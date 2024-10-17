Amazon investeert in drie projecten voor kleine kernreactors

Amazon investeert in drie projecten rondom nucleaire energie, die zich richten op de ontwikkeling van Small Modular Reactors (smr). Dat zijn geavanceerde kernreactors die veel kleiner zijn, waardoor deze dichter bij het energienetwerk gebouwd kunnen worden en sneller klaar zijn.

De investeringen van Amazon zijn onderdeel van een plan om zoveel mogelijk CO₂-neutrale energie te gebruiken, zegt het bedrijf in een aankondiging. Daarbij kijkt het nu specifiek naar nucleaire energie, die 'op grote schaal kan worden toegepast en een decennialange staat van dienst heeft als betrouwbare bron van veilige, koolstofvrije energie', aldus de internetgigant. Hoeveel geld er met de investeringen gemoeid is, deelt Amazon niet.

Een van de investeringen is voor Energy Northwest, dat vier nieuwe kleine kernreactors gaat ontwikkelen en beheren. Naar verwachting genereren ze in de eerste fase van het project 320 megawatt aan capaciteit en uiteindelijk 960 megawatt. Volgens Amazon is dat het equivalent van 770.000 Amerikaanse huishoudens. De nieuwe reactors moeten bijdragen aan het voorzien in de voorspelde energiebehoefte van de Pacific Northwest aan het begin van het volgende decennium.

Daarnaast heeft Amazon een overeenkomst gesloten met X-energy. Dat bedrijft ontwikkelt smr's en levert een ontwerp voor een nucleaire reactor die in het Energy Northwest-project gebruikt wordt. Daarnaast investeert Amazon in de ontwikkeling van smr-apparatuur voor de ondersteuning van ruim 5 gigawatt aan nieuwe kernenergieprojecten die de technologie van X-energy gebruiken.

De laatste investering is voor energieleverancier Dominion Energy, dat al een kerncentrale heeft in de staat Virginia. De twee bedrijven willen in de buurt van deze kernreactor een smr gaan ontwikkelen, die ten minste 300 megawatt aan stroom naar de regio moet brengen. Naar verwachting groeit de energiebehoefte daar in de komende vijftien jaar met 85 procent.

Eerder kondigden ook Microsoft en Google aan te investeren in kerncentrales. Microsoft sloot in september een overeenkomst met Constellation Energy om een van de units van de Three Mile Island-kerncentrale te starten, om zo de AI-datacenters van het bedrijf van stroom te voorzien. Google zei eerder deze week dat het verschillende kleine kernreactors gaat kopen om grote hoeveelheden energie op te wekken om zijn AI-datacentra van stroom te voorzien.

Door Eveline Meijer

Nieuwsredacteur

Feedback • 17-10-2024 13:39
95 • submitter: Turralyon

17-10-2024 • 13:39

95

Submitter: Turralyon

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Reacties (95)

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19JM81 17 oktober 2024 13:51
Een enorm slecht idee dit allemaal, tech bedrijven die op deze manier stroom willen opwekken en als het goed misgaat mag de samenleving er voor opdraaien…
Astie @19JM8117 oktober 2024 13:53
Ze kunnen zomaar van die reactoren bouwen zonder enige regelgeving........ze moeten zich aan dezelfde regels houden als elke andere energiecentrale-bouwer.
Rogers @Astie17 oktober 2024 14:05
Wat je bij olierampen al hebt gezien is dat het (dochter) bedrijf zich failliet laat verklaren en er vervolgens niemand verantwoordelijk is om de boel op te ruimen. Er zijn tallozen artikelen over verlate lekkende oliebronnen.

Hier is nog een Nederlands voorbeeld waar de belasting betaler het afbreken van de kerncentrale mag betalen ipv de originele eigenaar. https://www.nu.nl/economi...3A%2F%2Fduckduckgo.com%2F

Ik ben pro nucleaire energie maar hoop wel dat er hele strenge regels zijn voor deze partijen met fondsen voor opruiming en eventuele rampen.

[Reactie gewijzigd door Rogers op 17 oktober 2024 14:10]

sfc1971 @Rogers17 oktober 2024 16:04
Amazon investeert in kleine kern reactors.

Wat er niet staat: Amazon investeert in opslag van kernafval.

In Nederland ook, kabinet wil nieuwe kerncentrales maar de opslag is nog lang niet geregeld.
lkruijsw @sfc197117 oktober 2024 16:09
De CO2 die we in de lucht lozen is ook nog niet opgelost. En dan gaat het om veel grotere volumes en verdunt over de hele atmosfeer.
Ralathon @lkruijsw17 oktober 2024 16:40
Tuurlijk. Maar dat is een ander probleem, en er zijn andere oplossingen voor dat probleem dan kleine kernreactors in de handen van techreuzen die de regels ontwijken.

Zonnepanelen, windmolens and batterijen lossen dat CO2 probleem net zo goed op, en als een bedrijf ze misbruikt zijn de consequenties wat minder problematisch voor de samenleving.
BlaDeKke @Ralathon17 oktober 2024 19:14
En die zijn minder gevaarlijk voor de samenleving? Zonnepanelen gaan oneindig lang mee en zijn makkelijk te recycleren? Windmolens zijn veilig, makkelijk te onderhouden en makkelijk te recycleren? Zelfde voor batterijen? Het heeft misschien minder aandacht. Maar dat wil niet zeggen dat er geen probleem is.

