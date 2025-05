Amazon Prime Video met advertenties ondersteunt geen Dolby Atmos en Vision

Het Amazon Prime Video-abonnement met advertenties, dat nog niet in de Benelux beschikbaar is, ondersteunt geen Dolby Atmos-surroundsound en Dolby Vision-hdr. Het duurdere abonnement zonder reclame ondersteunt deze technieken wel.

Afnemers van het betreffende abonnement hebben alleen toegang tot content op basis van Dolby Digital 5.1 en de HDR10-standaard, zo merkte het Duitse 4KFilme op. Intussen bevestigde Amazon tegenover The Verge dat het goedkopere Prime Video-abonnement inderdaad niet de vermelde Dolby-technologieën meer ondersteunt. Gebruikers krijgen standaard content in HDR10 en met Dolby Digital 5.1-geluid te zien.

Tot voor kort was er slechts één Prime Video-abonnement beschikbaar. Afnemers kregen hiermee standaard toegang tot content zonder externe reclame en in sommige gevallen met Dolby Atmos-surroundsound en Dolby Vision-hdr. Overigens werd ook toen lang niet alle content op basis van deze standaarden aangeboden.

Sinds eind januari worden er bij het oorspronkelijke abonnement advertenties getoond, terwijl het nieuwe advertentieloze abonnement in onder meer Duitsland, de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk voor grofweg 3 euro per maand extra beschikbaar is. Eind 2023 verhoogde Amazon nog de prijs van wat tot dusver het enige abonnement in de Benelux is. Het is niet duidelijk of en wanneer Amazon het advertentie-abonnement in de Benelux uitbrengt.