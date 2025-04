Netflix heeft ruim 9 miljoen abonnees erbij gekregen in eerste kwartaal 2024

Streamingplatform Netflix is in het eerste kwartaal van dit jaar 9,3 miljoen abonnees rijker geworden. Volgens het platform was het afgelopen kwartaal de beste start van een nieuw jaar sinds het eerste kwartaal van 2020.

Netflix zegt dat de grote toename aan abonnees onder andere te danken is aan het beperken van account delen en een uitgebreider assortiment van series en films, schrijft Reuters. Vorig jaar is het streamingplatform begonnen met het terugdringen van passwordsharing. De teller van het aantal Netflix-abonnees wereldwijd staat sinds eind maart op 269,6 miljoen.

Ook zou het goedkopere abonnement, waarbij gebruikers reclames te zien krijgen, bijdragen aan de groei. Het reclameabonnement is sinds november 2022 beschikbaar in de VS en later uitgerold naar elf andere landen. In de Benelux is het nog niet beschikbaar.

Verder meldt Netflix dat het vanaf volgend jaar niet langer de toename in abonnees van elk kwartaal zal meedelen. Het bedrijf wil naar eigen zeggen dat de beleggers en analisten zich meer gaan focussen op omzet en winst, verklaart co-ceo Greg Peters. Netflix behaalde van januari tot en met maart een omzet van bijna 9,4 miljard dollar. Voor het komende kwartaal verwacht het platform een omzet van 9,49 miljard dollar.