Ik ben bang dat we de laatste “gemakkelijk” bereikbare grondstoffen aant pompen zijn in tijdelijke oplossingen. Niet dat ik kern dan direct als oplossing zie, maar al die tech heeft gelijkaardige problemen, veel grondstoffen nodig, moeilijk te recycleren, moeilijk te onderhouden op grote schaal. Gewoon laadpalen werkende houden blijkt al een uitdaging in onze huidige samenleving.

Ik zie maar 1 weg, stilletjes aan terug bergaf. Ik hoop gewoon dat ik fout ben, maar er is maar een heel klein groepje mensen in de wereld die het grote probleem echt zien. En dat is onze economie die gekoppeld is aan ons energieverbruik. En de experts in dat vakgebied denken dat het losgekoppeld is omdat plaatselijk de economie stijgt en de vraag naar energie daalt. Maar die staren zich blind op een klein gedeelte van onze aardbol. Op wereldschaal hangt dit nog steeds stevig aan elkaar.

Zo lang het ras homo sapiens het niet eens is op globale schaal. Komt er geen oplossing.

Zie het zo, morgen is bij wonder de capaciteit van hernieuwbare energie in de wereld voldoende voor onze huidige vraag. Waarom zou je dan al die bestaande fossiele centrales sluiten? Hoe meer energie hoe meer economie, en hoe meer economie hoe beter, stilstaan is achteruitgaan op globale schaal. Dus zolang er 1 land is die fossiel blijft gaan, zou je bijna dom zijn niet hetzelfde te doen.

Het probleem is dus, ongeacht hoe we energie opwekken, dat de vraag in principe oneindig is. Onze huidige levensstandaard heeft een groeiende economie nodig, en de enige manier om de economie echt te doen groeien (zo uitgezoomd als je maar kan kijken) is meer energie. Dus hoe je het ook draait of keert, stevenen we af op een oorlogs economie die gericht is op meer energie infra.

Er gaat een wijziging moeten komen in de internationale samenleving die verder moet gaan dan "consuminderen".

Tldr: Voor het co2 probleem is er op dit moment geen oplossing. We hebben geen idee hoe diep we in de shit zitten, wat de gevolgen gaan zijn, wat de oplossing is, en wat dat allemaal gaat kosten, laat staan dat we alle feedback loops reeds in kaart hebben gebracht. En degene die dit anders ziet, staat klaar om een Nobelprijs in ontvangst te nemen of is naïef.

[Reactie gewijzigd door BlaDeKke op 17 oktober 2024 20:10]

Gelomidor1 @BlaDeKke17 oktober 2024 19:55
Ik hoorde gister dat die windmolens dus helemaal niet gerecycled kunnen worden en dat ze die moeten begraven…. Lekker voor t milieu hè 😅
krakendmodem @Gelomidor118 oktober 2024 11:43
Maar ook daar zijn inmiddels vorderingen in te vinden. https://www.change.inc/ci...groningse-eemshaven-37731

Ja, het grootste deel wordt nu nog begraven, maar ook hier zien we inmiddels mogelijke oplossingen voor dit probleem. Alles beter dan dumpen in de woestijn.
Mortov Molotov @BlaDeKke18 oktober 2024 06:25
Dat de mens steeds meer energie gaat verbruiken is zeer aannemelijk, alleen al omv. de te verwachten bevolkingsgroei (ca. 10-11 miljard tegen 2080).

Maar in jouw redenering dat het daarom per definitie bergaf moet gaan wegens obligaat meer centrales op fossiele energie, ontbreekt één element, en dat is dat hernieuwbare energie steeds goedkoper wordt om te bouwen, dan fossiele brandstof centrales.
Rhaegar1 @sfc197117 oktober 2024 16:28
De opslag van het afval is juist in Nederland uitstekend geregeld. Ik zou maar is bij de covra gaan kijken. Waar je over kunt twisten is of de lange termijn eindberging goed geregeld is. Dat is technisch in een geologische berging een robuust concept maar iets waar we vooralsnog in NL pas over 100 jaar mee willen starten, mede vanwege de kleine hoeveelheid afval.

Het afval wat we nu produceren is in ieder geval bijzonder veilig opgeslagen.
matthew2300 @sfc197119 oktober 2024 15:28
Welja, lees je in. Bij COVRA kunnen ze nog jaren vooruit met de bovengrondse opslag. De enige reden dat het zo lang duurt met ondergrondse opslag is de bangmakerij van de milieuclubs
Rhaegar1 @Rogers17 oktober 2024 16:30
Dodenwaard is wel een bijzonder geval daar deze sloot voordat de wettelijke verplichting voor een ontmantelingsfonds werd ingesteld. Op dit moment zijn vergunninghouders verplicht om vanaf de bouw al een ontmantelingsfonds te hebben dat iedere 5 jaar door onder andere het ministerie van financien wordt beoordeeld.

