Nieuwe Intel-gpu met PCIe 5.0 x16 verschijnt in registratie, mogelijk Arc B770

Bij PCI-SIG is een nieuwe videokaart van Intel verschenen. De gpu ondersteunt PCIe 5.0 x16 en heeft een bussnelheid van 32 GT/s. Mogelijk gaat het om de Intel Arc B770 op basis van de Battlemage-architectuur.

Videocardz merkt op dat PCI-SIG een nieuwe Intel-gpu noemt, met productnaam 99CMLN. De website schrijft dat dit op basis van technische specificaties ook kan gaan om de Arc Pro B60 Turbo van MaxSun. In dat geval zou PCI-SIG echter niet Intel als het producerende bedrijf moeten opgeven.

Eerder dit jaar gingen geruchten dat Intel de B770 geschrapt had. In mei hintte de fabrikant echter op sociale media op de komst van de videokaart en later bevestigden meerdere bronnen op Computex tegenover Tweakers dat het bedrijf nog steeds werkt aan de B770. Tot nu toe heeft Intel de lager gepositioneerde B580- en B570-videokaarten op basis van de Battlemage-architectuur uitgebracht.