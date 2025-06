Eerste versie Ultra Ethernet-standaard van AMD, Intel en Microsoft is uit

Het Ultra Ethernet Consortium heeft de eerste versie van de Ultra Ethernet-standaard uitgebracht. De standaard biedt volgens het consortium een schaalbare en interoperabele oplossing voor alle lagen van de netwerkstack.

De standaard wil acceptatie bevorderen door open, interoperabele standaarden te gebruiken die vendorlock-in voorkomen, schrijft de UEC in een persbericht. Ultra Ethernet is gebaseerd op de ethernetstandaard, wat de implementatie volgens het consortium eenvoudiger maakt.

De nieuwe UE-standaard moet door verschillende technologische verbeteringen efficiënter zijn dan de 'gewone' ethernetstandaard. Zo ondersteunt het Ultra Ethernet Transport-protocol (UET) remote direct memory access, waardoor data vanuit het netwerk direct in het geheugen geschreven kan worden zonder tussenkomst van andere hardware.

Ook het congestiebeheer van de nieuwe standaard is volgens het UEC beter. UET zou ook onder zware belasting packetverlies moeten voorkomen en lage latency moeten behouden door het gebruik van onder meer packetspraying. Hierbij worden meerdere packets met data via verschillende netwerkpaden verstuurd. Daardoor benut UE het gehele netwerk beter.

Door packetspraying kunnen verschillende datapackets in willekeurige volgorde aankomen. UET lost dit op door packettrimming. Met die technologie wordt een datapacket bij congestie ingekort, waardoor het 64 keer kleiner wordt. Die packets worden vervolgens in een queue met hoge prioriteit gezet. Daardoor krijgt de ontvanger te weten welke packets later nog een keer volledig aan de versturende partij gevraagd moeten worden.

Voor het gebruik van UE zijn nieuwe netwerkkaarten nodig die de nieuwe standaard ondersteunen. AMD onthulde eind vorig jaar de eerste UE-netwerkkaart, de Pensando Pollaro 400, met ondersteuning voor 400GbE. UE werkt wel met oude switches, maar die kunnen niet volledig gebruikmaken van alle functies. Ethernetkabels hoeven niet vernieuwd te worden.

Veel grote bedrijven hebben zich aangesloten bij de UEC, waaronder AMD, Arista, Broadcom, Cisco, Intel, Meta en Microsoft. Het doel is naar eigen zeggen om ethernetstandaarden te ontwikkelen die beter kunnen functioneren in combinatie met toepassingen van kunstmatige intelligentie en high-performance computing.

Update, 17.20 uur - Meer informatie toegevoegd over de specificaties van de nieuwe standaard.