Amerika zal wel een ander verhaal zijn.
P_Tingen @Rogers18 oktober 2024 08:14
Nucleaire energie is prachtig, maar het heeft één heel groot nadeel en dat is het afval. Zo lang we nog geen goede manier hebben om het afval veilig te verwerken (lees: thoriumreactor) kun je je afvragen of het verstandig is afval te produceren dat er 10.000 jaar of langer over doet om redelijk veilig te zijn voor mensen.

Even ter vergelijking: 10.000 jaar geleden zaten we aan het begin van het holoceen. De mens was toen nog jager-verzamelaar en was nog geen boer. En probeer je nu eens voor te stellen dat de mensen van toen nucleair afval hadden geproduceerd. Denk je echt dat dat nu nog steeds veilig op zijn plek zou liggen?
ATS @Astie17 oktober 2024 14:12
De aansprakelijkheid van bedrijven die nucleaire reactoren uitbaten is bizar laag. Dat betekent dat in de praktijk de samenleving opdraait voor de schade als het wél mis gaat.
19JM81 @ATS17 oktober 2024 20:53
Exact mijn punt.
matthew2300 @ATS19 oktober 2024 15:30
De samenleving draait nu ook op voor de schade door de fossiele energie verbranding. WE stellen Saoedi-Arabië en de anderen daar toch ook niet voor aansprakelijk?
CAPSLOCK2000
@Astie17 oktober 2024 14:55
Ze kunnen zomaar van die reactoren bouwen zonder enige regelgeving........ze moeten zich aan dezelfde regels houden als elke andere energiecentrale-bouwer.
Dat is juist het probleem, geen enkele kerncentrale is ooit binnen budget afgebroken en opgeruimd. Er is altijd extra geld van de overheid nodig geweest. Voor zover we het uberhaupt proberen. de gebruikelijke aanpak is een hek neerzetten, niks doen, uitstellen en hopen op toekomstige technologische doorbraken.

Het permanent opslaan van het afval is ook nog nooit succesvol gedaan. Alles wat we hebben is tijdelijke opslag. Er zijn wel projecten bezig met langetermijn opslag, maar er is er nog nooit één succesvol in gebruik genomen (wel onsuccesvol, die hebben ze leeg moeten halen). Er zijn altijd grote tegenslagen en lang uitstel.

Het project dat het verste is heet Onkalo en ligt in Finland. Ze zijn in 1983 begonnen en pas na 20 jaar onderzoek zijn ze begonen met werken. We zijn weer 20 jaar verder en het is nog steeds niet klaar. Het laatste nieuws dat ik kan vinden is dat het in 2023 /zou/ open gaan, maar ze zijn nog aan het testen.
Tegelijkertijd heeft de Finse regering aangekondigd dat ze nog géén vergunning geven en dat ze extra tijd nodig hebben voor onderzoek.

Ik geloof dat het nu echt heel dicht bij is, maar eerst zien, dan geloven.
matthew2300 @CAPSLOCK200019 oktober 2024 15:32
Iets beter zoeken: Phase 3 (2015–17), construction of the repository.
Phase 4, the encapsulation and burial of areas filled with spent fuel, [will begin] in 2026.
Sjaakys @19JM8117 oktober 2024 13:56
Heb jij het artikel wel gelezen? Amazon investeert in bedrijven die zich bezig houden met het opwekken van kernenergie. Amazon zelf wekt helemaal geen stroom op.
Frituurman @Sjaakys17 oktober 2024 15:07
Misschien bedoelt 'ie het wel anders? Zowel Microsoft als Google willen ook via kerncentrales datacenters van stroom gaan voorzien. Nu komt Amazon met dit nieuws. Wellicht is @19JM81 wel bang voor de mogelijke gevolgen van een meltdown bij een kerncentrale of een aanslag op een kerncentrale. De kans daarop wordt, linksom of rechtsom, groter met méér kerncentrales. Als hij daadwerkelijk bedoelt dat deze techreuzen zélf kerncentrales gaan bouwen, dan zit hij er naast. Ik denk ook dat dergelijke bedrijven dan zouden worden opgeknipt (waar al geregeld sprake van is).

On-topic: Ik vind het oprecht interessante ontwikkelingen. Als dit soort smr's kosteneffectief kunnen worden gebouwd én belangrijker nog, ook veiliger zijn dan de huidige gen3+ en gen4 kernreactoren, dan betekent het dat je in een veel kortere bouwtijd behoorlijk wat capaciteit kunt gaan neerzetten. Met 14 of 15 van dit soort reactoren voorzie je Nederland van stroom.
walteij @Frituurman17 oktober 2024 15:15
Ik vind het oprecht interessante ontwikkelingen. Als dit soort smr's kosteneffectief kunnen worden gebouwd én belangrijker nog, ook veiliger zijn dan de huidige gen3+ en gen4 kernreactoren, dan betekent het dat je in een veel kortere bouwtijd behoorlijk wat capaciteit kunt gaan neerzetten. Met 14 of 15 van dit soort reactoren voorzie je Nederland van stroom.
Dit dus inderdaad. Stabiele en de schoonste vorm van energie op dit moment. Ja, er is kernafval, maar als we zien hoeveel kernafval er uiteindelijk overblijft (dus dat niet opnieuw opgewerkt of voor andere doelen ingezet kan worden), is zelfs dat nog redelijk te relativeren (ergens hier in de tweakers krochten ooit een hero artikel over geweest geloof ik).
Investeren in het stroomnet, dit soort kleinere centrales (met dus ook minder grote risico's want veel minder reactief materiaal in de centrale aanwezig) en we kunnen inderdaad afstappen van fossiele energie.
Gelomidor1 @walteij17 oktober 2024 20:03
Welke bedrijven doen dit? Ik koop er graag aandelen van, dit kan wel eens wat worden
Qwilo @walteij17 oktober 2024 22:09
Energiebedrijven verplichten dat ze investeren in opslag van energie en je hebt geen kernenergie én geen fossiele energie meer nodig. En dus ook geen afval dat nog tienduizenden jaren blijft rondlslingeren.

