plugin moet installeren. EEN pluging. Nou, daar gaan we... Geen enkele plugin heeft iets in de beschrijving waar ik denk mee geholpen te zijn. De websites die uitleggen hoe het werkt zijn al net zo vaag: wil je iets zien? gebruik dan een VPN naar het land waar de content beschikbaar is. -zucht- Weten die mensen dat er 196 landen zijn?
HellboyFromHell @Wouterie16 oktober 2024 19:34
Ik heb je een bericht gestuurd
Flori @HellboyFromHell17 oktober 2024 01:40
Ik heb dezelfde vragen, dus kun je mij een kopie van dat bericht sturen?
Alvast bedankt!
nodri2000 @HellboyFromHell17 oktober 2024 08:18
Wil je mij dan ook een berichtje sturen, hier ligt nog een laptop en NUC stof te happen. Misschien is dat Stremio wel iets.
Jirure1984 @HellboyFromHell17 oktober 2024 11:03
Hier ook iemand. Kan je mij ook een kopie sturen? alvast bedankt.
Destn @HellboyFromHell17 oktober 2024 16:12
Hoh, indien je nog eens je bericht zou willen copy/pasten.
iDrone @HellboyFromHell17 oktober 2024 19:27
Kun je mij alsjeblieft ook hetzelfde berichtje sturen? Bij voorbaat dank!
Zerora @Orangelights2316 oktober 2024 13:54
Ik ken Stremio helemaal niet. Toch eens ff naar kijken. Klinkt interessant.
himlims_ @Zerora16 oktober 2024 16:16
Step 1. Sign up for Real-Debrid
https://real-debrid.com/premium
Step 2. Sign up for Orion
https://orionoid.com
Step 3. Authorise Orion to use Real-Debrid
https://panel.orionoid.com/account/services
Step 4. Real-Debrid API key
Step 5. Orion API Key
Step 6. Stremio Login

muahhahahaha popcorn tijd :)
Tasandriel @himlims_16 oktober 2024 18:26
Bij Real-Debrid krijg ik gewoon 403 Forbidden te zien en kan nergens registreren hoor.

Hoe dan ook Stremio werkt ook zonder al die andere meuk toch?
HellboyFromHell @Tasandriel16 oktober 2024 18:36
Hoeft ook helemaal niet. alleen stremio met een bepaalde googlebare plugin is voldoende. Debrid (kost 2.60 per maand) maakt het net allemaal ietjes beter. Van popcorntime kwaliteit naar netflix

[Reactie gewijzigd door HellboyFromHell op 16 oktober 2024 19:28]

f.hoogeveen @HellboyFromHell16 oktober 2024 20:48
Over welke plug-in hebben we het dan? Ik ken stremio ook nog niet, maar heb zeker interesse om hier in te duiken.
Arjan P @Tasandriel16 oktober 2024 19:58
Real-Debrid: Even op 'Help' klikken en dan werkt de 'Sign Up'-button wél.
bramv101 @himlims_17 oktober 2024 11:06
Waarom zou je Orion gebruiken als torrentio prima werkt?
Verwijderd @Exirion16 oktober 2024 10:05
Ik moet ook zeggen dat Pirate Bay hier het laatste jaar weer volop gebruikt wordt.
RaJitsu @Exirion16 oktober 2024 20:04
Het niet zo alsof er geen onderzoek naar gedaan is. Het staat wel leuk en aardig een verhaal als dat van jouw, maar de bedrijfsresultaten van de verschillende streamingservices liegen er niet om.

Netflix is de enige die in de winstregionen zit. Met alle content die ze moeten brengen en hoe snel de industrie op- en neer gaat qua aanbod, abonnementenaantallen, vereiste investeringen, is het bedrag dat zij noteren (9,56 miljard dollar over het 2e kwartaal) geen zeker cijfer gezien de berichten die we steeds lezen vanwege dalende abonneeaantallen en stijgende productiekosten. Het bedrijf blijft winstgevend, maar de marges nemen af door hogere kosten voor contentcreatie. Ze doen het eigenlijk boven verwachting goed.

Derest kampt gewoon met verliezen, waarvan de meesten gewoon geen cijfers rapporteren en de poging om een streamingservice te laten slagen coveren onder andere activiteiten waar ze in actief zijn.

Het is een beetje vergelijkbaar met gaming. Kijk hoe lastig alle AAA-ontwikkelaars het hebben? De nodige free-to-play games zijn heel populair en er wordt veel meer geld verdiend. Niet iedereen heeft een GTA of belangrijke sportlicentie. Ik zie lineaire televisie derhalve wel een comeback maken. Zeker wanneer mensen via de dienst van hun provider dingen kunnen terugkijken.
sdziscool @Exirion16 oktober 2024 14:23
Maar streaming is gewoon niet winstgevend?
Heel leuk dat je het naar vind dat er reclames zijn, maar zonder reclames zijn de services er straks niet en dan heb je niets.

Ik ben geen fan van advertenties, maar als Amazon opeens 100% meer geld had gevraagd per maand was je nog zuurder geweest!

Natuurlijk is het wel zo dat bedrijven in principe niets meer zouden moeten aanbieden als ze er puur verlies op draaien, maar dan moet je ook gaan leven zonder YouTube, gmail etc.
daanNL @sdziscool16 oktober 2024 14:33
Wie zegt dat streamingsdiensten niet winstgevend zijn? Even googlen leert dat Netflix in 2023 5,4 miljard dollar (!!) winst heeft gemaakt. Ik heb het voor Amazon niet nagezocht, maar dit soort bedrijven proberen m.i. de markt gewoon zovermogelijk uit te wringen. Met extra reclame zijn de opbrengsten gewoon nog hoger...

En mocht het daadwerkelijk niet rond kunnen komen, betaal ik (en ook vele anderen vermoed ik) graag nog een paar euro extra. De grootste reden waarom ik streamingsdiensten gebruik is het gemak van kijken op het moment dat IK het wil en ZONDER onderbrekingen van reclame.
david-v
@daanNL16 oktober 2024 19:09
Netflix vraagt ook een reële prijs voor de dienst. Amazon Prime is was in het begin 6x goedkoper inclusief gratis verzendkosten bij bepaalde artikelen. Ik denk dat iedereen wel kon bedenken dat dit niet heel lang meer zou duren voordat de prijs omhoog ging

Disney is net in de zwarte cijfers belandt maar ook daar zie je dat de prijs en stuk hoger wordt dan in het begin.

Wat ik graag zou willen is dat al deze streaming diensten een extra abonnement zien hebben. Hoogste kwaliteit, één stream max.

[Reactie gewijzigd door david-v op 16 oktober 2024 19:41]

phjk @david-v17 oktober 2024 10:10
Als die bedrijven hun films en series naar een (klein) aantal partijen zouden licenseren zouden ze meer winst maken. Als ze geen winst maken komt het omdat ze zo stom zijn om hoge kosten over zichzelf af te roepen door allemaal hun eigen streamingplatform te bouwen en te weinig betalende leden aan te trekken in een gefragmenteerde markt. In de muziekindustrie hebben ze het wel begrepen.
magician2000 @daanNL16 oktober 2024 21:56
Daarnaast zijn dat soort bedrijven er heel erg goed in om het te laten lijken dat ze geen winst maken. Een winst of verlies van één klein onderdeel van een bedrijf zegt niet zoveel.
Gunneh @sdziscool16 oktober 2024 15:04
Maar streaming is gewoon niet winstgevend?
Heel leuk dat je het naar vind dat er reclames zijn, maar zonder reclames zijn de services er straks niet en dan heb je niets.
Mijn portomonnee en tijd zijn ook niet winstgevend, daar hoor je dan weer niets over.
Misschien moeten ze maar eens stoppen met zoveel geld uitgeven aan salarissen van C-suites en acteurs.
En moeten ze maar geen brakke series/films maken die keihard onderuit gaan met een budget van 100-200mil

Klinkt toch echt als HUN probleem
Wakoz @sdziscool16 oktober 2024 16:39
Die prijsverhoging is al eerder doorgevoerd, met zo'n 60%, 2,99>4,99. Daar komt nu dus nog reclame bij. Wij hebben het in ieder geval opgezegd na de prijsverhoging.
iew @Wakoz17 oktober 2024 12:03
En dit is dus één van de redenen dat ik mijn amazon.de heb gehouden en mij niet naar amazon.nl heb laten pushen.
furiax83 @sdziscool16 oktober 2024 20:32
Hoe zou dat nu toch komen dat het niet winstgevend is.
Iedere uitgever komt met zijn eigen app en abonnement aanzwaaien. Ze hebben zelf bewust voor deze versnippering gekozen, laat ze nu maar de gevolgen dragen.
Drop gewoon alle content bij 1 aanbieder en vraag er een redelijke prijs voor en het zal dan wel winstgevend zijn.
apeklootje @sdziscool16 oktober 2024 20:42
Amazon kost hier in Belgenland 25 euro per jaar, vind ik nog best te doen, de rest kijk ik af en toe een maandje...
Vexxon @Exirion16 oktober 2024 14:31
Ik ben inmiddels weer over naar gedeeltelijk downloaden. Wanneer ik een film wil zien en meerdere abonnementen heb maar nog steeds niet die ene film kan zien dan val ik weer terug op downloaden.
Het zijn geen films die alleen nog in de bios draaien, hij is vast ergens beschikbaar maar ik ga er echt geen extra abo voor nemen.
Ze maken het allemaal te ingewikkeld en vallen nu ook weer terug op het tonen van reclame.
Inmiddels twee abonnementen opgezegd.
Littlemarc 16 oktober 2024 17:36
Tja…, 1 Miljard Dollar branden aan een TV programma (Rings of Power) waar maar 37% van kijkers het heeft uitgekeken ….

https://www.forbes.com/si...-power-which-is-very-bad/
Neus 16 oktober 2024 10:01
Dit gebeurt al in Italië, super vervelend. Niet alleen aan het begin reclame, maar ook tijdens een film. Gisteren nog 2 minuten lang!

Maar je kan het afkopen, voor € 1,99 per maand...

edit - Ik heb het geactiveerd om The Rings of Power te kunnen bingen - daarna weer opgezegd. Dat was die eenmalig € 1,99 wel waard.

[Reactie gewijzigd door Neus op 16 oktober 2024 10:43]

ShadLink @Neus16 oktober 2024 10:08
Met een prijs van €4,99 per maand is dat ongeveer 40% prijsverhoging.
pelle888 @ShadLink16 oktober 2024 10:33
Vergeet hier niet bij dat het december 2023 (nieuws: Amazon verhoogt prijs van Amazon Prime in Nederland van 3 naar 5 euro...) nog €2,99 was voor Prime. Dus in minder 2 jaar tijd is de prijs dan 2,3x zo duur geworden voor dezelfde services.
CaDje @pelle88816 oktober 2024 10:42
Dat is natuurlijk wel de klassieke Amazon strategie, superlaag in een markt instappen, zorgen dat je veel gebruikers krijgt en dan langzaam de prijs verhogen.

Ik vermoed dat we uiteindelijk dichter bij het Amerikaanse prijsmodel komen:
Current Amazon Prime membership pricing:

$14.99 per month
$139 per year
Prime Video membership is $8.99 per month
B_FORCE @CaDje16 oktober 2024 10:52
Dat is helaas niet alleen een Amazon strategie, maar lijkt tegenwoordig gewoon bijna de standaard te zijn.

Als je bijvoorbeeld naar bedrijven kijkt on hoe onevenredig de kosten groeien met inflatie, is het vrij schokkend.
Nog erger is dat allerlei redenen, zoals bv salarissen ed, worden genoemd die dit verschil helemaal niet uitleggen.

Ik vind het persoonlijk een nogal vieze en aan onethisch grenzende manier van klanten behandelen.

Om vervolgens een beetje zielig te gaan lopen doen dat mensen het proberen te omzeilen.
Sorry, maar naar mijn mening vragen ze er dan toch echt helemaal zelf om als ze zelf ook deze situatie hebben gecreëerd.

Wie de bal kaatst...

[Reactie gewijzigd door B_FORCE op 16 oktober 2024 10:56]

Dinoxl @B_FORCE16 oktober 2024 11:12
het is niet verboden,

ik heb nergens recht op, als het te duur wordt en kan/wil het niet meer betalen zeg ik het op.

simpel geen eerste levensbehoefte. (ik heb nu alle streamingsdiensten, disney,prime,hbo,sky,spotify geen videoland meer).

overleef ik ook wel weer, ga wel tuinieren of andere hobbies.

kan ook nog ouderwets puzzelen.
Deckkie @Dinoxl16 oktober 2024 11:46
Het probleem is dat de concurrenten uit de markt worden gedreven. Kijk bijvoorbeeld naar Thuisbezorgd. Eerst was het zo goed dat geen concurrent er tegen op kon. Nu het een basisconcept in de Nederlandse maatschappij is geworden waar geen restaurant omheen kan zijn de prijzen gigantisch opgevoerd.

Willen wij in een kapitalistisch land blijven wonen moeten wij wel de voorwaarden voor het kapitalisme garanderen. Ik ben er niet van overtuigd dat deze tactieken goed zijn voor een concurrerende markt.

Enkel zeggen dat het niet illigaal is, dus wij moeten het maar accepteren is voor mij wat kort door de bocht.
Flappiewappie @Deckkie16 oktober 2024 12:22
Zolang je wat te kiezen hebt is het toch prima?

We hebben het hier over een luxe product he (thuisbezorging, streamingdiensten...)
Benjamin1987 @Flappiewappie16 oktober 2024 12:35
Of het een luxe product is of niet is niet zo relevant. Gebrek aan concurrentie blijft onwenselijk voor een economie.
ErikT738 @Flappiewappie16 oktober 2024 12:59
Maar heb je wat te kiezen, als alle partijen er vergelijkbare praktijken op na houden? Je kan natuurlijk nu roepen "Het is een luxeproduct!", maar zelfs basisbehoeften zoals voedsel zijn aan enshittification onderhevig. We moeten gewoon erkennen dat kapitalisme niet meer goed werkt wanneer het is "uitgespeeld".
Mit-46 @Flappiewappie16 oktober 2024 13:04
Nee, zo simpel is het niet naar mijn mening.

Als je alleen kan kiezen tussen ruk en ruk dan heb ik liever een situatie waar ik niet kan kiezen, maar die wel voldoenend is.

[Reactie gewijzigd door Mit-46 op 16 oktober 2024 15:09]

B_FORCE @Deckkie16 oktober 2024 12:37
Dat is exact de onderliggende gedachte van mijn reactie.

Monopolie posities zijn voor extreem goede redenen verboden, omdat ze extreem schadelijk zijn voor de consument en in sommige gevallen de totale maatschappij.

Dit soort business taktieken hebben echter allemaal 1 heel duidelijk doel.

