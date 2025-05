Netflix: 40 procent nieuwe abonnees sluit waar mogelijk advertentieabonnement af

Netflix heeft er in het laatste kwartaal van 2023 ruim 13,1 miljoen abonnees bijgekregen, het hoogste aantal nieuwe klanten in Q4 ooit. Op plekken waar een advertentieabonnement beschikbaar is, kiest 40 procent van alle nieuwe abonnees voor deze vorm.

In het laatste kwartaal van 2023 steeg het aantal nieuwe abonnees dat een advertentieabonnement nam met 70 procent vergeleken met het kwartaal daarvoor. Dit abonnement heeft intussen 23 miljoen actieve gebruikers, wat 8 miljoen extra abonnees zijn vergeleken met enkele maanden geleden. In de recente kwartaalcijfers stelt Netflix dan ook dat de activiteiten op de advertentiemarkt worden uitgebreid, maar in een toelichting zegt co-ceo Greg Peters dat het bedrijf al actief is in de landen waar het merendeel van 's werelds advertentie-uitgaven plaatsvindt. Hij suggereert dat uitbreiding naar nieuwe markten niet uitgesloten wordt, maar dat de focus vooralsnog op de huidige advertentiemarkten ligt.

De streamingdienst meldt dat het Basic-abonnement vanaf het tweede kwartaal van 2024 in enkele landen wordt afgeschaft, en noemt Canada en het Verenigd Koninkrijk. Dit was overigens al sinds halverwege 2023 bekend. Het Basic-abonnement maakt plaats voor de ads-variant en de streamingdienst is van plan het Basic-abonnement op meer markten uit te faseren. Vooralsnog is het betreffende abonnement in twaalf landen beschikbaar. De Benelux valt hier niet onder.

In totaal behaalde Netflix in het laatste kwartaal van 2023 een omzet van ruim 8,3 miljard dollar, wat een stijging van ruim 12 procent is ten opzichte van hetzelfde kwartaal het jaar daarvoor. Het netto-inkomen was met 938 miljoen dollar aanzienlijk hoger dan de 55 miljoen dollar van Q4 2022. Vergeleken met de voorgaande kwartalen uit 2023 is het netto-inkomen daarentegen een stukje lager. Voor het eerste kwartaal van 2024 verwacht de streamingdienst netto een miljard dollar extra te verdienen.

Netflix treft vanaf begin 2022 maatregelen tegen het delen van accounts en biedt sinds eind dat jaar op enkele markten een abonnement met advertenties aan.