Kernenergie is alleen een oplossing voor malloten die vinden dat geld verdienen belangrijker is dan lange termijn denken.
matthew2300 @Qwilo19 oktober 2024 15:35
"Energiebedrijven verplichten dat ze investeren in opslag van energie en je hebt geen kernenergie én geen fossiele energie meer nodig" Want we gaan het oplossen met zon en wind? Droom lekker verder. Als het wordt opgewekt heb je het niet nodig en als je het nodig hebt wordt het niet opgewekt. Moet je ongeveer voor 4 maanden opslag realiseren. Succes!
mjtdevries @Frituurman17 oktober 2024 17:11
Wellicht is @19JM81 wel bang voor de mogelijke gevolgen van een meltdown bij een kerncentrale of een aanslag op een kerncentrale. De kans daarop wordt, linksom of rechtsom, groter met méér kerncentrales.
Dat is niet waar. Dat is een gedachte van mensen die weinig kennis hebben van kernenergie.

We hebben de technologie om centrales te maken die inherent veilig zijn. Waarbij een meltdown volstrekt onmogelijk is.
Die centrales zijn over het algemeen wel kleiner dan de huidige kerncentrales.

De specifieke technologie waar Amazon in investeert: X-energie, ben ik niet bekend mee.
Maar het belangrijkste is om je te realizeren dat het idee "dat er altijd een kans is op een meltdown" volstrekt achterhaald is.

Wat belangrijk is, is dat een reactor veilig blijft zonder dat active elementen nodig zijn. Dus bv zonder dat je externe pompen nodig hebt om water rond te pompen. Daar zat het probleem bij Fukushima.
X-energie claimt dat dat bij hen het geval is.

Dat zou dan ook de vraag moeten zijn bij alle plannen voor nieuwe kerncentrales. Zijn het modellen die inherent veilig zijn?
Sommige mensen zullen ook dan nog altijd tegen kernenergie blijven. Maar als een centrale inherent veilig is, dan mogen ze van mij "in mijn achtertuin" bouwen.
Frituurman @mjtdevries17 oktober 2024 17:17
Ik ben er ook niet bang voor; ik zeg alleen dat het een (irrationele) angst kan zijn bij mensen. Ik ben pro-kernenergie en de gen3+ of gen4 reactoren zijn al zoveel veiliger dan de centrales waar ooit ongelukken of bijna ongelukken zijn gebeurd, dat ik er weinig angst voor heb. Daarnaast zijn er ook prima manieren om het afval op een veilige manier op te slaan en met toekomstige technieken (ik blijf hoopvol voor thorium, maar ook kernfusie) zal zelfs dat beperkt of zelfs nihil worden. Als we (als mensheid) maar bereid zijn om te investeren. Als big oil hier maximaal op gaat inzetten, dan worden doelen haalbaar. Maar ja, olie is nog een cashcow.
mjtdevries @Frituurman17 oktober 2024 17:21
Ik zei helemaal niet dat jij er bang voor bent. Ik geef aan dat jouw claim:
De kans daarop wordt, linksom of rechtsom, groter met méér kerncentrales.
niet klopt.
Dat was toch echt jouw claim en niet die van 19JM81.
19JM81 @Sjaakys17 oktober 2024 20:51
Zeker wel, kern energie in welke vorm dan ook, hoe groot of klein de reactor is, is in mijn ogen een slecht idee en weg die we niet zouden moeten inslaan. Tech reuzen zouden moeten inzetten op schone energie, niet op kernenergie, want als het misgaat (net zoals bij olievelden) mag de gemeenschap weer opdraaien voor de kosten.
jongetje @19JM8117 oktober 2024 13:54
Waarom mogen Engie, Eneco of Vattenvall wel een centrale bouwen en exploiteren en een ander bedrijf niet? Uiteindelijk zijn die net zo commercieel. Zolang iedereen maar voldoet aan de (strenge) veilgheidseisen lijkt me dat geen issue.