Het heeft in elk geval bijzonder weinig te maken met gezonde concurrentie.
Verwijderd @Deckkie16 oktober 2024 12:52
Het probleem is dat de concurrenten uit de markt worden gedreven. Kijk bijvoorbeeld naar Thuisbezorgd. Eerst was het zo goed dat geen concurrent er tegen op kon. Nu het een basisconcept in de Nederlandse maatschappij is geworden waar geen restaurant omheen kan zijn de prijzen gigantisch opgevoerd.
Daarom hebben veel partijen die bij Thuisbezorgd aangesloten zijn nog steeds een eigen website of mogelijkheid om telefonisch te bestellen waar de kosten lager zijn dan wanneer je via Thuisbezorgd zou bestellen.

Het is maar welke bestelprocedure je prefereert (en in hoeverre de onderneming nog een eigen website heeft) maar bij veel van hen kan je gewoon nog telefonisch bestellen.
Sjekster @Verwijderd16 oktober 2024 14:36
Ik meen me te herinneren dat de standaard prijs op de eigen website van het restaurant niet lager mag zijn dan die op Thuisbezorgd. Dat omzeilen veel restaurants door 24/7 een kortingsactie / code te hebben.
HDoc @Deckkie16 oktober 2024 14:19
Het is dan maar de vraag of het niet illegaal is of dat de ACM hier iets tegen zou moeten gaan doen. Die is er voor..
Richo999 @Deckkie17 oktober 2024 07:16
thuisbezorgd is een fijn zoek platform. ik zoek op wat ik wil hebben via thuis bezorgd en kijk daarna eerst op de website van de aanbieder zelf en indien mogelijk bestel ik daar. Ben mij bewust van de positie waar thuisbezorgd nu in zit en de "restaurants" die daarbij zijn aangesloten, terecht dan wel niet. als ze via hun eigen website dezelfde service aanbieden doe ik dat, als dan toch nog een poppetje van thuisbezorgd aanklopt heb ik het in ieder geval wel geprobeerd.
Klaus_1250 @Dinoxl16 oktober 2024 11:30
Of ouderwets series en films van het internet plukken.
Waarschijnlijk gaat dat wel weer gewoon aan populariteit winnen.

Streamingdiensten prijzen zichzelf snel de markt uit, halen de voordelen weg tov lineaire TV. Content is versnipperd /verdwenen, prijzen zijn verveelvoudigd afgelopen jaren en ook reclame doet weet zijn intrede. Het hele internet is/word 1 groot reclame platform, waarbij je voor alles dubbel betaald.

Jammer. Ik kijk met weemoed terug naar de begindagen van Netflix en Youtube,
Xirt @Klaus_125016 oktober 2024 12:00
Ik vermoed dat een comment als deze gemint gaat worden, maar je hebt wel een goed punt:

In de muziekmarkt heeft Spotify deze trend weten te doorbreken door een groot platform te creeren waarop een significant aanbod van muziek te vinden is. Het loont daarom om één abbonement te nemen om met gemak naar al je favo muziek te luisteren (een soort "one-stop-shop").

Echter, binnen de film- en seriemarkt is er geen groot platform en is er juist sprake van versnippering en hoog oplopende kosten / gebruikersongemak (meerdere apps, reclame): op basis van die trend kan op op een gegeven moment weer interessanter worden om de content op een andere manier binnen te verkrijgen.
Javah @Xirt16 oktober 2024 13:04
Spotify is eigenlijk een monopolist in nederland/europa. Waarbij apple music in Amerika weer groter is.

Er is keuze maar we zijn kuddedieren en kiezen voor spotify omdat ieder ander dat ook doet.

Eigenlijk is Netflix de grootste. Amazon is in de markt aan het groeien en wordt waarschijnlijk één van de grootste zoniet de grootste spelers. Zeker nu er een aankondiging is dat ze apple tv content gaan tonen. Je kunt al een Prime HBO Max abbonement afsluiten. Waardoor je via het streaming platform van prime nu al HBO max series kan zien en straks apple tv series. Misschien op dit moment alleen in de USA maar de wereld komt daarna.

Ik zie eigenlijk dat er twee a drie grote spelers en een aantal kleintjes overblijven. Je kunt dan dus binnen die grote streaming platforms extra abonnementen afsluiten. (zit ik niet op te wachten) daardoor wordt het wel makkelijker om series te kijken die anders onbereikbaar zijn.
RobbieT @Xirt16 oktober 2024 13:21
De markt voor muziek streamen is heel anders, gelukkig.

Daar is nog echte concurrentie:
- Spotify
- Tidal
- Qobuz
- Deezer
- Apple Music
- Amazon
- Youtube

Bij allemaal kan je voor het grootste gedeelte dezelfde muziek luisteren, dus is er echte concurrentie op kwaliteit, features en prijs.

Voor films online huren / kopen is die concurrentie er ook wel:
- Microsoft
- Apple
- Youtube / Google Movies
- Pathé Thuis
En nog wel een paar.

De streaming video services zijn wat dat betreft echt anders, met exclusieve content die je nergens anders kan kijken.
Mit-46 @Xirt16 oktober 2024 13:08
Niet onbelangrijk, de prijs van Spotify is (voor heel personen waaroninder ikzelf) acceptabel.

Was dit het niet dan had ik geen abonnement en was ik mijn MP3tjes op de oude manier blijven verzamelen zoals ik dit vroeger ook dit.
vogelaarke135 @Xirt16 oktober 2024 14:03
Inderdaad: waar muziekdiensten vooral concurreren op ervaring (playlists of meer klassiek album based) of geluid kwaliteit, en niet content (op een paar uitzonderingen na): bijna niemand zal Apple Music EN spotify hebben. Dit is bij streaming juist vooral de content: deels omdat de streaming diensten zelf content genereren en dit ook weer moeten terug verdienen. Iets als Pathé thuis (betalen per film) wordt wel steeds aantrekkelijk natuurlijk.
Jerie @Xirt16 oktober 2024 17:13
Ik vermoed dat het probleem is dat de video streamingdiensten vinden dat hun aanbod significant is (terwijl het beperkt is). Ik ben er inmiddels klaar mee:

1) De enige die een goede bitrate levert bij 4k is Apple, en die heeft beperkte content. De rest is zelfs op mijn magere 4k TV (geen hoogvlieger) niet al te best.
2) Netflix wordt steeds duurder en duurder, met belachelijke koppeling van 4k aan aantal kijkers.
3) Disney+ is ook weer wat duurder geworden.
4) HBO, hetzelfde liedje.
5) YouTube e.a. die achter mensen aan gaan die account delen of in een andere jurisdictie een abonnement afsluiten (binnen EU is dit legaal). Waarbij account delen gaat over je huishouden, terwijl je kinderen ook bij een ander huishouden kunnen zijn (oma in mijn geval) waar de diensten dan iets over vinden.
6) Prime bevatte al irritante reclame maar daar had ik vrede mee omdat het hun eigen materiaal betrof. Nochtans geen interesse in gehad, maar het zij zo.
7) Mijn Nvidia Shield Pro heeft inmiddels ook irritante reclame. Constant krijg ik de enorme kutfilm Taken te zien, welke ik werkelijk van een lachwekkend laag acteerniveau vind (en allang heb gezien) of 'The Joker' op het beginscherm. Leuk, zo'n enge clown voor de kleine kinderen.
8) Constant dat uitloggen, dat honds irritant is als je een fatsoenlijk wachtwoord gebruikt. Terwijl ik bij Jellyfin maar 1 wachtwoord hoef te onthouden.

En ondertussen verdienen ze flink aan een klant als mij want ik kan nooit genoeg content bij de individuele diensten afnemen door hun fragmentatie.

Dan zeggen ze inflatie. Alsof iedereen zijn of haar loon net zo hard mee zou stijgen. Bullshit. Winstmaximalisatie is dit. Kijken hoe ver ze kunnen gaan tot mensen weer massaal gaan downloaden.

Ik heb inmiddels 1 gbit symmetrisch glasvezel en ga het zelf wel regelen. Zelfs met extra kosten van de VPN, Usenet dienst, en NAS (zie BF deals) haal ik het er makkelijk uit.

Spotify heeft overigens verre van alle content. Als je in een beetje niche genres zit (ik ben van de 90s EDM, al noemden we toen alles 'house' en 'techno'), dan kun je fluiten. Dat is jammer, maar niet ernstig. Want voor het gros kun je prima terecht bij Spotify, en zo zou het met een kabelTV abonnement of een streaming abonnement ook moeten kunnen zijn. Dat dat iets meer kost, is terecht. Dat was Netflix, ooit...
B_FORCE @Klaus_125016 oktober 2024 12:41
Dit is een beetje wat ik bedoelde met, wie de bal kaatst.

Om vervolgens de moraalridder te gaan spelen.

Eerst mensen iets beloven om vervolgens het verhaal beetje bij beetje aan te passen totdat het uiteindelijk gewoon een leugen is.

Wie "steelt" van wie dan precies?

Treurig...
Azenomei @B_FORCE17 oktober 2024 01:22
Maar je ging akkoord met de 9001 steeds veranderende voorwaarden!

/s
B_FORCE @Dinoxl16 oktober 2024 12:28
Iemand voor rotte vis uitmaken is ook niet verboden.

Maakt het niet minder onethisch.

Overigens het het "niet verboden" idee discutabel wanneer iets op een monopolie gaat lijken.
DNN!S @B_FORCE16 oktober 2024 17:03
Belediging is wél strafbaar ;)
Belediging, smaad en laster zijn strafbaar. De rechter of officier van justitie kan beslissen dat iemand geen nieuwe berichten mag plaatsen en oude berichten moet verwijderen. Ook kan een geldboete, taakstraf of gevangenisstraf worden geëist.
https://www.slachtofferhu...maad-laster-en-belediging

[Reactie gewijzigd door DNN!S op 16 oktober 2024 17:04]

Gunneh @Dinoxl16 oktober 2024 15:10
ik heb nergens recht op
Hun ook niet.
Het moet eens afgelopen zijn om kapitalisme te verdedigen met dit soort onzin.

"Wont anyone think of the capitalistic CEOs and their yachts?!"

Veel mensen zijn het zat dat er teveel geld wordt besteed aan onzin en dat wij voor de kosten opdraaien (see: Sony en Concord).
iew @Dinoxl17 oktober 2024 12:19
Puzzelen...

Ik wilde net gaan zeggen dat andere hobby's ook best duur kunnen zijn.
SirMemeAlot @B_FORCE16 oktober 2024 11:21
Heb je hier ook een voorbeeld van, oprecht nieuwsgierig. Ik merk namelijk heel veel dat men denkt dat een bedrijf groeit omdat ze meer winst maken maar dan niet helemaal begrijpen hoe inflatie werkt. Want als inflatie is 15% en je maakt 10% meer winst dan maak je feitelijk 5% verlies.

Daarom ben ik erg benieuwd of dit onderbuik gevoel is of echt klopt.
B_FORCE @SirMemeAlot16 oktober 2024 12:32
Ik moet het even opzoeken, maar niet heel lang geleden was er nog een zeer uitgebreide video over.

Een groot deel kwam vooral neer dat bedrijven kansloze hoeveelheden spenderen aan marketing.
In sommige gevallen schandalig veel door bv een celebrity in te huren.

Uiteraard hebben we het over wanneer de winst groter is dan de inflatie.
blonderulez @SirMemeAlot16 oktober 2024 12:53
Je hebt op zich wel gelijk, maar volgens mij wordt de inflatie gedreven door de prijsverhogingen (of verlagingen) van de (alle) producten. Als de producten niet in prijs stijgen, heb je geen inflatie (en als de producten goedkoper worden heb je negatieve inflatie). Als je de winst wil maximaliseren door de winstmarges te verhogen, drijf je dus de inflatie op.
SirMemeAlot @blonderulez16 oktober 2024 13:08
Uiteraard kunnen bedrijven ervoor kiezen om minder winst te maken, of de inflatie te laten interen op hun winst. Maar dat doen ze dus ook feitelijk als je 10% verhoogd terwijl inflatie 15% is. Daarmee praat ik overigens niks goed. Maar elk bedrijf heeft er last van, ook al betreft het niet direct je grondstoffen dan is je geld in kas minder waard geworden. Als bijna alles duurder wordt voor je personeel, kan jij wel de salariskosten niet verhogen maar ben je als bedrijf niet meer interessant om voor te werken. Want de mensen die er werken hebben feitelijk ook minder geld. Het is een soort ripple effect, die je als bedrijfzijnde niet kan stoppen, dan moet je het met z'n alleen doen maar dat is een utopie mijn inziens.
davince72 @SirMemeAlot16 oktober 2024 14:17
Inflatie is een gemiddelde ten eerste. Onze inflatie cijfer werd deze keer redelijk negatief beïnvloed door prijzen van tabak en brandstof. Als je niet rookt en weinig auto rijdt, dan geldt voor jou een andere inflatie.
Verder kun je winstpercentage niet zomaar vergelijken met een ander percentage.
Dus het is appels met peren vergelijken wat je doet volgens mij.
SirMemeAlot @davince7216 oktober 2024 14:38
Ik ben inderdaad geen expert, dus als ik ongelijk heb hoor ik dat graag. Maar wat jij zegt is wel heel erg kort door de bocht, brandstof wordt echt wel voor een stuk meer gebruikt dan alleen autorijden, voor het produceren van bijna alle producten die jij in je huis gebruikt en voor het verwarmen van je woning en zo vast nog zaken die ik vergeet.
davince72 @SirMemeAlot16 oktober 2024 17:53
Jij begon met uit de bocht vliegen hoor ;-) Je kunt simpelweg die percentages niet vergelijken.
Voorbeeld: Stel brandstof is een component in het maak proces van een product en beslaat 20% van de kosten en brandstof is door inflatie met 15% gestegen.....dan zijn productiekosten niet met 15% gestegen.
Ja een deel van die kosten wel, namelijk 20% is 15% duurder geworden.
Neem de stijging van energiekosten....een deel wordt gewoon opgevangen door de fabrikant omdat het maar een deel component is van de totale kosten.

Maar eerlijk is eerlijk...aan fabrikant zal ook elk excuus aangrijpen om prijsstijgingen door te voeren onder het 'mom' van inflatie....en dat is ook reden dat aantal grote bedrijven gigantische winsten maken. Die maken gewoon misbruik van die hoge inflatiecijfers.
SirMemeAlot @davince7216 oktober 2024 19:19
Maar inflatie heeft wel degelijk een ripple effect, het begint wellicht met 20% op brandstof kosten, dat betekent dus dat een onderdeel van het productie proces 20% duurder is geworden wat ze moeten doorberekenen in het product. Maar de goederen moeten waarschijnlijk ook naar de producent gebracht worden. Wacht, transport wordt ook ineens duurder, het pand moeten ze verwarmen en dat is ook ineens 20% duurder, maar het produceren van de grondstoffen die benodigd zijn voor het product zijn ook duurder bij inkoop, dit zijn geen directe kosten voor het produceren van het product maar valt wel onder de indirecte kosten. Dit geldt dan niet alleen voor bijv. lego maar ook fruit wordt ineens duurder want transport is duurder, maar ook de supermarkt koelen/verwarmen is duurder. Als alle prijzen van zo goed als alle producten kopen duurder wordt betekent ook dat wat je voorheen met 1 euro kon, nu ineens 1,15 kost. Oftewel als een bedrijf 100.000 in kas heeft voor onvoorziene kosten of R&D of ander potje, hebben ze ineens nog maar 85.000 euro in kas, althans ze hebben nog 100.000 maar ze kunnen hier nu gewoon minder mee. Dus er moeten meer inkomsten gegenereerd worden om dit weer op pijl te krijgen. Nou ja enz. enz. dit ebt dan ook door naar mensen hun portemonnee waardoor salariskosten moeten stijgen.

