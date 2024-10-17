Amazon investeert in drie projecten voor kleine kernreactors

Amazon investeert in drie projecten rondom nucleaire energie, die zich richten op de ontwikkeling van Small Modular Reactors (smr). Dat zijn geavanceerde kernreactors die veel kleiner zijn, waardoor deze dichter bij het energienetwerk gebouwd kunnen worden en sneller klaar zijn.

De investeringen van Amazon zijn onderdeel van een plan om zoveel mogelijk CO₂-neutrale energie te gebruiken, zegt het bedrijf in een aankondiging. Daarbij kijkt het nu specifiek naar nucleaire energie, die 'op grote schaal kan worden toegepast en een decennialange staat van dienst heeft als betrouwbare bron van veilige, koolstofvrije energie', aldus de internetgigant. Hoeveel geld er met de investeringen gemoeid is, deelt Amazon niet.

Een van de investeringen is voor Energy Northwest, dat vier nieuwe kleine kernreactors gaat ontwikkelen en beheren. Naar verwachting genereren ze in de eerste fase van het project 320 megawatt aan capaciteit en uiteindelijk 960 megawatt. Volgens Amazon is dat het equivalent van 770.000 Amerikaanse huishoudens. De nieuwe reactors moeten bijdragen aan het voorzien in de voorspelde energiebehoefte van de Pacific Northwest aan het begin van het volgende decennium.

Daarnaast heeft Amazon een overeenkomst gesloten met X-energy. Dat bedrijft ontwikkelt smr's en levert een ontwerp voor een nucleaire reactor die in het Energy Northwest-project gebruikt wordt. Daarnaast investeert Amazon in de ontwikkeling van smr-apparatuur voor de ondersteuning van ruim 5 gigawatt aan nieuwe kernenergieprojecten die de technologie van X-energy gebruiken.

De laatste investering is voor energieleverancier Dominion Energy, dat al een kerncentrale heeft in de staat Virginia. De twee bedrijven willen in de buurt van deze kernreactor een smr gaan ontwikkelen, die ten minste 300 megawatt aan stroom naar de regio moet brengen. Naar verwachting groeit de energiebehoefte daar in de komende vijftien jaar met 85 procent.

Eerder kondigden ook Microsoft en Google aan te investeren in kerncentrales. Microsoft sloot in september een overeenkomst met Constellation Energy om een van de units van de Three Mile Island-kerncentrale te starten, om zo de AI-datacenters van het bedrijf van stroom te voorzien. Google zei eerder deze week dat het verschillende kleine kernreactors gaat kopen om grote hoeveelheden energie op te wekken om zijn AI-datacentra van stroom te voorzien.