Uiteindelijk zijn er ook al enorm veel mensen energieleverancier door zonnepanelen op hun dak te hebben liggen en zelf batterijen te gebruiken die (terug) leveren op door hun gekozen momenten.
SunnieNL @jongetje17 oktober 2024 14:06
Ze gaan ze ook niet zelf bouwen en exploiteren.. zoals ik het lees investeren ze erin via een energiemaatschappij (dus in principe geven ze die gewoon een zak geld en de mededeling dat die zak geld alleen daarvoor ingezet mag worden)
Zwarte_os @jongetje17 oktober 2024 15:11
Omdat de overheid groot aandeelhouder zal zijn. Dus die genoemde clubs kunnen met (relatief) weinig problemen van tafel gaan.
Llopigat
@19JM8117 oktober 2024 13:56
Niet alleen als het misgaat. Het afbouwen en opruimen wordt ook altijd met gemeenschapsgeld gedaan want als het ingecalculeerd wordt, is het veel te duur.
DieMitchell @19JM8117 oktober 2024 15:28
Dat is het leuke, dat gaat het niet. Misschien even in verdiepen voordat je gaat roepen?
merethan 17 oktober 2024 13:52
Investeren ze ook in bedrijven die nucleair materiaal opruimen na een catastrofe?

Dat is het grote probleem wat ik heb met nucleaire energie: Een oepsie heeft millennia, ver voorbij het bestaan van onze cultuur, effect.

Het is niet dat we het niet kunnen: We kunnen deze technologie ontwikkelen en gebruiken. Het probleem is alleen dat psychopaten uiteindelijk de onderhoudsintervallen gaan bepalen. Want dat is wat je aan de top van piramides van invloed treft: Types als Patrick Bateman die gaan binnen het bedrijfsleven en overheden bepalen wat wetenschappers en techneuten met dit soort machines doen, niet de techneuten zelf. Dat vergeten techneuten vaak omdat ze een te beperkt begrip van de wereld hebben.

Dus wel of geen nucleaire energie? Die vraag is veel moeilijker dan "kunnen we het?".
Llopigat
@merethan17 oktober 2024 13:56
Dat is het grote probleem wat ik heb met nucleaire energie: Een oepsie heeft millennia, ver voorbij het bestaan van onze cultuur, effect.
Yep en we hebben het nog niet eens voor elkaar gespeeld om 100 jaar zonder wereldoorlog te gaan dusja technieken met mogelijk zulke ingrijpende effecten op de toekomst kunnen we beter niet doen. Zeker niet omdat dat spul niet zo goed reageert op 'bulletsch'.

Nota bene zit Oekraine nu weer te schieten in de buurt van Kiev waar nog twee RBMK reactoren draaien die geen containment hebben.
Het is niet dat we het niet kunnen: We kunnen deze technologie ontwikkelen en gebruiken. Het probleem is alleen dat psychopaten uiteindelijk de onderhoudsintervallen gaan bepalen.
Nouja, meer de laagste bieder die zoveel mogelijk winst wil maken.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 13:58]

geert1 @Llopigat17 oktober 2024 14:08
Kernenergie is zeker een risico, maar elke andere bron van energie ook. Het totaal aantal doden per opgewekte GWh is bij kernenergie veel en veel lager dan bij fossiel, en verloren levensjaren al helemaal. Een alternatief is zon + wind + water + energie-opslag. Maar veel energie opslaan is ook een risico (accubranden bijvoorbeeld).

Het aantal ongelukken met kernenergie ligt erg laag, en de hoeveelheid afval is ook relatief klein. Een klein aantal opslaglocaties diep onder de grond zouden een hoop kunnen doen om deze vorm van energie meer praktisch te maken voor de komende decennia. Zulke locaties zijn helaas niet makkelijk te vinden en te realiseren. En het bouwen van kerncentrales is ook notoir langzaam en duur. Maar hoe vaker we het doen, hoe beter het kan gaan werken.

Fossiel moet er sowieso uit, en elke mix van energiebronnen heeft een set aan voor- en nadelen. Gelukkig zijn er ook inspanningen richting kernfusie; die vorm kan uiteindelijk bijna alleen maar voordeel hebben en weinig tot geen van de nadelen. Maar dit laat nog langer op zich wachten.

Dat de grootverbruikers zelf energie gaan opwekken is tot op zekere hoogte positief. Ik had nog liever een stuk minder AI gezien, totdat de techniek verder gevorderd is. Dan hadden we zoveel energie kunnen besparen als bijvoorbeeld Zweden en het VK samen gebruiken, landelijk, én hadden we de nadelen van AI beter kunnen aanpakken. Wat mij betreft doet AI nog niet genoeg voor het enorme gebruik van stroom, water, grond en hardware. Dit kunnen we er eigenlijk niet bij hebben in deze transitiefase waarin juist alle nieuwe energiegeneratie al nodig is voor het vervangen van gas en kolen. Maar ja, durfkapitaal wil door, vaart is alles, en de wereld houdt haar hart vast.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 17 oktober 2024 14:11]

Llopigat
@geert117 oktober 2024 14:28
Kernenergie is zeker een risico, maar elke andere bron van energie ook. Het totaal aantal doden per opgewekte GWh is bij kernenergie veel en veel lager dan bij fossiel, en verloren levensjaren al helemaal. Een alternatief is zon + wind + water + energie-opslag. Maar veel energie opslaan is ook een risico (accubranden bijvoorbeeld).
Doden wel ja maar de milieuschade is enorm als het misgaat.

Dat wordt altijd vergeten (met name omdat de doden inderdaad laag zijn). Bij ongelukken is het ook heel moeilijk in te schatten waardoor iemand 10 jaar laten kanker heeft gekregen trouwens.