Je doet net alsof brandstof maar een klein onderdeel is, maar het is zo goed als de belangrijkste factor in ons leven. Het is niet alleen je auto van A naar B mee rijden maar we gebruiken het voor energie/fabriceren van spullen/het verwarmen van ons huis/van de complete logistieke sector. Wat denk je dat het kost als olie 1 cent duurder wordt om voor een mega vrachtschip van China naar Rotterdam te varen.

Ik vlieg niet uit de bocht, alleen gebruikt men gewoon een gemiddelde omdat het haast onmogelijk is om het anders tot achter de komma door te rekenen en daarbij is het gewoon even een voorbeeld waarop waarde vermindering van de euro wel wordt berekend.

[Reactie gewijzigd door SirMemeAlot op 16 oktober 2024 19:21]

davince72 @SirMemeAlot19 oktober 2024 10:07
Ik ontken het ripple effect niet hoor en brandstof was maar een voorbeeld. In de kern was mijn punt dat je de percentages niet 1 op 1 kunt vergelijken. That’s all.

Dat bedrijven hun product/dienst prijzen proberen te verhogen onder het mom van inflatie is helaas wel vaak het geval, Dus in praktijk zou het best kunnen zijn dat het lijkt te kloppen wat je zegt, maar dan wel om andere redenen dan dat er een 1:1 relatie is tussen winst en gemiddeld inflatie cijfer. Als bijvoorbeeld de aardappels 10% stijgen hoeft het niet te betekenen dat de friet/patat aan de kassa 10% stijgt , omdat het een component van totale kosten betreft. Mogelijk is het gevolg dat de prijs 2% dient te stijgen om gelijke winst te behalen.
noway @SirMemeAlot16 oktober 2024 23:48
jajaja zo lust ik er wel meer.....Die hele inflatie dat is ook zo'n geld klopperij.
m.a.w. dan word het zo duur dat je het niet meer WILT betalen! { dan valt dit nog mee kwa prijs }
SirMemeAlot @noway17 oktober 2024 07:39
Op Tweakers mag je wel wat meer onderbouwing verwachten. Dit heeft een hoog ‘Het is allemaal de schuld van de rabobank’ gehalte.
noway @SirMemeAlot17 oktober 2024 11:16
Dus jij doet geen boodschappen of betaald de huur enz.waar het op neer komt is.....als dit zo door gaat is het straks niet meer te betalen.en dat is met meer zaken.

Gelukkig zit ik niet bij de rabo
Remzi1993 @B_FORCE16 oktober 2024 11:38
Ik vind het persoonlijk een nogal vieze en aan onethisch grenzende manier van klanten behandelen.
Inderdaad omdat 99% naar het bestuur en aandeelhouders gaat. Terwijl de lonen van werknemers achteruit gaan omdat ze niet eens jaarlijks een inflatiecorrectie op hun loon krijgen. Ik kreeg laatst te horen dat men dit in België wel doet inflatiecorrectie op loon. Dat moeten we hier in Nederland ook instellen.

Inflatiecorrectie op loon zou echt het minimale moeten zijn vind ik. Anders ga je jaarlijks achteruit en kan je van hetzelfde loon steeds minder doen of zelfs op een gegeven moment de huur niet meer betalen.
B_FORCE @Remzi199316 oktober 2024 12:49
Wat mij betreft zouden ze die inflatiecorrectie op een hoop meer dingen mogen toepassen.
iAR @B_FORCE16 oktober 2024 13:36
Hele bedrijven zijn hier toch op gebaseerd, de flitsbezorgers, Uber. Investeringen wegbranden met goedkope prijzen en kortingen. Dat is het enige disruptive aan die bedrijven, want uiteindelijk worden ze precies die ze niet wilden zijn.
Ik vind het persoonlijk een nogal vieze en aan onethisch grenzende manier van klanten behandelen.
Daar kun je één ding aan doen. En in het geval van video content is dat ook nog niet zo heel definitief O-)
Baddie09 @CaDje16 oktober 2024 11:34
Die vergelijking gaat niet helemaal op, in de US krijg je voor dat bedrag ook andere diensten zoals Prime Music, Prime Books, Prime Photos en volgens mij ook serveropslag en boodschappenservice. Kortom, meer dan het Nederlandse pakket.
MrFax @CaDje16 oktober 2024 12:52
Alleen zie je vaak dat wij Nederlanders te eigenwijs zijn. Wij zijn veel sneller van het "dan zeggen we maar op" dan in de VS, waar Amazon echt onmisbaar is.
raro007 @CaDje16 oktober 2024 12:48
als wij dezelfde aanbod krijgen dan begrijp ik het wel anders zal het nergens op slaan.
vandaag werd de film van marktplier gelanceerd ("edge of sleep" 3 dagen te vroeg) en die was hier niet beschikbaar terwijl het een amazon film is...
en laten we naar concurrenten kijken zoals coolblue en bol.com kijken zijn die goedkoper?
edit: bol.com heeft select 15 euro in de jaar best goedkoop maar aanbod veel kleiner en geen films of witch gaming.
coolbue kon ik niet vinden

[Reactie gewijzigd door raro007 op 16 oktober 2024 12:51]

rneeft @pelle88816 oktober 2024 10:37
Dezelfde services in de zin van een website waar je video's kan kijken?

Als het in de zin is van content, zijn we na de verhoging o.a. de volledige James Bond reeks kwijt geraakt.
Jantimon @rneeft16 oktober 2024 11:18
Het aanbod van streamings diensten wisselt altijd. Helaas betekend dit dat je soms een film of vervolg daarop ineens niet meer kan kijken.

Prime was in Nederland veel lager dan Duitsland bijvoorbeeld. Gewoon om marktaandeel te verkrijgen.

Wel kan je met Prime naast films en series ook games en ingame spul krijgen. En natuurlijk Prime voordeel bij producten en kostenloze bezorging.
Stijnvi @Jantimon16 oktober 2024 11:22
Ja omdat ze licenties moeten kopen. Maar Amazon is eigenaar van de MGM en bezit dus alle rechten. Ze wilden er gewoon meer geld aan verdienen.
DropjesLover @Stijnvi16 oktober 2024 14:22
In het economische model is er geen verschil tussen licenties / producten inkopen en doorverkopen en eigen producten hebben en verkopen. Beiden worden voor hetzelfde bedrag verkocht.
Stijnvi @DropjesLover16 oktober 2024 14:31
Klopt, maar Amazon verkoopt ze volgens mij niet door. Ze hebben het gewoon achter een extra betaalmuur geplaatst.

Mijn punt was dat content vaak verdwijnt van streamingplatforms omdat een licentie afloopt. Maar dat is hier niet het geval, omdat Amazon dus MGM bezit.
iew @Stijnvi17 oktober 2024 12:29
Dat is hetzelfde met HBO originals die ik nu op diverse andere streaming diensten zie maar ineens niet meer op HBO staan.
Toen HBO voor het eerst in Nederland te verkrijgen was stonden werkelijk alle content, seizoenen van series en hun films in de HBO bibliotheek.
Dat is nu ook allang niet meer het geval.

Ik vermoed dan ook dat de verschillende streaming services steeds meer afspraken met elkaar achter de gordijntjes maken.
Seizoen 1,2,3 bij de ene, seizoen 4,5,6 bij een ander ?
Prijzen die steeds meer naar elkaar toe kruipen, ik vind het allemaal wel opmerkelijk dat ze elkaar steeds meer en sneller kopiëren, in bijna alle facetten.
chrisboers @pelle88816 oktober 2024 10:36
Vergeet niet dat Amazon Prime in Nederland ongeveer 1/3 kost van wat het in Amerika kost ($14,99). Prime is hier gewoon heel erg goedkoop. En je krijgt er Video en gratis games (prime gaming en Luna) bij.
dusty83 @chrisboers16 oktober 2024 10:44
Aanbod is ook een stuk beperkter dan in de US.
chrisboers @dusty8316 oktober 2024 11:01
Volgens mij staan alle eigen originals er gewoon op. The Boys, Rings of Power, Fallout, en zelf diverse nederlandse exclusives. Ik vind het aanbod bijzonder meevallen, eerlijk gezegd. En ja, die 20-30 'gratis' games per maand zijn ook welkom.
dusty83 @chrisboers16 oktober 2024 13:21
Dat klopt en jij vind dat wellicht de moeite waard, maar om mijn punt wat duidelijker te maken... Vorig jaar was er een studie gedaan naar de prijzen van amazon prime in verschillende landen. Het is een jaar geleden, dus wellicht iets veranderd.

In de USA is de totale content: 12150
Is NL is de totale content: 2502

Prijs per titel US: 0.00074
Prijs per titel NL: 0.00126

De prijzen hierboven zijn gebaseerd op de prime video only abo binnen de US, wat 9 USD is.

Linkhttps://www.comparitech.c.../amazon-prime-video-cost/
iew @chrisboers17 oktober 2024 12:30
Nope.

De serie Preacher staat er al een tijd niet meer op bijvoorbeeld.
Dinoxl @chrisboers16 oktober 2024 10:48
ik vind voor wat het biedt, prima prijs en gratis verzending (wat mijn primaire overweging is).

films en series is bonus.

2 euro erbij is voor mij niet erg.
pelle888 @Dinoxl16 oktober 2024 10:54
Mee eens de prijs is nog erg redelijk, destijds ook aangeschaft voor het gratis verzenden voordeel. Nu gebruik ik het om nog enkele series te bekijken. Mochten daar reclames tussendoor komen dan nijg ik toch sterk om het op te zeggen.
Remzi1993 @Dinoxl16 oktober 2024 11:41
Voor het aanbod vind ik de prijs op dit moment goed maar 2 euro meer zit echt op de grens want Netflix heeft wel meer series en films die je zonder extra abbonement kan bekijken want Prime heeft nog extras die je kan afnemen.
MornixRS @chrisboers16 oktober 2024 11:25
Precies. Voor 5 euro in de maand heb je gratis verzenden met alles én prime video. Je mag best over van alles zeuren maar vooralsnog is Amazon niet duur voor wat ze bieden. Natuurlijk is het wel verneukeratieve marketing als je een wijziging invoert die effect heeft op iedereen zonder prijsverhoging maar je kunt die wel afkopen. Dat is natuurlijk wél een prijsverhoging en nog een flinke ook.
Cid Highwind @MornixRS16 oktober 2024 11:43
Amazon is vooral duur op de lange termijn, in de zin van dat ze de concurrentie dus wegconcurreren met hun markttactiek.

“Gratis” verzenden a 90€/jaar (Duits tarief) kan je eigenlijk toch best vaak zat wat voor bestellen bij de concurrentie. Prime Video is een leuke extra, maar omdat ik persoonlijk dus uit principe wegwil van Amazon vanwege eerdergenoemd effect, betaal je dan juist weer relatief veel voor een handvol leuke series. En dan nog reclame er bovenop of een extra verhoging.

Met mij hebben ze door deze actie dus geen extra inkomsten, maar juist 90€/jaar minder.

Voor de Nederlandse markt zal het bijltje ook vanzelf wel vallen.
MornixRS @Cid Highwind16 oktober 2024 12:16
Je krijgt voor 5 euro:

- Gratis verzenden
- Prime video
- Onbeperkt opslag van je foto's

Dat is op zich zelf met 7 euro nog steeds niet duur. Bestel je meestal boven de 20 euro dan heb je sowieso geen verzendkosten en daar inderdaad geen prime voor nodig. Ik krijg niet de indruk dat in Nederland Amazon ook maar een dienst uit de mark drukt. Los van prijs zijn die in mijn ogen ook allemaal beter dan Amazon (Bol, Netflix).
Cid Highwind @MornixRS16 oktober 2024 12:39
Zoals gezegd zou mijn nieuwe jaar wederom 90€ kosten, met advertenties er bovenop.

De tarieven in Nederland zijn lager, de tactiek hetzelfde. Amazon concurreert niet alleen met Bol, maar ook met de Mediamarkt, Blokker en de Hema. Wie gaat er met gratis verzenden nog voor een kabeltje of handdoek de stad in?

En mijn foto’s zou ik sowieso nooit in de cloud willen zetten. Ze trainen hun datamodellen maar op die van een ander.
MornixRS @Cid Highwind16 oktober 2024 12:43
Er zit best veel N=1 en toch rare vergelijkingen in je redenering. Amazon prime concurreert niet met de HEMA maar enkel met andere streamingdiensten. Dus daar moet je het mee vergelijken. Qua kwaliteit én prijs.
Cid Highwind @MornixRS16 oktober 2024 12:58
Ik zeg ook nergens dat het nu geen goede deal is in Nederland. Dat ben ik gewoon met je eens.

Maar zoals gezegd, de werkelijke prijs komt op de lange termijn wanneer ze genoeg marktaandeel hebben afgesnoept van de concurrentie. Dan ga je nog meer betalen terwijl de concurrentie in een lastiger positie zit. Of is omgevallen. De strategie laat weinig te wensen over qua transparantie, die laat zich gewoon over de landsgrenzen afkijken.
MornixRS @Cid Highwind16 oktober 2024 14:10
Haha we zijn het meer eens dan we denken. Op het moment dat de prijzen te hoog of ik een dienst nauwelijks nog gebruik worden zeg ik ook op.
Remzi1993 @chrisboers16 oktober 2024 11:40
Gaming met Luna is niet beschikbaar in Nederland althans niet toen ik paar maanden geleden keek.
Diavire @Remzi199316 oktober 2024 12:40
Ze geven je anders wel de optie.
chrisboers @Remzi199316 oktober 2024 17:03
Jazeker wel. https://luna.amazon.nl/
Klaus_1250 @chrisboers16 oktober 2024 11:44
Apples met Peren. Prime is hier goedkoop, maar je krijgt hier ook minder voordelen/diensten. En verzendkosten in Nederland zijn relatief laag in vergelijking met de VS, zeker als je in de VS ergens in de middle of nowhere woont.
sjaool @chrisboers16 oktober 2024 11:50
En gratis verzending bij aankopen op Amazon. :)
MornixRS @sjaool16 oktober 2024 12:44
Klopt maar dat is enkel een voordeel als je veel bestelt onder de 20 euro. Anders is het sowieso gratis.
theduke1989 @chrisboers16 oktober 2024 12:26
Daar is een reden voor. Na enkele jaren zullen de prijzen snel omhoog gaan. Was hier ook.

