Netflix stopt ook in VS en VK met Basic-abonnement

Netflix stopt ook in het Verenigd Koninkrijk en in thuisland de Verenigde Staten met het aanbieden van het Basic-abonnement. Nieuwe gebruikers hebben voortaan de keuze uit een standaardabonnement met reclame of een Standard- of Premium-abonnement.

Tot voor kort was er nog een Basic-abonnement voor Netflix-klanten in de betreffende landen, maar nu zegt de streamingdienst op de officiële Amerikaanse en Britse supportpagina's: "Het Basic-abonnement is niet meer beschikbaar voor nieuwe of terugkerende klanten. Als je momenteel het Basic-abonnement afneemt, kun je dat blijven doen tot je van abonnement verandert of het abonnement opzegt."

Nieuwe en terugkerende klanten hebben nu de keuze uit het goedkoopste Standard with ads-abonnement voor zeven dollar of vijf pond per maand, waarbij gebruikers op twee apparaten tegelijkertijd kunnen streamen in 1080p. Met dit abonnement is het downloaden van content niet mogelijk. Het eerstvolgende abonnement zonder reclame kost 15,49 dollar of 11 pond per maand en ondersteunt downloads en biedt de mogelijkheid om een extra sub-account toe te voegen. Oorspronkelijk viel het Basic-abonnement tussen de twee vermelde opties, al was dit reclameloze abonnement voor één gebruiker.

Eerder stopte Netflix in Canada met het aanbieden van het Basic-abonnement. De Verenigde Staten en Canada zijn samen de grootste afzetmarkt van de streamingdienst, dus het lijkt erop dat het bedrijf een grotere nadruk wil leggen op het reclameabonnement. Er is vooralsnog geen aanleiding om aan te nemen dat Netflix hetzelfde gaat doen in de Benelux; hier is immers nog geen goedkoper abonnement met reclameonderbrekingen beschikbaar.