En dat geldt voor die opslag ook. Dat is veel lastiger dan wordt aangegeven omdat het afval zich door de containers heen 'brandt'. Door aantasting van het materiaal door de straling.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 17 oktober 2024 14:29]

Rhaegar1 @Llopigat17 oktober 2024 16:36
Die opmerking over afval wat door containers heen brandt is echt absolute onzin. Het heetste afval wat we hebben geeft nog een jaar of 50 genoeg warmte af dat je het met passieve airflow moet koelen. Daarna zit daar op geen enkele manier genoeg energie meer in om door de verpakking heen te branden. misschien als je het in een perfect vacuum laat zweven of iets dergelijks maar zowel lucht en enig ander medium is al genoeg warmteafvoer.

Moet altijd wel beetje lachen dat mensen radioactief afval heel eng vinden want dat is nog 100.000 jaar gevaarlijk maar als je dan vraagt wat we als NL doen met ons zwaar chemisch afval wat oneindig lang gevaarlijk blijft dan weet niemand het. (we dumpen het ergens in een betonnen bak waar niemand nadenkt over hoe die er over 1000 jaar bij ligt.

Het aantal doden bij ongelukken is helemaal niet lastig in te schatten. Het is lastig te meten omdat het aantal zo laag ligt maar de schattingen maken gebruik van de meest conservatieve uitleg van de gevolgen van lage hoeveelheden straling en zelfs dan kom je uit op zeer lage getallen.
Llopigat
@Rhaegar117 oktober 2024 16:42
Die opmerking over afval wat door containers heen brandt is echt absolute onzin. Het heetste afval wat we hebben geeft nog een jaar of 50 genoeg warmte af dat je het met passieve airflow moet koelen. Daarna zit daar op geen enkele manier genoeg energie meer in om door de verpakking heen te branden. misschien als je het in een perfect vacuum laat zweven of iets dergelijks maar zowel lucht en enig ander medium is al genoeg warmteafvoer.
Daarom zei ik ook "brandt" want het gaat niet om warmte. Het gaat om het aanslaan van de atomen het materiaal door de straling waardoor dit in andere materialen verandert (isotopen daarvan). Zie dit artikel: Wikipedia: Embrittlement
Rhaegar1 @Llopigat17 oktober 2024 16:46
embrittlement is een belangrijk item in de drukvaten van een reactor die moeten dealen met de neutronenstraling uit de actieve reactor en de hoge druk én temperatuur daar. Het is totaal irrelevant voor opslag van afval. Ten eerste omdat embrittlement in een reactor primair door neutronenstraling gebeurt wat in afval nauwelijks voorkomt en ten tweede omdat de hoeveelheid straling in een actieve reactor absurd veel hoger is dan in afval, niet 1 of 2 ordes van grootte maar echt extreem veel.
Llopigat
@Rhaegar117 oktober 2024 16:56
Ja natuurlijk is het in de reactor veel hoger maar in de afvalvaten zit het veel langer. En dichterbij. Die dingen moeten voor de 100.000 jaar om is zeker een paar keer vervangen worden. En is de wereld dan nog wel stabiel? Momenteel met 'leiders' als Trump, Wilders, Putin, Jinping enz aan de macht zie ik dat niet gebeuren eigenlijk.

Ik denk ook dat die dingen onze levenstijd wel uitzingen hoor, dus voor mijzelf is het geen probleem. Maar ik vind het niet eerlijk om die problemen op de verre toekomst af te schuiven. Daarmee hebben we ook de klimaatcrisis op de hals gehaald, al is dat allemaal een veel kortere termijn periode waardoor we er zelf mee te maken hebben. Daarom vinden we dat nu opeens wel belangrijk.
Rhaegar1 @Llopigat17 oktober 2024 17:12
De crux zit erin dat neutronenstraling alleen in een actieve reactor voorkomt. Andere straling levert geen embrittlement op. Er zijn veel dingen te schrijven over lange termijn berging maar embrittlement is er geen een van. Het idee is overigens ook helemaal niet dat de verpakking 100k jaar mee moet gaan. Het idee van een eindberging is het afval in een stabiele aardlaag brengen op 300+ meter diep. Die aardlaag moet op lange termijn de insluiting van het dan inmiddels veel minder radioactieve afval bergen. In de safety case van die bergingen woord zelfs gerekend in de analyses met de aanname dat de verpakking op dag 1 al stuk gaat.
locke960 @Llopigat17 oktober 2024 14:51
[...]
Doden wel ja maar de milieuschade is enorm als het misgaat.
De milieuschade van fossiele brandstof is ook enorm. En, in tegenstelling tot kernenergie, ook als het allemaal 'goed' gaat.
De troep die uit de schoorstenen komt krijgen ook mensen kanker van, we weten alleen niet wie.
En globale opwarming komt daar bovenop. Dat zal ook heel wat natuur en milieuschade aanrichten.

Het belangrijkste verschil is dat het bij fossiele brandstoffen makkelijker is je kop in het zand te steken omdat het allemaal zo langzaam gaat. Bij een nucleair ongeval is het direct zo klaar als een klontje dat je een probleem hebt, dat kan niemand dan negeren.

