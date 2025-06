Duitse toezichthouder: Amazon overtreedt mogelijk wet met prijslimiet retailers

Amazon matcht de laagste prijs van verkopers op het eigen platform en dat ontneemt hen de vrijheid de eigen prijzen te bepalen, zo zegt de Duitse toezichthouder Bundeskartellamt. Daarmee overtreedt Amazon vermoedelijk Duitse regels.

Het matchen van de laagste prijzen van concurrenten die hun spullen via Amazon verkopen is een van de drie zorgen die de toezichthouder heeft geuit. Een andere is dat Amazon de zichtbaarheid van producten die qua prijs boven een bepaalde grens komen beperkt, zonder dat duidelijk is hoe die prijsgrens precies tot stand komt.

Bovendien zijn de prijsstrategieën van Amazon een risico voor verkopers, die daardoor mogelijk hun kosten niet kunnen dekken en daardoor moeten stoppen met de verkoop. In combinatie met het matchen van de laagste prijs van resellers zijn dat drie manieren waarop Amazon volgens het Bundeskartellamt de concurrentie hindert.

Amazon mag nu reageren op de zorgen die de toezichthouder heeft geuit. Daarna volgt een definitieve uitspraak en als het bedrijf met de praktijken doorgaat, lijkt de kans groot dat er een boete volgt en het bedrijf met de praktijken moet stoppen. De zaak geldt alleen in Duitsland en niet in Nederland.