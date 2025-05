Advertentieabonnement Netflix heeft 40 miljoen maandelijks actieve gebruikers

Het advertentieabonnement van Netflix telt nu 40 miljoen maandelijks actieve gebruikers wereldwijd, terwijl dat er een jaar geleden nog 5 miljoen waren. De streamingdienst zet ook meer in op advertenties; het begint een eigen advertentieplatform.

Gemiddeld zijn mensen met een advertentieabonnement 37 jaar oud, zegt Netflix in zijn Upfront-presentatie. Daarmee zijn ze volgens de streamingdienst jonger dan het publiek van lineaire televisie. Verder kijkt 70 procent van deze abonnees maandelijks meer dan tien uur televisie. De helft kijkt zelfs meer dan twintig uur televisie per maand.

Voor de advertenties werkt Netflix nu nog samen met Microsoft. Netflix wil voor de toekomst echter een eigen advertentieplatform bouwen. Volgens Netflix geeft dat adverteerders nieuwe manieren om advertenties te kopen, nieuwe inzichten en nieuwe manieren om het effect te meten. Microsoft blijft een advertentiepartner, maar vanaf deze zomer sluiten ook andere bedrijven voor advertentietechnologie zich aan. Het gaat om The Trade Desk, Googles Display & Video 360 en Magnite. Eind 2025 moet het nieuwe advertentieplatform klaar zijn.

Het advertentieabonnement is niet in de Benelux beschikbaar. Begin deze maand kondigde Netflix wel aan de abonnementsprijzen hier te verhogen. De prijsverhogingen gelden voor alle abonnementen en lopen uiteen van 1 tot 3 euro per maand. Zo worden de basisabonnementen in België en Nederland 1 euro duurder.