En nee, met alleen zonnecellen en windmolens gaan we het voorlopig niet redden. Dat is wensdenken. Misschien over 30 jaar.
geert1 @Llopigat17 oktober 2024 14:49
Milieuschade uit fossiele brandstoffen lijkt me toch nog net iets groter - zie het klimaatprobleem. En bijvoorbeeld de doden en verloren levensjaren door luchtvervuiling, dumping van afval, vernietiging van inheemse groepen, werkers in kolenmijnen, enzovoort.

Een nucleaire meltdown met een grote wolk radioactieve neerslag is verschrikkelijk, maar de totale gevolgen van fossiele brandstoffen zijn nog veel erger. Daar zijn we alleen meer aan gewend.

En het opslaan van kernafval is inderdaad lastig, maar niet onmogelijk.

Ik heb geen paard in de race. Als zon, wind, water, geothermisch en energie-opslag voldoende is, dan vind ik dat prima. Een groter of kleiner aandeel kernenergie erbij vind ik ook prima. Kernsplitsing is vuil werk, maar niet zo vuil dat het geen rol kan spelen.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 17 oktober 2024 14:52]

Frame164 @geert117 oktober 2024 15:43
Het ligt nu erg laag omdat het zwaar gereguleerd is door alle overheden. Het moet nog blijken of de initiatieven van Google en Amazon ook zo zwaar gereguleerd gaan worden. Overheden kunnen regels opleggen maar dat wil niet zeggen dat het net zo gaat als met de huidige (veelal state-owned) kernreactors.

Minder AI totdat het verder gevorderd wordt natuurlijk heel lastig. Om het verder te ontwikkelen moet het gebruikt worden. Tests in een lab zijn nooit zo volledig als tests in de echte wereld. Dat zien we dagelijks met software van de grote bedrijven die flink testen maar waar zodra het wordt uitgerold altijd fouten worden gevonden die niemand had kunnen voorzien in het lab (en iedereen die claimt dat fouten worden geleverd door niet goed testen hebben zelf nog nooit iets gemaakt).
geert1 @Frame16417 oktober 2024 15:51
Enig gebruik in de echte wereld is inderdaad nodig om AI verder vooruit te helpen. Maar de schaal waarop dat gaat had wel anders gekund, in theorie. Stel er zouden vijf grote bedrijven en vijf groepjes universiteiten elk gaan werken aan modellen en hardware, in verschillende delen van de wereld, met enige deling van expertise, data en uitkomsten. Dan zouden die gereedschappen gebruikt kunnen worden door testgroepen en voor bepaalde specifieke problemen, om de volgende stappen uit te denken, zonder dat het gelijk gaat over volledige commercialisatie en honderden datacentra wereldwijd met tienduizenden computers per stuk.

Naar mijn idee zijn de tekst- en afbeeldingsgeneratoren niet de heilige graal; ze voegen wel iets toe voor bepaalde banen maar nog niet heel breed. En we kunnen de AI-tools totaal niet vertrouwen zonder eigen expertise en toezicht. Technisch is het allemaal indrukwekkend, maar de totale kosten en baten zien er niet goed uit.

Maar goed, dit is allemaal niet relevant want we zijn er vol met beide benen in gegaan en dat zal doorgaan.

Wat regulering betreft: hopelijk kunnen de processen rondom kernenergie iets versnellen, maar vanwege veiligheid zijn de meeste eisen en controles waarschijnlijk nodig. En voor Google of Amazon net zo goed als voor een energiebedrijf of ander bouwbedrijf; dat zijn allemaal private partijen. Dit zou meer kunnen veranderen wanneer het gaat om reactortypes waarvan de nucleaire brandstof niet ingezet kan worden voor een bom. Dus thorium / vloeibaar zout, of kernfusie, dan vallen bepaalde risico's weg. Met de normale, huidige reactoren (uranium en hard water) zal er veel rode tape nodig zijn om te zorgen dat alles goed gaat, alle materialen van de juiste graad zijn, dat er niks in verkeerde handen valt, enz.

[Reactie gewijzigd door geert1 op 18 oktober 2024 16:28]

Benadski @geert117 oktober 2024 14:29
Ik denk dat geothermische energie de beste kans maakt als er flink geinvesteerd wordt in laser/microwave drilling. Daarmee is het mogelijk om snel extreem diep te boren. Dan is er nagenoeg overal oneindig veel energie beschikbaar.
rene_fb @geert117 oktober 2024 14:56
Kernenergie is zeker een risico, maar elke andere bron van energie ook. Het totaal aantal doden per opgewekte GWh is bij kernenergie veel en veel lager dan bij fossiel, en verloren levensjaren al helemaal. Een alternatief is zon + wind + water + energie-opslag. Maar veel energie opslaan is ook een risico (accubranden bijvoorbeeld).

Het aantal ongelukken met kernenergie ligt erg laag, en de hoeveelheid afval is ook relatief klein. Een klein aantal opslaglocaties diep onder de grond zouden een hoop kunnen doen om deze vorm van energie meer praktisch te maken voor de komende decennia. Zulke locaties zijn helaas niet makkelijk te vinden en te realiseren.
Nou ja.. ik sta er wat verdeeld in. In potentie is het een erg schone manier van energie opwekken, maar dat afval is toch wel een dingetje...