Nu is het €90 of 8,99€ per maand.
Dus ja
iAR @chrisboers16 oktober 2024 13:37
Amazon is in Nederland nog niet zo groot als in de VS. Als dat zo is, dan komen de hogere prijzen vanzelf.
N1traat @pelle88816 oktober 2024 10:49
Het is een trend bij vrijwel alle streaming diensten. Exorbitante prijsverhogingen. Zo gaat bijvoorbeeld ons youtube premium familie abonnement van 17,99 naar 25,99. Hetzelfde gebeurt bij Netflix, wat al een hele tijd het geld niet meer waard is gezien de beeldkwaliteit. Ik denk dat ze er op gokken dat het de meeste mensen niet uit maakt, te lui zijn om naar de bedragen te kijken of op te zeggen. Ik heb recentelijk al mijn streamingdiensten opgezegd met uitzondering van Spotify. En we hadden er best een hele hoop.

Dit soort prijsverhogingen duwen mensen weer terug de illegaliteit in, net als vroeger. Nu is het alleen niet een kwestie van beschikbaarheid van nieuwe content, maar puur een kwestie van prijs.
swhnld
@pelle88816 oktober 2024 11:01
Prime is meer dan alleen een streamingsdienst, hier zit ook kosteloos verzenden bij met bestellingen van producten. Een bol.com heeft daar ook kosten verhogingen op hun select dienst doorgevoerd vanwege gestegen verzendkosten door de pakketbezorgers die ook loonsverhogingen wilden.

Dat betekend niet dat iemand Prime neemt voor die verzendkosten of voor de streaming alleen, maar die combinatie maakt wel dat je je moet afvragen of dat totaal beeld het je waard is.
Horla @pelle88816 oktober 2024 11:18
Dat is vreemd. Hier in België is het nog steeds €2,99 of €25/jaar. Zouden wij een stuk minder content hebben dan in Nederland?
Baddie09 @Horla16 oktober 2024 11:36
Waarschijnlijk zitten jullie nog in de opbouwfase met bijbehorende lage prijs omdat Amazon in Belgie pas later is gestart dan in NL.
Powerblast
@Horla16 oktober 2024 11:37
Voor 2,99€ vind ik het echt spotgoedkoop. Hopelijk mogen we daar nog lang van profiteren🙂. Heb daarnaast nog netflix maar op prime staan toch geregeld wel leuke dingen die op netflix niet staat.
Remzi1993 @Horla16 oktober 2024 11:43
Of minder marktaandeel. Ze doen dit dus per land.
Tweaker36 @Horla16 oktober 2024 12:04
Amazon.com.be is er nog niet zó lang. We zitten nog in de fase van marktverovering.
Geniet ervan zo lang het duurt, want het gaat niet blijven duren.
pjdijkema @ShadLink16 oktober 2024 10:28
Maar nog steeds een stuk goedkoper dan alle andere streamingdiensten. En ik vind het aanbod van prime uitstekend.
Verwijderd @pjdijkema16 oktober 2024 14:35
Hier ook, net Netflix opgezegd maar Prime houd ik nog even. Incl gratis verzenden en dat ik toevallig heel veel films pruim die op Prime staan een prima deal. Twee euro erbij vind ik nog prima. Er zitten wel grenzen aan, als ze elk jaar met 2 euro omhoog gaan dan hou ik er over 5 jaar ook mee op :P Edit: afhankelijk van de loonstijging van mij/mijn huishouden trouwens, als die harder gaat dan alle prijsverhogingen bij elkaar vind ik prijsverhoginkjes van een euro of 2 geen probleem. Wel jammer voor de huishoudens die krapper bij kas (blijven) zitten. Alhoewel, in NL werkt de Jack Sparrow-bay nog prima, krijgt die weer een boost.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 16 oktober 2024 14:39]

gimbal @ShadLink16 oktober 2024 14:59
Als je het in procenten uitdrukt klinkt het altijd indrukwekkend, maar feitelijk is de huidige 5 euro extreem nietig voor wat je krijgt. Totaal niet realistisch voor Amazon, maar men slikt het om de service maar binnen de muren te krijgen.
TTLCrazy @Neus16 oktober 2024 10:07
Dank je wel, nu ik dat weet zeg ik ook dit abonnement op zodra ze hier mee beginnen. Ik heb de meeste streamingsdiensten wel geprobeerd maar ze eindigen allemaal hetzelfde.
Zezura @TTLCrazy16 oktober 2024 10:22
ik ben al weggegaan bij Netflix door hun sharing IP-blokkade.
Disney verlaat ik straks ook door hun sharing-blokkade.
Amazon Prime kan ook het bos in.

Ik ga niet betalen voor shitty service. Vind wel weer een andere hobby in de avond.
Ik ga niet betalen om uitgeknepen te worden. Het is heel de reden geweest dat iedereen is gestopt met TV kijken en overging op streaming-diensten namelijk betere service voor betere prijs. Nu de prijzen omhoog gaan en de service naar beneden blijf ik echt niet om uitgeknepen te worden.

Zoals ik al zei: Genoeg andere hobby's dan voor de tv te hangen.
Heb nog heel wat games om uit te spelen. Die ik ooit heb gekocht.
Gubbel @Zezura16 oktober 2024 10:32
iedereen is gestopt met TV kijken en overging op streaming-diensten namelijk betere service voor betere prijs.
Heb je hier statistieken voor of is dit puur een mening gebasseerd op je eigen gevoel? Mijn ervaring is namelijk dat mensen nog net zo veel TV kijken, maar daarnaast ook nog meerdere streamingdiensten hebben. Het groepje mensen dat geen TV meer kijkt en nu ook alle diensten op aan het zeggen is, is volgens mij extreem klein.
chrisboers @Gubbel16 oktober 2024 10:38
Ja hoor, https://www.bright.nl/nie...ie-zenders-ziggo-kpn.html
Inmiddels kijkt meer dan 50% niet meer naar lineaire tv en dat percentage stijgt hard.
Gubbel @chrisboers16 oktober 2024 10:47
Ik vraag me af hoe juist de getallen zijn, wanneer je minder dan 2000 mensen vraagt per land. Mijn vraag was overigens niet geheel duidelijk, want ik miste een deel van de zin in de quote. Ik doelde specifiek op of uitgeknepen worden de reden is dat mensen overstapten op streaming, ik denk namelijk dat het meer om de functionaliteit en vrije keuze momenten ging, want volgens mij hebben de meeste mensen meerdere streaming diensten en is het prijsverschil met het TV pakket niet zo immens groot.

Los daarvan, toont het artikel aan dat juist Nederland nog een relatief groot aantal TV kijkers heeft vergeleken met andere landen.
Krijgertje1979 @Gubbel16 oktober 2024 13:46
Kun je uitrekenen natuurlijk:

https://www.calculator.ne...000000&x=Calculate#findci

Met een 95% betrouwbaarheidniveau, 54000 respondenten en een totale polulatie van 2 miljard (natte vinger schatting van aantal mensen met internettoegang in de 28 genoemde landen) heb je een foutmarge van 0.42%.

Statistisch gezien kun je er van uitgaan dat het een redelijke weergave is van de werkelijkheid.
Gubbel @Krijgertje197916 oktober 2024 16:11
Interessant, was op zoek naar een dergelijke berekening, maar wist niet waar ik op moest zoeken!
twkr18526 @chrisboers16 oktober 2024 10:48
Ik ken de cijfers niet, maar zolang de industrie netto meer verdient, zal het minder uitmaken dat er minder mensen kijken. Het lage aantal mensen die kijken bij een hogere omzet en/of winst is dan juist een kans (op meer winst).

Zelf behoor ik tot de groep die Netflix, Prime, Disney, HBO en Videoland heeft stop gezet en zelfs geen TV kijk. Zelfs even geen TV meer in de woonkamer, maar vaker boeken lezen (oa met de kinderen). Die mogen dan wel af en toe NPO etc kijken op de iPad. Vroeger moest ik ‘per se’ GoT, Breaking Bad, etc kijken. Mis het nu niet eerlijk gezegd.
Zezura @Gubbel16 oktober 2024 10:49
https://www.telegraaf.nl/...l-populair-onder-jongeren

https://www.telecompaper....daalt-vanaf-2020--1307736
cold_as_ijs @Zezura16 oktober 2024 10:45
enshitification noemen ze dat
k995 @cold_as_ijs16 oktober 2024 10:48
Nee dat heet winstgevend worden.
2,99 tot 4.99 is niet houdbaar qua winstgevendheid.
Zezura @k99516 oktober 2024 10:51
nee dat heet winst-maximalisatie, heeft niks met winstgevendheid te maken want dat kan ook op andere manieren. en ik heb de harde cijfers niet. Maar ik verwacht niet dat al die diensten verliezen maken of blijven maken. Deze strategie heeft niks te maken met winstgevend worden of zijn. Maar alles en iedereen uitknijpen voor zo veel mogelijk winst.
k995 @Zezura16 oktober 2024 10:57
Tot een jaar geledne waren zowat alle streaming diensten verlieslatend
Enkel netflix was de uitzondering.

Je moet dus de prijzen van die hanteren (wat disney en al de rest aan het doen zijn)
De enorm goedkope prijs van amazon prime is dat dus niet.

Je moet eerst winst maken om het te kunnen maximiliseren.

https://www.forbes.com/si...ginning-to-be-profitable/

https://www.businessofapp...n-prime-video-statistics/
Zezura @k99516 oktober 2024 11:02
ik vind het ook niet erg om wat meer te betalen zolang de service goed is, ze geen onverwachtste rare fratsen gaan uithalen zoals de service en kwaliteit verslechteren TERWIJL de prijs ook nog eens omhoog gaat. Daar pas ik voor.
k995 @Zezura16 oktober 2024 11:24
Dus is het wel de prijs,
D-Ed @k99516 oktober 2024 15:23
Prijs-kwaliteit volgens mij ;)
grote_oever @Zezura16 oktober 2024 11:00
Ja en nee; Amazon staat er ook om bekend om hun diensten aan te bieden tegen een prijs waar de concurrent het niet voor kan aanbieden. Dit geld ook voor Amazon Prime; Als je ziet wat erin zit is het onmogelijk voor €2,99 aan te bieden. Ook de €4,99 is niet vol te houden als ik de overige streamingdiensten zie. Naast prime video krijgt je er nog veel meer voor in Nederland, waaronder gratis verzenden Amazon, gratis games bij Amazon games (b.v. nu Doom eternal) en Twitch voordelen.

Dat kan er echt niet uit voor €4.99. Ik weet ook zeker dat dit niet de enige stijging is.

[Reactie gewijzigd door grote_oever op 16 oktober 2024 11:01]

Finraziel
@Neus16 oktober 2024 10:24
Tijdens? Vantevoren zou ik me misschien nog overheen kunnen zetten als ik af en toe iets op prime wil kijken maar als ze films of zelfs series gaan onderbreken dan is het gewoon geen optie meer wat mij betreft.
Gubbel @Finraziel16 oktober 2024 10:33
Het ergste is dat ze die reclame ook nog eens op vaste percentages tonen, niemand die de reclame inplant op een logisch moment in de film. Nee, gewoon halverwege een zin :)
Finraziel
@Gubbel16 oktober 2024 12:59
Ja daar was ik al bang voor... Als ze nou eens een systeem zouden maken waarbij je zelf je moment kunt kiezen voor reclame (als het dan toch per se moet)... Je zou als je pauzeert een optie kunnen tonen om op dat moment de reclame break te doen en eventueel als je niet uit jezelf al een break kiest dat er in de hoek van het scherm een melding komt dat over 5 minuten vanzelf reclame begint als je het niet zelf activeert of zo. Dan kun je het zelf op een gunstig moment doen.
Maar dat zal waarschijnlijk te gebruikersvriendelijk zijn en/of lastig te coden (hoewel streamers het op Twitch volgens mij wel kunnen dus wellicht dat ze gewoon die technologie zouden kunnen lenen). Of wellicht dat adverteerders dan bang zijn dat er niemand meer naar het scherm kijkt omdat ze allemaal naar de wc of drinken pakken zijn (maar dat deden we vroeger ook al met reclame op tv).
uiltje @Neus16 oktober 2024 10:08
Oef, tijdens een film zou voor mij wel een deal-breaker zijn. Maar ja, nog steeds beter dan Disney+ & goedkoper dan de meeste anderen. Gebruik ook Amazon voor dingen die ik elders moeilijk of alleen tegen hoge bedragen kan kopen.
antonyv @uiltje16 oktober 2024 12:19
Ik snap het echt niet, deze discussies.
Dat was toch DE reden dat streamingsdiensten populair zijn geworden, reclamevrij TV kijken wanneer we het zelf willen.
En nu is er reclame voor een BETAALDE dienst en dan slikken we het ineens?
Die snap ik niet.

Ik heb alleen Netflix en op het moment dat die ook maar enige rclame toont, voor of na wanneer dan ook, gaat die onmiddelijk de deur uit.
Oh ja, ik heb ook nog F1TV, daar zijn ze ook al gek geworden door de prijs te verdubbelen.
En ja? Komt er dan straks een alternatief met reclame?

Sorry hoor mensen maar WIJ hebben hier de macht he?!
Niet de aanbieders.

Je koopt toch ook geen auto als je voordat je kunt starten, eerst een reclamefilmpje moet bekijken?
Of gaan we daar dan ook al naar toe?
En duurder en een ontiegelijk verdienmodel daarnaast?
uiltje @antonyv16 oktober 2024 13:24
Voor mij is Prime TV iets wat ik bij de dienst mee krijg, maar niet veel anders. Als er net als in Italie 2 euro erbij komt om geen reclame te zien dan is dat een optie. Geen prime nemen is dat momenteel niet, hoewel ik wel het aantal dingen die ik bij Amazon koop probeer terug te schroeven. Maar ze hebben nou eenmaal een groot assortiment; veel groter dan veel andere webwinkels. Daarmee kan ik moeilijk meedoen met een "boycot".

Wij hebben helemaal niet de macht, want er is geen collectief. Daarvoor moet je organisaties hebben die zich ergens voor inzetten, zoals een vakbeweging voor werk. En je kan via de overheid invloed uitoefenen, maar iedereen stemt populair / rechts voor "minder overheidsbemoeienis". Dus we hebben alleen de keuze.
maddog4004 @Neus16 oktober 2024 10:39
Tijdens een film?? Bye bye Amazon
martwoutnl @Neus16 oktober 2024 11:15
Als advertentievrij inderdaad € 1,99 extra zou zijn, zou ik het zelf zeker gaan overwegen.
antonyv @martwoutnl16 oktober 2024 12:21
Zie mijn bovenstaande reactie. Ik snap hier echt niets van.
Is de content die je kunt kijken dan ook ovenredig gegroeid?
vpm @Neus16 oktober 2024 11:18
Precies wat ik van plan ben. Even snel Ring of Power afkijken, misschien nog iets bestellen, en dan afkappen. Ik betaal al maanden voor die onzin, terwijl ik verder niet geinteresseerd ben in Prime.
theduke1989 @Neus16 oktober 2024 11:21
Niet alleen Italië, hier in Duitsland ook, midden in de film opeens een reclame.

