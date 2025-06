Amazon verdubbelde stilletjes hoeveelheid reclametijd in Prime Video

Amazon heeft afgelopen anderhalf jaar de reclametijd in Prime Video verdubbeld van ongeveer 2,5 minuut per uur naar ongeveer 5 minuten per uur. In Nederland en België heeft de streamingdienst momenteel geen reclames.

Amazon zei bij de aankondiging dat klanten 2 tot 3,5 minuten aan reclame per uur zouden kunnen verwachten en dat was in het begin ook zo, meldt AdWeek. Geleidelijk is dat omhoog gegaan naar 4 tot 6 minuten per uur, zo heeft de publicatie vernomen uit documenten en gesprekken met adverteerders.

De techgigant zat aan de lage kant met de hoeveelheid reclame voor een streamingdienst en dat is met de huidige hoeveelheid ongeveer gemiddeld. Prime Video heeft sinds anderhalf jaar advertenties in de streamingdienst zitten en biedt een duurdere variant van het abonnement om reclamevrij te kunnen kijken. Dat zijn veel streamingdiensten gaan doen afgelopen jaren.

De reden voor de verhoging van de reclametijd zou zijn om meer slots te hebben voor advertenties, waardoor het bedrijf er meer geld aan kan verdienen. Amazon wil niet reageren op de bevindingen. In Nederland en België is Prime Video nu nog reclamevrij, maar dat zal dit jaar veranderen.