Lang leve de Netflix met Turks account.

[Reactie gewijzigd door theduke1989 op 16 oktober 2024 11:25]

Hoenens @Neus16 oktober 2024 13:05
Via Stremio kijken kost je in totaal 0 euro zonder reclame of iets dergelijks.
renecl @Neus16 oktober 2024 13:29
Als ik het af kan kopen geen probleem, anders einde abbo voor mij
ShadLink 16 oktober 2024 09:55
Een heel mooie reden om Amazon Prime stop te zetten. Want ja, dit is gewoon een verkapte prijsverhoging.
TheDudez @ShadLink16 oktober 2024 09:57
Ik heb het alleen omdat ik regelmatig pakketjes laat bezorgen via amazon. Ik denk een hoop mensen hebben daarom amazon.
Azerox @TheDudez16 oktober 2024 09:59
Ik ook de rest is eigenlijk bijzaak.
uiltje @TheDudez16 oktober 2024 10:05
Jawel, maar Prime heeft wat mij betreft in ieder geval meer in z'n mars dan Disney+. Dat heb ik een jaartje gehad, maar dat heb ik stopgezet vanwege de matige hoeveelheid content die wordt aangeboden. En het is een significant goedkopere dienst.
ShadLink @TheDudez16 oktober 2024 10:01
Dat klopt ook weer maar boven 20 euro is dat sowieso gratis. Dus niet echt een probleem voor mij. Plus heb ik bol.com Select. Wat hetzelfde doet voor mij.
PhWolf @ShadLink16 oktober 2024 10:09
Onder 20 euro is het ook gratis als je het laat bezorgen naar een pakketpunt. Doe er je voordeel mee ;)
noway @TheDudez16 oktober 2024 10:22
Dat bezorgen is een wasse neus want, meeste{niet allemaal} winkel waar je iets besteld van Een bedrag boven 20 word al gratis bezorgd.

En als ik iets besteld wil ik niet 2/3 weken wachten he.
Deze winkel is net zo slecht en verkoopt goedkope rotzooi als Temu.
sjakie66 @noway16 oktober 2024 10:31
Heb je het nog wel over Amazon.nl?

Want mijn ervaring daarmee is een compleet andere. Ik ben zeer positief over Amazon. Bestel regelmatig verschillende artikelen, en meestal binnen 2 dagen thuis. Wel/niet Amazon zelf.

Let op bij wie je koopt via het platform, bij Dropshippers heb je dat knelpunt altijd.
vpm @sjakie6616 oktober 2024 11:23
Ik heb een enkel niche ding dat ik eens per jaar bij Amazon bestel, maar verder blijf ik er van weg. De service is ronduit verschrikkelijk. Defect? Jouw probleem. Retouren? Jouw probleem. En altijd maar weer die irritante reclame met die zalvende vrouwenstem, want ze zijn oh-zo goed.
Rzarect0r @vpm16 oktober 2024 14:25
Ik heb echt een totaal andere ervaring dan jij hierin. Defect? Geld al terug voordat het apparaat terug is bij amazon. Bij duurdere artikelen duurde dat iets langer maar vaak ook binnen een week of 2.

[Reactie gewijzigd door Rzarect0r op 16 oktober 2024 17:35]

maxx007at @Rzarect0r16 oktober 2024 16:57
Ik deel ook jouw ervaring.
Meerdere malen wat terug mogen sturen, kon in een enkel geval zelfs met de bezorger mee.
Geld terug gaat super snel en support was/is ook goed bereikbaar
iew @maxx007at17 oktober 2024 12:44
Heb ook dezelfde ervaring met Amazon.
Zwarte_os @sjakie6616 oktober 2024 11:22
Ligt er ook echt aan voor wat. Voor no-brand spul kan je beter direct door naar Aliexpress. Vind ze tegenwoordig ook een stuk minder competitief in de markt staan. Het moet soms net op mijn pad komen. Ik zie dat ik afgelopen 2 maanden 3 orders heb geplaatst, allemaal boven de 20 euro. Dus ik vraag mij eigenlijk af nu waarom ik dat abonnement nog heb. Prime Video is echt een ramp om in te navigeren, Twitch gebruik ik niet, foto opslag gebruik ik niet, ook de gratis game sectie heb ik nog nooit geprobeerd. Scheelt me toch weer 5 euro per maand...
noway @sjakie6616 oktober 2024 13:49
Soms gaat het via hun.....of word het verscheept via buitenland.
HansvDr @sjakie6616 oktober 2024 23:30
Ik heb zelfs eens een verlengsnoer op de dag van bestellen laten bezorgen, geen verzendkosten want ik heb Prime...
TheDudez @noway16 oktober 2024 11:18
Ik koop er regelmatig lego,wasmiddel of andere merk producten hier...Niks mis mee.
Oddlobster @TheDudez16 oktober 2024 13:22
Verschillende mensen die ik ken, waaronder ook ikzelf, hebben prime gewoon voor de films, series en games. Pakketbezorging is een bijkomend voordeel omdat we vrij weinig bestellen...onze vrouwen doen dat weer via Shein, Temu, Ali etc..
yoranpower @ShadLink16 oktober 2024 10:00
Ligt aan de manier waarop. Als je het gewoon kan skippen, zoals het nu al is, dan niet.
Plus je hebt ook waarde voor Twitch (gratis sub), als je dit gebruikt.
Voor de prijs is het nog steeds een heel mooi aanbod voor wat je krijgt.
JBVisual @yoranpower16 oktober 2024 10:10
voor €5 per maand of zelfs €50 per jaar (maanden gratis) heb je bij Amazon ook best een goede deal
-Gratis bezorging en retourneren bij amazon zelf
-Door het jaar heen leuke actief (zoals de primedays, die echt wel grote kortingen geven)
-Prime Video die best uitgebreid is al voor deze prijs
-Twitch
-Maandelijks gratis games
-Foto opslag

Al met al voor dat bedrag niet iets om over te klagen, uiteraard besef ik mij wel dat deze kosten lager liggen dat de kostprijs om hun marktaandeel hier te vergoten. Maar ik maak momenteel toch graag gebruik van hun diensten.
Finraziel
@JBVisual16 oktober 2024 10:32
Ja als je alles gebruikt is het een super deal... Maar het probleem is dat veel mensen waarschijnlijk niks doen met de laatste drie en misschien af en toe eens prime video kijken wat een goed excuus is om prime te houden voor de verzendkosten en aanbiedingen.
Maar als er nu reclame komt, op een manier dat je er niet meer naar wil kijken (want ik begrijp hierboven dat ze er zelfs programmas voor onderbreken), dan wordt de deal snel minder... Dan is het of 5 euro per maand alleen voor het bestellen op Amazon, wat dan erg duur is vergeleken met select van Bol... Of een hoger bedrag gaan betalen. Bij beide opties hangt het er maar net van af hoeveel je het gebruikt of het het nog waard blijft.

Gevoelsmatig schuifelt het voor mij dan waarschijnlijk wel een grens over waar ik toch serieuzer ga kijken om het op te zeggen en minder bij Amazon te bestellen (op zich ook al niet slecht), terwijl het nu echt is van "ach die 5 euro, het is af en toe wel handig, laat maar gaan..."
SuperDre
@JBVisual16 oktober 2024 10:25
Ook sinds kort Luna (gamestreaming ala google's stadia).
Superbra @SuperDre16 oktober 2024 10:52
Blijkbaar niet beschikbaar voor Belgie
Gubbel @JBVisual16 oktober 2024 10:37
Je krijgt ook maandelijks gratis games via Prime Gaming. In andere landen krijg je ook nog eens Amazon Music Unlimited en kun je maandelijks een gratis e-book kiezen uit een selectie van 10 en in het VK krijg je ook nog eens Deliveroo Plus Zilver. In deze landen is Amazon Prime echter wel een tikkeltje duurder.
ShadLink @JBVisual16 oktober 2024 10:45
voor €5 per maand of zelfs €50 per jaar (maanden gratis) heb je bij Amazon ook best een goede deal
-Gratis bezorging en retourneren bij amazon zelf
Zonder prime boven 20 euro ook gratis. Dus geen probleem.
-Door het jaar heen leuke actief (zoals de primedays, die echt wel grote kortingen geven)
Ik gebruik al een tijdje Keepa. Je ziet bij veel producten dat de prijs nét voor de Prime days met 30-50% omhoog gaan om tijdens de prime days voor de oude reguliere prijs te verkopen. En dan als "korting". De prijs gaat dan een paar weken na de prime days ook vaak weer omlaag naar de oude prijs.
-Prime Video die best uitgebreid is al voor deze prijs
Vooral veel extra abonnementen nodig / huren / 'kopen' van films voor veel van de content. En vaak moeilijk / niet te filteren op wat er 'gratis' is of wat extra betaalt moet worden. En dan ook nog eens al reclame voor andere series / films vóórdat de content begint. (wel te skippen)
-Twitch
1 'Gratis' sub. Yay.
-Maandelijks gratis games
'Gratis' indie games of games die al 5 jaar uit zijn. Yay.
-Foto opslag
Om de AI te trainen :)
Horla @ShadLink16 oktober 2024 11:23
[...]
Vooral veel extra abonnementen nodig / huren / 'kopen' van films voor veel van de content. En vaak moeilijk / niet te filteren op wat er 'gratis' is of wat extra betaalt moet worden. En dan ook nog eens al reclame voor andere series / films vóórdat de content begint. (wel te skippen)
Er is tegenwoordig een tabblad waarop je enkel materiaal te zien krijgt dat binnen je Prime abonnement valt. Ideaal gezien zou dat de startpagina moeten zijn maar soit, het is al een hele hulp.
JBVisual @ShadLink16 oktober 2024 12:32
Gratis games blijven gratis games, ik heb al een paar leuke games kunnen spelen die ik anders nooit geprobeerd had maar achteraf toch veel tijd in heb zitten.

En ik weet dat prijzen soms verhoogt worden, in vergelijk producten ook altijd met andere ships voordat ik iets koop.
Maar zo heb ik een “instapot pro” gekocht bij Amazon voor €100, waar deze elders tegen de €250 aan zat.
Dan is het natuurlijk een serieus verschil.
BLACKfm @JBVisual16 oktober 2024 11:57
Wat heb je bij twitch dan? Behalve een gratis sub op 1 kanaal per maand lijk ik er verder niks aan te hebben. Wordt voor de rest nog steeds platgegooid met reclame waar je bijna 5 minuten naar aan het kijken bent ondertussen...
harrytasker @yoranpower16 oktober 2024 10:09
En Prime Gaming, veel gratis games voor GOG, Epic store. Nu bv. Doom Eternal.

[Reactie gewijzigd door harrytasker op 16 oktober 2024 10:11]

SuperDre
@harrytasker16 oktober 2024 10:24
Juist, veel mensen vergeten dat. En Luna is ook gratis.
Jaerock @SuperDre16 oktober 2024 11:05
Bedankt, van Luna had ik nog nooit gehoord. Eens proberen.
iew @harrytasker17 oktober 2024 12:47
En de ingame prime kadootjes voor diverse games, die vergeet je nog te noemen.
acreed166 @ShadLink16 oktober 2024 10:10
Net zoals mensen dat zijden bij Netflix prijsverhoging, Disney verhoging en hbo verhoging.

Toch blijven mensen wel plakken. Userbase daalt niet.

Dat zal bij prime ook wel zo blijven.
ShadLink @acreed16616 oktober 2024 10:13
Tja, veel mensen zullen of de reclame accepteren of 2 euro extra betalen. Dan heb je idd snel dat het weinig uit maakt. Maar ik heb preventief mijn Prime net stop gezet. Zodat ik het niet vergeet.
Buur75 @acreed16616 oktober 2024 10:57
Klopt, het gaat altijd zo. Zou iedereen niet overstappen naar Telegram toen WhatsApp door Meta werd overgenomen? Zou iedereen niet weggaan bij Netflix toen het lastiger werd om het account te delen? Er was wellicht een dipje te zien van onderbuikmensen die direct actie hebben ondernomen, maar die zijn ondertussen allemaal weer teruggekomen, en Meta en Netflix trekken natuurlijk weer aan het langste eind. Mensen zijn zo ontzettend hypocriet.
Nog meer off-topic erbij: ik ben benieuwd hoeveel mensen daadwerkelijk weggaan bij Chrome nu uBlock Origin niet meer door ze wordt ondersteund, want ook daar staan de fora weer vol mee.
iew @Buur7517 oktober 2024 12:51
Nog meer off-topic erbij: ik ben benieuwd hoeveel mensen daadwerkelijk weggaan bij Chrome nu uBlock Origin niet meer door ze wordt ondersteund, want ook daar staan de fora weer vol mee.
Mag het ook zo zijn dat ik nooit naar Chrome overstap, want terug naar Chrome gaat niet wanneer je dat sowieso nooit hebt gebruikt...?
Zo ben ik namelijk nooit meer overgestapt na mijn overstap van IE naar Firefox.

Zelfs niet toen vele Tweakers hier allemaal wel overstapten en de Chrome browser begonnen aan te bevelen of te om-armen.
Cyb @ShadLink16 oktober 2024 10:19
Reclame is niet hetzelfde als een verpakte prijsverhoging. Reclame is tijdverspilling en geeft irritatie, terwijl een prijsverhoging gewoon een marktafweging is. Ik kijk bijvoorbeeld geen normale TV meer vanwege reclames, ik betaal liever voor NLZiet, zodat ik niet gedwongen word om naar reclames te kijken.

Als Amazon Prime het goed wilt doen, moeten ze gewoon meerdere abonnements vormen introduceren, waarbij de betere abonnementen geen reclame hebben en een hogere bitrate.
ShadLink @Cyb16 oktober 2024 10:24
Het is wel een prijsverhoging. Ze zeggen voor dezelfde 4,99 krijg je reclame. Deze reclametijd verkopen zij aan bedrijven. Oftewel het feit dat JIJ reclame kijkt geeft HUN extra geld. Dus een prijsverhoging. Je krijgt minder (een slechtere ervaring is minder) voor hetzelfde geld.

Verder als je hetzelfde wilt als wat je nu hebt (geen reclame) ga je straks meer betalen. Dus eveneens een prijsverhoging.

Dus absoluut 100% zeker een prijsverhoging. Zeggen dat het niet zo is gewoon hetzelfde als Amazon's sluwe pr geloven. En daar ga ik absoluut niet aan beginnen.

[Reactie gewijzigd door ShadLink op 16 oktober 2024 10:26]

Basje93 16 oktober 2024 09:56
Daar is zo’n mooie term voor: enshittification! Heb het gevoel dat alles online zo veel minder is dan jaren geleden
iMispel @Basje9316 oktober 2024 10:03
Ik heb hier een dubbel gevoel bij: Aan de ene kan heb je zeker gelijk dat de kwaliteit achteruit gaat en/of de prijs omhoog. Aan de andere kan is het vaak ook zo dat er eerst gedurende vele jaren met verlies wordt gewerkt, met de bedoeling om een (quasi) monopoliepositie op de bouwen om deze vervolgens uit te melken. Wat we als gebruiker hiervan onthouden is het eerste deel, dat helaas economisch ook onhoudbaar is. Door het netwerkeffect en een winner-takes-it-all markt lijkt het moeilijk te zijn hier een tussenweg in te vinden.
The Zep Man
@iMispel16 oktober 2024 10:08
Aan de andere kan is het vaak ook zo dat er eerst gedurende vele jaren met verlies wordt gewerkt, met de bedoeling om een (quasi) monopoliepositie op de bouwen om deze vervolgens uit te melken. Wat we als gebruiker hiervan onthouden is het eerste deel, dat helaas economisch ook onhoudbaar is. Door het netwerkeffect en een winner-takes-it-all markt lijkt het moeilijk te zijn hier een tussenweg in te vinden.
Je omschrijft enshittification.
The Zep Man
@Basje9316 oktober 2024 10:08
Het begon met het versnipperde aanbod tussen streamingdiensten. Uitzoeken wat waarop beschikbaar is was al lastig, en abonnementen beheren is niet fijn. Accounts delen ving dit nog enigszins op, want daardoor had je toegang tot veel diensten en werd de neiging om een abonnement op te zeggen beperkt (immers kunnen anderen in de kring daar nog naar kijken, ook al kijk je als betalende klant zelf niet).

Nu worden de prijzen omhoog gegooid voor effectief hetzelfde aanbod (advertentievrij streamen op maximale kwaliteit gecombineerd met het delen van accounts) en wordt aan de gebruiksvriendelijkheid geknaagd.

Nu zal ik niet voor mijzelf of voor specifieke andere individuen of groepen spreken, maar de zeven zeeën zullen steeds aantrekkelijker worden. Dat is 15 jaar terug in de tijd met een groter aanbod en meer opties om dat te delen, meer bandbreedte, meer opslagcapaciteit, en meer opensourceprojecten die dienstverlening gebruiksvriendelijk aanbieden. De kleine groepen van familie en vrienden die in het verleden accounts deelden vinden wel een oplossing als er een tweaker tussen zit.

Je kan de prijs omhoog gooien (inflatie), aan kwaliteit inboeten (beknibbelen) of minder leveren voor hetzelfde geld (krimpflatie). Alle drie combineren lijkt mij een slecht plan.

"Piracy is almost always a service problem and not a pricing problem"

- Gabe Newell (CEO van Valve, maker van het succesvolste PC-spelplatform Steam)

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 10:23]

k995 @The Zep Man16 oktober 2024 10:51
Er is nog steeds meer content voor minder geld dan ooit in de geschiedenis beschikbaar.
The Zep Man
@k99516 oktober 2024 10:56
Er is nog steeds meer content voor minder geld dan ooit in de geschiedenis beschikbaar.
Klopt. Piraterij faciliteert daar steeds beter in.
k995 @The Zep Man16 oktober 2024 10:57
Legaal,
The Zep Man
@k99516 oktober 2024 11:01
Piraterij is niet legaal. Dat houdt mensen niet tegen. Het legale aanbod moet nu eenmaal daarmee concurreren. Het is vaak genoeg aangetoond dat die concurrentie niet per se op prijs hoeft te zijn. Dienstverlening, comfort, gemak, ontzorging ("ik geef niet onnodig veel geld uit voor iets dat ik nu niet gebruik")... Allemaal punten waar streamingdiensten goed mee begonnen en het nu verprutsen.

Verder verschraalt het legale aanbod op verschillende punten. Ook verdwijnt aanbod nog wel eens, want hey... geen eigendom, en het staat maar zo lang op een streamingplatform.

Je kan wel zeggen dat het beter is dan in het verleden, maar alles is beter dan bijvoorbeeld 60 jaar geleden. Dat houdt niet in dat het niveau van toen nu acceptabel is.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 11:06]

k995 @The Zep Man16 oktober 2024 11:23
Ik sprak van een legaal aanbod.
En sorry streaming is en blijft makkelijker dan downloaden, het kost gewoon meer.
The Zep Man
@k99516 oktober 2024 11:37
En sorry streaming is en blijft makkelijker dan downloaden, het kost gewoon meer.
Die stelling durf ik te bestrijden. Streaming kost meer, maar het is niet per se makkelijker. Wanneer goed ingericht kan via piraterij een niet-technisch persoon aangeven welke film, serie of muziek die wilt consumeren, waarna dat volledig geautomatiseerd en op een gebruiksvriendelijke manier beschikbaar wordt gesteld. Dat komt vanuit het perspectief van de gebruiker uit een enkele bron. De gebruiker hoeft dus niet op te zoeken of en waar iets speelt, een apart abonnement af te sluiten, een abonnement weer apart op te zeggen wanneer de betreffende dienst niet gebruikt wordt, etc.

De gebruiker krijgt het illegale aanbod dan gewoon in "een app" via streaming aangeboden. Gebruiksvriendelijker kan niet.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 11:52]

k995 @The Zep Man16 oktober 2024 11:55
"wanneer goed ingericht " aka je hebt een hele infrastructuur nodig die onderhouden moet worden.

Tuurlijk heb je bepaalde apps, IPTV en zelfs apparaten die je zo kan kopen maar die zijn sketchy en onbetrouwbaar.

Dat in tegenstelling tot gewoon de app starten.
The Zep Man
@k99516 oktober 2024 12:04
"wanneer goed ingericht " aka je hebt een hele infrastructuur nodig die onderhouden moet worden.
Een tweaker heeft dat nodig. Niet per se de gebruikers (vrienden, familie, de groep die vroeger accounts deelden onderling...).

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 12:04]

k995 @The Zep Man16 oktober 2024 12:09
Ik heb dat thuis ook staan en dus kan ik gerust zeggen dat betalen veel eenvoudiger is voor de doorsnee gebruiker.
Het is en blijft een excuus dat het zo goed als onmogelijk of lastig zou zijn om streaming te gebruiken.
Je ziet het hier in de comments: 3-4-5 euro wil men nog betalen voor amazon, daarboven is het plots "ik zeg op en download het wel" .
centr1no @k99516 oktober 2024 16:06
Prime is de enige waar ik op het moment nog een abonnement heb omdat die voor het geld prima content hebben waar ik nog wel even mee zoet ben en bovendien ook een pay per view systeem hebben.
En dat is precies de reden waarom ik al die andere services beu was.
De prijzen bleven maar stijgen maar er was voor mij persoonlijk niet genoeg content. Wel heel veel content die ik persoonlijk niet eens gemaakt wil zien en zeker niet aan mee wil betalen.
Bovenop een hoop andere irritaties en gebruiksonvriendelijkheden die de service alleen maar slechter maakten.
Het enige voordeel dat ze hebben is dat het mogelijk is per maand te abonneren, maar dat lijkt vrijwel niemand te doen.
Azenomei @k99517 oktober 2024 01:36
Kennelijk vindt men het "product" (het "recht" om er eens een keertje naar te kijken) niet meer waard.
Gunneh @k99516 oktober 2024 15:14
'Hele infrastructuur'

Ja, een NAS met Plex erop is retemoeilijk. Hell, je kunt zelfs een ouwe PC neerzetten als 'server'
Plex kan ik ook gewoon de app starten hoor, is niet zo moeilijk. Werkt overal
k995 @Gunneh16 oktober 2024 16:38
Voor 95% van de bevolking is het dat idd, niet dat ze dat niet zouden kunnen maar die hebben daar geen intresse in.
Gunneh @k99516 oktober 2024 16:56
Enig bewijs voor zo een groot percentage? Of pak je dat zomaar uit de lucht samen met het 'ze hebben geen interesse' statement?
k995 @Gunneh16 oktober 2024 17:53
Bewijzen? Gewoon de doorsnee medemens kennen?
Denk je echt dat zoveel daarmee bezig zijn?
Gunneh @k99516 oktober 2024 21:35
Meer dan je denkt. Maar iedere familie heeft wel iemand die zoiets doet. Bv in mijn kring ben ik het en ik geef toegang tot mijn Plex. Probleem opgelost toch?

Je maakt veel aannamens waar je geen idee van hebt of ze waar zijn.
Maar goed, blijf de grote corpos maar verdedigen, misschien zien ze het en geven ze je een lintje of een pizza party
Cid Highwind @The Zep Man16 oktober 2024 12:17
Het is makkelijker de Netflix app uit de tv winkel te halen en even je gegevens in te voeren, dan eerst bestanden te moeten downloaden middels een secundair apparaat en deze dan met een andere applicatie op je TV te kijken.

Er zijn natuurlijk wel P2P gebaseerde illegale streaming alternatieven, de vraag is of je moet willen dat jouw IP daar op een lijst landt mocht Brein daar eens voet tussen de deur krijgen.

Om dát dan weer met enige zekerheid te doen, kost ook weer net wat meer moeite dan de legale manier.

Ben je tech affien en heb je NAS en een apparaat met Kodi is het een fluitje van een cent. Ik zie het alleen de gemiddelde gebruiker niet doen.
centr1no @Cid Highwind16 oktober 2024 15:42
de vraag is of je moet willen dat jouw IP daar op een lijst landt mocht Brein daar eens voet tussen de deur krijgen.
Dan is het hier nog steeds zo dat ze geen persoonsgegevens op kunnen vragen.
Het is ook helemaal niet logisch omdat het treiteren van individuele downloaders alleen een afschrikeffect heeft. Daar zal een stichting als Brein niet veel geld mee los kunnen peuteren bij de instanties waardoor ze betaald worden.
Het levert meer op als ze zich concentreren op de faciliterende websites, de diensten die nog gebruik maken van centrale servers, de verkopers van illegale mediaboxen en de bronnen van de rips, cracks, etc..
NAS en een apparaat met Kodi
Voor de gelegenheidsdownloader is het prima om naar de harde schijf te downloaden en je kunt vanaf iedere laptop, pc of smartphone met wifi rechtstreeks naar je smart-tv streamen.
Mensen worden met apps op smart-tv's ook 'dom' gehouden natuurlijk. Want waarom zou je je verdiepen in alternatieven als het zo makkelijk is en 'maar' een paar Euro kost.
centr1no @k99516 oktober 2024 13:17
streaming is en blijft makkelijker dan downloaden
Dat is voor interpretatie vatbaar.
Het gebeurt helaas vaak genoeg dat ik iets wil kijken, uit moet zoeken welke streamingdienst het heeft (als het al beschikbaar is), om er dan achter te komen dat het in mijn regio niet beschikbaar is of dat ik er geen abonnement op heb.
Daartegenover is het met een paar muisklikken gebeurt als je weet welke sites en programma's je moet gebruiken en kun je zelfs tijdens het downloaden al starten met kijken, naar tv streamen.
Bovendien zijn er nog steeds websites die alle nieuwe content gewoon streamen, hoewel die meestal draaien op advertenties en geen keus geven in de kwaliteit van de stream.

Dat de industrie meer en meer produceert is in sommige opzichten goed, maar ze geven miljarden uit die ook allemaal moeten worden terugverdient, het liefst met winst. Diensten die puur op abonnementen draaien zullen dat nooit voor elkaar krijgen en daarom komen er overal abonnementsvormen met reclame. Daarmee sturen ze alles dus indirect weer terug naar het verdienmodel zoals de 'ouderwetse' tv-zenders dat hebben.
k995 @centr1no16 oktober 2024 14:00
Het gaat hier over een doorsnee gebruiker, niet iemand die een hele download/host infrastructuur ter beschikking heeft.
Je hebt ook gewoon websites die bijhouden waar wat te zien is.

En het verdienmodel is nog steeds hetzelfde je betaald gewoon voor de content.Het verschil is dat je nu die overal, altijd en gelijk wanneer kan zien terwijl dat vroeger niet kon en je vast zat aan wat uitgezonden werd.
centr1no @k99516 oktober 2024 15:14
Het gaat hier over een doorsnee gebruiker,
Daar heb jij het nu over ja.
Het is natuurlijk (zeker hier) voor interpretatie vatbaar wat een 'doorsnee' gebruiker is.
een hele download/host infrastructuur
Het is een kwestie van naar een website gaan en op een knopje klikken. Je downloadprogramma opent en je selecteert waar het opgeslagen moet worden. Even wachten en klaar.
Nog niet zo lang geleden wist iedereen wat Popcorntime was.
Je hebt ook gewoon websites die bijhouden waar wat te zien is.
Waar je geen bal aan hebt als wat je wilt zien nergens te zien is of op een service die je niet hebt of regiorestricties heeft. Zoals ik al aangaf.
je betaald gewoon voor de content
Eén van de (mijn, omdat het anderen over het algemeen blijkbaar niet zo boeit) grootste issues met die streamingdiensten is dat je betaalt voor alle content en dus ook voor de troep die je niet kijkt. En er is veel troep.
Met advertenties in tv-series en films op tv 'betaalde' je tenminste nog alleen voor de serie die je keek
Maar alleen betalen voor de content die je daadwerkelijk kijkt is een optie die de meeste streamingdiensten om e.o.a. reden niet willen invoeren.
je vast zat aan wat uitgezonden werd
Net zoals je nu vast zit aan wat er beschikbaar is op de service(s) waar je een abonnement op hebt.
Maar daar gaat het niet over. Het gaat over het feit dat die streamingdiensten zoals ze opereerden niet rond konden komen met enkel abonnementen maar afhankelijk zijn van de verkoop van rechten aan anderen en eventueel advertenties.
Zo'n serie op tv leverde miljoenen op met advertentieinkomsten en rechtenverkoop aan andere, buitenlandse tv-zenders. Soms jaren later nog.
.
k995 @centr1no16 oktober 2024 17:59
Daar heb jij het nu over ja.
Het is natuurlijk (zeker hier) voor interpretatie vatbaar wat een 'doorsnee' gebruiker is.
De gemiddelde persoon die niet IT aangelegd is, thuis geen server staan heeft en kijkt op zijn tv op ipad. aka de gemiddelde burger.
Het is een kwestie van naar een website gaan en op een knopje klikken. Je downloadprogramma opent en je selecteert waar het opgeslagen moet worden. Even wachten en klaar.
Nog niet zo lang geleden wist iedereen wat Popcorntime was.
Dan moet je kijken via een PC, of je laptop op een tv aansluiten. Weeral iets wat zo goed als niemand doet.
Ja je hebt Popcorntime "doosjes" die je makkelijk kan aansluiten en die sommige hebben maar die zie ik nog weinig tegenwoordig. Ik vermoed dat er veel zich daaraan verbrand hebben.
Waar je geen bal aan hebt als wat je wilt zien nergens te zien is of op een service die je niet hebt of regiorestricties heeft. Zoals ik al aangaf.
Alsof er hier niks te zien is, er is genoeg content nu om gans je leven te vullen.
Eén van de (mijn, omdat het anderen over het algemeen blijkbaar niet zo boeit) grootste issues met die streamingdiensten is dat je betaalt voor alle content en dus ook voor de troep die je niet kijkt. En er is veel troep.
Met advertenties in tv-series en films op tv 'betaalde' je tenminste nog alleen voor de serie die je keek
Maar alleen betalen voor de content die je daadwerkelijk kijkt is een optie die de meeste streamingdiensten om e.o.a. reden niet willen invoeren.
Nee, je betaalde voor het hele aanbod ook. En je kon louter naar het programma kijken als dat uitgezonden werd op dat moment , al de rest had je pech zelfs al had je ervoor betaald.

Je wil doen alsof er geen verschil is tussen lineair en streaming en dat is wel heel absurd.
centr1no @k99517 oktober 2024 12:03
Dan moet je kijken via een PC, of je laptop op een tv aansluiten. Weeral iets wat zo goed als niemand doet.
Ja je hebt Popcorntime "doosjes" die je makkelijk kan aansluiten en die sommige hebben maar die zie ik nog weinig tegenwoordig
Nee het is gewoon een website en de app die gebruikt wordt om de video's af te spelen heeft casting functionaliteit waar een smart-tv of chromecast mee te selecteren is.
Het is prima dat je het zelf niet weet maar je hoeft er echt niet 'IT aangelegd' voor te zijn om te weten hoe je bijv. vakantiefoto's bij vrienden of familie vanuit je smartphone op de tv kunt tonen.
Alsof er hier niks te zien is, er is genoeg content nu om gans je leven te vullen.
Wat een belachelijk argument. Tijden zijn veranderd.
De muziekwereld heeft het gesnapt. Er wordt amper nog illegaal muziek gedownload omdat zowat alles te streamen is via één service.
Even leek het met die streamingdiensten van de grote studio's ook de goeie kant op te gaan, maar je hoort en ziet steeds meer mensen klagen en hinten naar piraterij. En dat veroorzaken die studio's helemaal zelf.
Nee, je betaalde voor het hele aanbod ook.
Normaal zou ik om een redenering vragen, maar die is er gewoon niet. Je krijgt alleen de reclames te zien in de tijd dat je kijkt, wat op een grote commerciële zender ongeveer 1/4e tot 1/5e van de tijd is. Je betaalt daarmee op geen enkele manier al het aanbod van de zender omdat al het andere aanbod zijn eigen reclameblokken heeft, waar je dus niet naar kijkt.
Je wil doen alsof er geen verschil is tussen lineair en streaming en dat is wel heel absurd.
Jouw kromme conclusies worden absurd.
Wat ik aangeef is dat de streamingdiensten vast willen houden aan het verdienmodel van afzonderlijke zenders/diensten en beperkende rechten per dienst, per regio. Omdat dat niet genoeg geld opleverde met enkel abonnementen zijn sommigen al weer rechten gaan verkopen en abo's met reclame in gaan voeren. Maar het aanbod blijft versnipperd en regio gebonden.

Er zijn mensen die veel kijken en die die weinig kijken. Mensen met veel geld en met weinig.
Het internet kent amper grenzen en er zijn enorm veel mogelijkheden om mensen ergens voor te laten betalen.
Als ik op dit moment om wat voor reden dan ook opeens een specifieke film of serie van 20 jaar oud wil kijken dan zou het simpelweg mogelijk moeten zijn om naar een (één) dienst te gaan, die film te zoeken, eventueel een klein bedrag te betalen en af te spelen, zonder dat ik tegen rare restricties aan loop of verplicht voor een hele maand €20 moet betalen voor een hoop content die ik helemaal niet wil zien.
Het internet is geen socialistische maatschappij waarbij ik moet meebetalen aan wat anderen willen of nodig hebben, laat staan voor content waar helemaal niemand om vraagt maar die enkele toegevoegd wordt om maar te kunnen adverteren dat ze zoveel duizenden uren content hebben.
Het is in deze tijd gewoon absurd om een film of serie te willen streamen en dan het bericht te krijgen dat het in mijn regio niet beschikbaar is. Te meer omdat het voor een commercieel bedrijf niet logisch is om er domweg voor te kiezen om die content niet aan zoveel mogelijk mensen aan te bieden.

Het is echt heel simpel. Ik wil kijken wat ik wil kijken en ik wil daar best voor betalen omdat een goed product geld mag kosten. Als ze me dat bieden dan verdienen ze geld aan me.
Bieden ze het niet, dan is dat hun verlies. Dan gaat mijn geld naar andere dingen.
k995 @centr1no17 oktober 2024 13:52
Ik denk dat je zelf eens moet proberen van een iphone een website te casten naar een doorsnee TV.
IK weet dat dat niet goed werkt omdat ik er zelf moeite mee had. En dat is met TV's en iphone die dat allemaal zouden moeten kunnen.

En sorry maar zie je echt mensen tv kijken dat ze casten via hun smartphone? Neen dat doen ze niet.
Wat een belachelijk argument. Tijden zijn veranderd.De muziekwereld heeft het gesnapt.
appelen en peren. Muziek maken kost amper iets, films en series zijn zware investeringen.
Je krijgt alleen de reclames te zien in de tijd dat je kijkt, wat op een grote commerciële zender ongeveer 1/4e tot 1/5e van de tijd is.
Sorry maar je snapt niet hoe kabeltv werkt.
Neen dat is niet zoals reclame op internet waar men betaald word per view, TV reclame betaald men op voorhand waar men slots reserveert. En dat veranderd niks aan het feit dat je wel betaald voor al het aanbod op de kabel waar je echter niet aankan en louter kan zien als dat uitgezonden word. Het word idd absurd dat je zo hard alles moet verdraaien omdat je wil doen alsof streaming en lineaire tv hetzelfde is.
Als ik op dit moment om wat voor reden dan ook opeens een specifieke film of serie van 20 jaar oud wil kijken dan zou het simpelweg mogelijk moeten zijn om naar een (één) dienst te gaan, die film te zoeken, eventueel een klein bedrag te betalen en af te spelen, zonder dat ik tegen rare restricties aan loop of verplicht voor een hele maand €20 moet betalen voor een hoop content die ik helemaal niet wil zien.
Dat kan zonder problemen, genoeg aanbieders die per film of serie je afrekenen. daar gaat het hier echter niet over.

Je absurde opmerking over socialisme toont gewoon aan hoe ver van de realiteit je zit. Dit zijn stuk voor stuk bedrijven die winst willen maken.
En amazon prime aan 4-6euro maakt geen winst, logisch dat prijzen omhoog gaan.

Wil je dat niet betalen? Ok maar dan moet je niet met excuses afkomen om dan maar illegaal te gaan downloaden dan moet je gewoon zeggen dat zelfs de belachelijk lage prijs van 4-6 euro teveel is en je het gratis wil.
Het is echt heel simpel. Ik wil kijken wat ik wil kijken en ik wil daar best voor betalen omdat een goed product geld mag kosten. Als ze me dat bieden dan verdienen ze geld aan me.
Bieden ze het niet, dan is dat hun verlies. Dan gaat mijn geld naar andere dingen.
Dat is jouw keuze als je dit dan maar niet gebruikt om illegaal downloaden te rechtvaardigen want dan ben jij gewoon in de fout.
centr1no @k99517 oktober 2024 14:34
iphone
Eigen schuld dan.
Maar ik ken mensen met een Apple-tv kastje en dat streamt probleemloos.
En sorry maar zie je echt mensen tv kijken dat ze casten via hun smartphone?
Misschien begrijp je niet wat casten is?
Toen de smart-tv's nog niet zo smart waren, veel mensen een Chromecast hadden werd het meer gedaan.
Het gebeurd wel eens dat ik in de app op tv aan het bladeren ben en een ander op de telefoon aan het bladeren is en dan vanaf de telefoon een film wordt gestart. Het is niet de telefoon die het afspeelt. De app neemt de weblink over.
films en series zijn zware investeringen
Dan zou je denken dat ze die investering terug willen verdienen. Maar toch beperken ze de verspreiding. Beetje vreemd niet?
Als je het vergelijkt met het distributienetwerk van vroeger, eerst regionale bioscooprelease, 3 tot 4 maanden later regionale video//DVD release, 6 maanden later tv rechten. En nu? Bioscoop, streaming zowat tegelijkertijd en dan niets meer.
omdat je wil doen alsof streaming en lineaire tv hetzelfde is
Ik ben je beu. Het is niet hetzelfde. Ik zeg letterlijk dat het niet hetzelfde is door aan te geven dat het anders is. Jij bent degene die volhoudt dat je wel betaalt voor alle aanbod.
Neen dat is niet zoals reclame op internet waar men betaald word per view, TV reclame betaald men op voorhand waar men slots reserveert.
Nogmaals ik ben je beu.
Als consument wordt men niet betaald per view en betaald men ook niet voor te reserveren reclameblokken. Je 'betaalt' als consument voor de content door het kijken van reclame. Je kijkt geen reclame op tijden waarop je niet kijkt.
daar gaat het hier echter niet over.
Het gaat nergens meer over.
Je absurde opmerking over socialisme toont gewoon aan hoe ver van de realiteit je zit. Dit zijn stuk voor stuk bedrijven die winst willen maken.
En dat mogen ze doen door mij dingen te laten kopen die ik wil hebben en mij niet te laten betalen voor dingen waar ik niets aan heb.
Wil je dat niet betalen?
Zeg ik nergens. Het wordt de hoogste tijd dat je ophoud met die rare conclusies van je.
Dat is jouw keuze als je dit dan maar niet gebruikt om illegaal downloaden te rechtvaardigen want dan ben jij gewoon in de fout.
Ja klopt. Ik zie niet waarom jij je daarover zo op moet winden.
Die bedrijven geen geld geven is de enige manier om aan te geven dat ik het niet eens ben met hun beleid.
Die downloads zijn een hele tijd drastisch gedaald door het aanbod van die streamingdiensten. Tot het recentelijk weer begon te stijgen.
Rara hoe kan dat toch? Maar het zal mijn schuld wel zijn.
lenwar
@Basje9316 oktober 2024 10:37
En daar is een mooi Nederlands woord voor "Platformverval of platformverloedering". Uiteraard klinkt het in het Engels leuker omdat er het woord 'shit' in zit. (Fun fact: Voordat Cory Doctorow het enshittification introduceerde, was er al een term voor, namelijk: "Platform decay.")

Maar goed.
Ik weet overigens niet of we in dit geval kunnen spreken van platvormverval, aangezien er ook een optie gaat komen om zonder advertenties te kijken. Er komt dus gewoon een keuze bij voor mensen die per se geen reclame willen (zoals ik.)
"Voordat advertenties binnen Prime Video worden geïntroduceerd, zullen we onze Prime-leden informeren over een advertentievrije optie, mochten zij hier behoefte aan hebben."
Mocht dat er niet komen, of dat het bedrag te hoog wordt (weet niet waar m'n grens zal zijn), dan zal ik mijn Prime ook zeker opzeggen. Ik kijk liever iets niet, dan dat ik steeds onderbroken wordt door reclames.
The Zep Man
@lenwar16 oktober 2024 10:39
En daar is een mooi Nederlands woord voor "Platformverval of platformverloedering".
We zijn hier op een techsite. Dat woord zegt het al. ;) Je mag gewoon Engelse termen gebruiken. Soms dekt dat beter de lading.
Fun fact
Hypocriet? :+

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 16 oktober 2024 10:41]

lenwar
@The Zep Man16 oktober 2024 10:51
Hypocriet? :+
Fijn dat iemand het direct opviel!! (het was "intentional!" ;) )

Ik zie dat toch anders.
Techsite of niet. We hebben er gewoon een normaal Nederlands woord voor. Het is niet zo dat het een, een of ander, heel obscuur woord is dat alleen in bepaalde kringen op een, een of andere niche-studie, gebruikelijk is.
Maar goed. Als je dan toch per se een Engels woord wil gebruiken, kun je dus ook prima 'netjes' "Platform decay" gebruiken, maar dat klinkt natuurlijk niet zo 'slay' (hoor ik m'n dochter tegenwoordig zeggen :) - Ik zal het vast verkeerd gebruiken. ;) )
en soms dekt dat beter de lading.
En hier ga je een heel interessant onderwerp aansnijden. Hier is heel veel over geschreven en onderzoek naar gedaan. Veel van dit gevoel is schijnbaar (aldus psychologen en taaldeskundigen) zuiver op basis van het feit dat we (Nederlands/Belgen) een andere taal onvoldoende machtig zijn. We vinden Nederlandse woorden vaak 'stom' klinken, omdat die woorden ongefilterd binnenkomen. Als we de woorden in een andere taal horen, is daar een 'ladingsfilter', waardoor het minder intensief geïnterpreteerd wordt in onze hersenen.

Sommige mensen hebben bijvoorbeeld het idee dat Nederland geen goede acteurs of Nederlandstalige muziek heeft. Ze vinden dialogen vaak stom klinken, enz. Dat heeft dus schijnbaar met bovenstaande te maken.

Maar goed. Het raakt off-topic ;)
Cid Highwind @lenwar16 oktober 2024 12:29
Ik vind platformverval niet geheel de lading dekken. Het straalt namelijk uit dat dit het platform overkomt door nalatigheid of het niet bij kunnen benen van de concurrentie.

Enshittification is een actieve strategie waar de gebruikerservaring bewust slechter wordt gemaakt en men zich er niet eens voor schaamt.

Bij platformverval denk ik aan Hyves, MSN Messenger, BlackBerry en Windows Mobile.

Bij enshittification denk ik aan Facebook, YouTube, videodiensten in het algemeen maar bijvoorbeeld ook Windows in het algemeen.
lenwar
@Cid Highwind16 oktober 2024 13:53
Dat vind ik interessant wat je nu zegt. Ik maak even de aanname dat je op het woorddeel "verval" doelt. En daar kan ik me ergens wel in vinden.

Echter:
Hyves en Facebook zijn/waren hetzelfde product/dienst/platformtype.
YouTube en videodiensten zijn net zo goed platformen.
Het straalt namelijk uit dat dit het platform overkomt
Het overkomt het platform toch ook? Onder het gezag van de eigenaren. Het platform "Prime" heeft last van Amazon Inc als we het in die context zouden verwoorden.


Enshittification is wat mij betreft puur een modeterm die leuk klinkt, omdat het woorddeel 'shit' er in zit. Het had lang niet overal en nergens in het Engels gebruikt als het iets als 'Endepreciatetion' genoemd. (Ter volledigheid: To depreciate is het werkwoord dat gaat over het (financieel of kwalitatief) minder worden (of minder van belang) van iets (over de tijd heen). En dan uiteraard los van het feit dat dat woord voor een Nederlander (in elk geval voor mij ;) ) vrijwel onleesbaar is.) (N.B. Over het algemeen wordt het woord depreciate als 'afschrijving' gebruikt, maar het is breder dan dat)
Haruhi @Basje9316 oktober 2024 10:02
2000~2015 waren de gouden jaren voor het internet.
Kocht je een DVD, kreeg je anderhalf uur lang FBI waarschuwingen en Brein logos naar je hoofd geworpen dat je geen crimineel moet zijn.
> "You wouldn't download a car"

XDCC op IRC en je had alleen de film met ondertiteling naar keuze.
Faloude @Haruhi16 oktober 2024 10:09
Dat waren 18125 mooie jaren inderdaad ;)
theduke1989 @Haruhi16 oktober 2024 11:31
Inderdaad, mis die tijd. En usenet, wauw wat een tijd. En ook de communities waren altijd leuk.

Ik mis die tijd zo erg. Piraat zijn was echt leuk.
Verwijderd @Basje9316 oktober 2024 10:12
Of, voor de 1-aprillers onder ons: platformverval.
Thomg @Basje9316 oktober 2024 10:55
Dit moet je meer zien als een prijsverhoging.
Radeon 16 oktober 2024 09:57
Neem aan dat deze reclames voor de film\serie komen en niet tijdens het afspelen?
Boy @Radeon16 oktober 2024 10:05
waarom neem je dat aan? Ik neem juist aan van wel (zoals ik nu ook bij Videoland heb, 2 korte reclames bijv tijdens Mocro Maffia)
Cranslove @Boy16 oktober 2024 10:19
Reclame tijdens een video? Nog nooit meegemaakt bij Videoland. Is dat nieuw?
Ik kijk overigens wel Mocro mafia (via account van een ander) maar als dit het geval is, ga ik hem downloaden. Ondanks dat ik niks betaal weiger ik een slechtere kijkervaring te hebben dan bij de vorige seizoenen.
Boy @Cranslove16 oktober 2024 10:35
Ik dacht dat dit ook al het geval was bij vorige seizoenen (ik heb vorig jaar of jaar daarvoor alles seizoenen bekeken).

Ik merkte wel op dat het heel wisselend was; zo kon ik een aflevering of 5 zonder reclame kijken en plots had ik 2 afleveringen met reclame tussendoor
noway @Boy16 oktober 2024 10:25
Dus bij Videoland heb je die Onzin ook al?
Dus je betaald nu abbo voor reclame? hoe dom ben je dan als consument???

Kan je net zo goed Standaard tv kijken.
Boy @noway16 oktober 2024 10:41
Nee, standaard TV kijken is totaal iets anders.

Je moet het dan opnemen (exrtra betalen), want anders heb je max 1 week terugkijken. Je moet een lading reclame vooruitspoelen ipv 2 korte reclames nu (max 15 sec zoiets). Vind ik minder storend.
En ik moet van tevoren bepalen welke programma's ik wil opnemen en ook weten dat ze komen. Ik kijk nauwelijks nog reguliere TV, vooral niet de commerciële (vanwege de lange reclames).

Ik hoef niet op te nemen, wordt bijgehouden waar ik gebleven ben, etc.

Ik vind het een beetje ver gaan om mij dom te noemen; ik accepteer voor nu even dat ik korte reclame heb en toch sommige series kan kijken.

Hoe het zo gekomen is: ik betaalde eerst €1,99 per maand, nu €3,99. Nog steeds gereduceerd tov wat de basis nu kost: €6,99 (met reclame). Zonder reclame is €10,99.

Voor 4 euro mocromaffia kijken met beetje reclame vind ik nu wel acceptabel, daarna heb ik het niet meer nodig.
noway @Boy16 oktober 2024 13:51
Dat is niet persoonlijk.meer in het algemeen :)

Maar goed als je het jan skippen of zoals jij het uitlegt wat is de nut ervan?

Ik zie het als omslachtig en consumenten pesten.

[Reactie gewijzigd door noway op 16 oktober 2024 13:59]

bed76 @Radeon16 oktober 2024 10:07
To assume, makes an ASS out of U and ME :Y)

Dat zeggen ze niet, ze zeggen alleen dat het aanzienlijk minder is dan de reguliere kanalen waar advertenties worden getoond...
SuperDre
@Radeon16 oktober 2024 10:31
Zoals ik begrijp van andere landen is dat tijdens.. voor zou ik nog niet zo'n probleem vinden, maar tijdens is voor mij een nono. Maar in andere landen us het $2 extra ofzoiets voor reclame vrij, dus dat betaal ik wel er bovenop, en waarschijnlijk nog minder als je per jaar betaalt. Is nog steeds vele malen goedkoper dan Netflix, Disney+ of HBO max, en ik kan nu met prime alleen al niet alles zien wat ik wil zien (als in er staat voor mij genoeg op).
FrankSpin 16 oktober 2024 10:14
Ik merk steeds vaker dat ik de mindset krijg van: laat maar. Bijvoorbeeld bij het lezen van nieuws: bijna overal is er een paywall. Eerst neem je nog de moeite om die via een omweg te omzeilen, maar als dat uiteindelijk niet meer werkt, vraag ik me af waarom ik eigenlijk zoveel moeite doe om toegang te krijgen tot iets wat sowieso niets bijdraagt aan mijn ontwikkeling.

Hetzelfde geldt voor websites zoals Dumpert. Vroeger was het leuk om daar grappige filmpjes te kijken, maar tegenwoordig krijg je voor elk filmpje reclame. De drempel wordt voor mij dan te hoog om de site nog te gebruiken.

Streamingdiensten hebben hetzelfde probleem. Prijsverhoging na prijsverhoging, een kleiner aanbod, en nu ook nog reclames? Prima, dan zetten we de tv gewoon minder vaak aan en lezen we wel een boek.

Ik merk dat ik op een punt in mijn leven kom dat ik denk: laat maar zitten. De angst om iets te missen (FOMO) wordt steeds minder naarmate je ouder wordt.
Tintel @FrankSpin16 oktober 2024 11:41
(FOMO) wordt steeds minder naarmate je ouder wordt.
Of je bereikt de spreekwoordelijke drempel van acceptatie....

Dat ik iets wil zien heeft (bij mij dan) niets te maken met of anderen het kijken - puur voor ontspanning en reclames given duidelijk minder ontspanning.
Alles is doordrenkt van reclame en daarmee is ook mijn acceptatiegrens overschreden t.o.v. reclame....dus weiger ik nu actief. Dus indien niet te skippen => cancel view.

Een paywall bij het nieuws is wel wat anders vind ik. Is het echter niets meer dan een 'repeating' newsfeed dan zal ik er zeker geen moeite voor doen.
Wouterie @Tintel16 oktober 2024 16:28
Die paywall snap ik wel, maar het is zelden echt de moeite waard. Vaak plaatsen ze lokkertjes op de socials maar kom je niet verder dan de kop zodra je erop klikt. Bij het abonnement van de krant zat 'gratis' toegang tot de digitale krant... nee, het is het zelden waard.
emeralda @FrankSpin16 oktober 2024 16:50
Herkenbaar. Ben gestopt met YouTube. Kon die vervelende advertenties niet meer aan. Had ook geen zin meer om te klooien met Revanced. Nu ben ik 40 jaar dus dan hoef je ook niks meer te volgen goddank.
RaJitsu @emeralda16 oktober 2024 20:06
Er is zat content op youtube voor 40+-ers. Je moet het alleen wel weten te vinden :)
Verder zijn de ads vervelend en inderdaad kunnen het er enorm veel zijn. Maar dat is omdat de meeste mensen Youtube kijken via een computer met een adblocker. Dus dan moeten ze het maar elders halen, of mensen een abonnement laten afsluiten.
Wouterie @FrankSpin16 oktober 2024 16:26
Gelukkig bestaan er hulpmiddelen zoals adblockers en 'pass paywall' extensies die het internet weer leuk maken. Maar hoe het is verworden is natuurlijk niet hoe we het 20/25 jaar geleden voor ogen hadden. Ik krijg spontaan last van epileptische aanvallen als ik weer eens bij een collega achter de computer kruip die dan geen adblocker heeft draaien.
SunnieNL @FrankSpin16 oktober 2024 18:42
Voor nieuws achter een paywall: https://archive.ph
Gooi de url erin en hop, veel leesplezier. Werkt in 95% van alle gevallen. Soms moet je iets langer wachten omdat de pagina nog niet geindexeerd was. Maar bij nieuws van een dagje oud kom je er vaak direct doorheen.

Ze hebben ook een chrome/edge plugin om dat stukje nog net wat makkelijker te maken :)
cbr600f4i @FrankSpin16 oktober 2024 22:11
Naarmate je ouder wordt heb je alles ook wel gezien. Het is meer van hetzelfde en ik betrap me zelf er steeds vaker op dat ik al kan voorspellen wat er gaat gebeuren. Ja, de settings en verhaallijnen verschillen nog maar is het wel mee gezegd. Zit nu toevallig LOTR Rings of Power te kijken, nog maar een paar afleveringen gezien, maar het had net zo goed een spin off van GoT kunnen zijn. Om over gewone tv nog maar te zwijgen, misschien word ik oud maar wat een bagger.
iew @cbr600f4i17 oktober 2024 12:15
Nee hoor ik merk dat ook bij mijzelf en word ook wel wat ouder maar 50 is toch het nieuwe 40 ? hahaha
Ik kruip nu naar de 60 maar ook ik merk dat de kwaliteit behoorlijk achteruit gaat, daarom kijk ik nog regelmatig oude maar goed in elkaar gestoken en goed geschreven content, (films en series)

Gelukkig heb ik mijn eigen mediatheek die ik vanaf mijn 16e al bij elkaar heb gespaard.
Verwijderd 16 oktober 2024 10:04
Ik had het gister ineens ook (Spanje). Filmpje aanzetten, 3 min niet skipbare reclame filmpjes, supper irritant. Maar ok timer staat erbij, dus kun je nog even naar de keuken kopen of even naar t toilet
ErikT738 @Verwijderd16 oktober 2024 10:13
Drie minuten is echt bizar lang voor iets wat ze net introduceren. Ik erger me al dood dat YouTube nu een minuut reclame heeft in plaats van 20 seconden (maar weiger meer dan een tientje te betalen voor een platform wat niet eens zelf content maakt).
Llopigat
@Verwijderd16 oktober 2024 10:14
Oh, ik zit ook in Spanje maar ik heb altijd hooguit 30 seconden niet-skipbaar.

Maar idd vooraf vind ik niet zo'n probleem, ik kijk er toch niet naar. Zodra ze gaan onderbreken dan download ik alles gewoon weer.
Cranslove @Verwijderd16 oktober 2024 10:25
Precies! Gewoon die tijd even anders spenderen. Is het voor hen voor niets geweest want je hebt het niet meegekregen en jij hebt die 3 minuten nuttig besteed. Al werkt het niet in hun voordeel want je krijgt irritaties en die leiden tot of de portemonnee trekken of opzeggen. Ik zou dat laatste doen en downloaden.
Justevo 16 oktober 2024 10:08
Uiteindelijk verandert alles gewoon terug in hoe reguliere tv vroeger was. We gaan eerst massaal over naar een nieuw product om het vervolgens langzaam weer terug te veranderen naar hoe het altijd al is geweest.
ErikT738 @Justevo16 oktober 2024 10:17
Sterker nog, alles wordt enkel slechter, de reguliere TV ook. De winst moet overal worden gemaximaliseerd om de aandeelhouders tevreden te houden, en de makkelijkste manier om dat te doen is door bestaande klanten zo veel mogelijk uit te knijpen.

Letterlijk alles wordt gewoon telkens schraler, en door het gebrek aan serieuze concurrentie op de meeste markten, en door de te hoge instap barrière voor echt nieuwe partijen, gaat het ook niet meer beter worden.
k995 @Justevo16 oktober 2024 10:53
Buiten dat het nog steeds streaming on demand is en niet TV en dus compleet niet vergelijkbaar?
Justevo @k99516 oktober 2024 12:43
Je zit uiteindelijk naar een TV met reclame tussen je serie door te kijken.

Volledig vergelijkbaar.
k995 @Justevo16 oktober 2024 12:49
Snap je het verschil tussen linear tv en streaming? Betwijfel het, te jong misschien?
Verwijderd 16 oktober 2024 10:29
Huidige streamingdienst aanbieders moeten hun regio lock weghalen en aanbod verbeteren. Echt belachelijk dat sommige shows niet te zien zijn en ondertussen betaal je meer en krijg je nog meer reclame ook nog.

Oude tijden van torrents waren echt beter.
YStec @Verwijderd16 oktober 2024 10:38
Oude tijden?

Ik had ooit Netflix, Disney+ en HBO Max. Soms even tegelijk, soms eentje. Nu heb ik alleen nog HBO Max, omdat-ie nog 'goedkoop' is (was 4 euro, nu 5 euro per maand).

Ik ben zowat helemaal afgestapt van de streamingdiensten, en ben mijn eigen bibliotheek gewoon aan het bouwen. Plex, usenet, de arr's en gaan. Kost ook wel wat, maar geen frustraties meer.

De streamingdiensten hebben zichzelf helemaal kapotgemaakt.
Verwijderd @YStec16 oktober 2024 11:20
Kan je daarmee de dingen downloaden en gewoon kijken? Ik had plex beetje gekeken maar te complex voor mij.

Soms kijk ik anime of wat minder bekende series uit Azië of Amerika, maar gewoon niet te verkrijgen in Nederland.
YStec @Verwijderd16 oktober 2024 12:41
Plex kun je alleen mee kijken, niet mee downloaden. Werkt heel simpel: je plaatst videos in een bepaalde map (ingesteld in Plex) en je kunt ze dan via Plex zowat overal kijken. Een lokale Netflix, zeg maar.

Downloaden gaat via andere tools.

[Reactie gewijzigd door YStec op 16 oktober 2024 12:42]

Applejack @Verwijderd16 oktober 2024 12:32
De huidige tijden van torrents en usenet zijn opnieuw beter. Plex setup met achterliggend sonarr en radarr, en daarbovenop overseerr om 't m'n ouders makkelijk te maken op nieuwe films/series toe te voegen op Plex.

Het is initieel wat werk (ook om uit te vlooien hoe alles werkt), maar eens het op staat loopt het geweldig. M'n ouders nemen de tablet om op overseerr te kijken en wat aan te vragen, en in de meeste gevallen zijn ze een kwartiertje later aan 't kijken.

De streaming diensten waren tof, maar hebben zichzelf uit de markt gewerkt voor mij door constante prijsverhogingen en fragmentatie.

Op dit item kan niet meer gereageerd worden.