Hoog radioactief afval (in vol-% welliswaar maar een relatief klein percentage, maar by far de meeste straling) blijft zo'n 200.000 jaar gevaarlijk. Dat is ongeveer zo oud als de Homo Sapiens.
Voor Nederland kan ik het niet vinden, maar in Duitsland moet dergelijk afval voor 1 miljoen jaar veilig opgeborgen worden.

Iets onder de grond wegstoppen kan allemaal wel en dat zal best een aantal honderd, wellicht duizend jaar gaan, maar verder?
Ik leg mijn hand daarvoor niet in het vuur... :+
jongetje @merethan17 oktober 2024 14:01
Wat is het alternatief. Iedereen wil de hele dag met zijn telefoon in de hand lopen bellen*, mailen, filmpjes kijken, winkelen, eindeloos door tijdlijnen op facebook/insta/tiktok scrollen en alles zoveel mogelijk geautomatiseerd. Zolang dat alleen maar toeneemt heb je ook meer datacenters nodig die meer energie gebruiken.

Als iedereen stopt met sociale media dan bespaart dat een enorme hoeveelheid energie en zijn deze centrales niet nodig.

* Ik wil nog graag als tip meegeven voor bellend Nederland. Je hoeft je telefoon niet op de speaker te zetten en dan de onderkant voor je mond en dan de telefoon plat houden. Je kunt ook de speaker gebruiken bovenin de telefoon en die dan tegen je oor houden. Dat scheelt omgevingsgeluid en niet iedereen luistert dan mee met je gesprek.
NobodyCares4U @jongetje17 oktober 2024 14:59
Dit!

Het staat me altijd tegen dat er zoveel mensen vinden dat ik geen vlees meer moet eten maar wel op tiktok/Facebook/youtube/etc. zitten.

Ik neem aan dat nu alle anti-kernenergie mensen alles uit de cloud gaan halen en hun mobiel vervangen door een dumbphone?

Zelf ben ik voor het milieu maar geloof niet in allerlei greenwashing en bs activisme. Met zijn allen naar amsterdam afreizen om vervolgens een snelweg te blokkeren zodat mensen of extra kilometers moeten maken of urenlang met draaiende motor stilstaan vanwege het milieu.

Ook die COP's in het middenoosten waar iedereen met een eigen private jet heen gaat is een scam; dus dan is wat daar afgesproken wordt ook een scam.
SunnieNL @jongetje17 oktober 2024 14:09
offtopic: in dat laatste geval bemoei ik me vaak ook gewoon met het gesprek door gezellig met ze mee te gaan praten bij die telefoon... vinden ze vaak niet leuk en dan geef ik ze die tip live. Als je in het openbaar de speaker aanzet moet je ook niet gek staan te kijken als die openbare ruimte zich er mee gaat bemoeien :)
hiostu @merethan17 oktober 2024 14:05
Worden nu alle energie fabrikanten en oliebedrijven verantwoordelijk gehouden voor alle impact die zijn veroorzaken als het gaat om klimaatverandering door de co2 uitstoot? Die impact loopt de komende 100 jaar waarschijnlijk in de 1000en miljarden als het niet veel meer is.
wiseger
@merethan17 oktober 2024 14:12
Wat is het alternatief? Decennia waarschuwen voor de gevaren van kernenergie zodat die tot een minimum beperkt werd terwijl er enorme hoeveelheden koolwaterstoffen verbrand werden die tot de opwarming van de aarde hebben geleid? Was dat achteraf bekeken nou handig?

Tegenwoordig is men al bezig met MBR's te ontwikkelen die op bestaand nucleair afval kunnen draaien.
Blokmeister @merethan17 oktober 2024 15:20
Het is belangrijk om de voor en nadelen van kernenergie niet in isolatie te bekijken, maar om ze te vergelijken met andere vormen van energieproductie. Als je dat doet, valt kernenergie wel mee. Natuurlijk zit je met kernafval en met gevaar voor de natuur als het misgaat. Maar dat moet je dan ook vergelijken met bijvoorbeeld kolencentrales, waarbij kilotonnen aan fijnstof en deels radioactief afval gewoon de lucht in geblazen wordt. Kolen zijn namelijk vervuild met thorium en uranium, waardoor je eigenlijk per centrale tussen de 5 en tien ton aan uranium en thorium de lucht in blaast. En dat is naast het fijnstof waarmee het bijvoorbeeld in Duitsland zorgt voor duizenden doden per jaar.

Voor andere vormen van energie kan je het hebben over olierampen op zee of bijvoorbeeld de aardbevingen in Groningen.

Vergelijk dat eens met kernenergie. Dan ineens valt het best mee. Natuurlijk kleven er nadelen aan, maar als je de keus krijgt om naast een kolencentrale of een kerncentrale te wonen, dan ben je gek als je liever een kolencentrale naast je deur hebt.

Nogmaals, ik zeg niet dat kernenergie de beste vorm van energie-opwekking is. Maar het huidige publieke imago verdient het echt niet.
dez11de @merethan17 oktober 2024 14:05
Een oepsie heeft millennia, ver voorbij het bestaan van onze cultuur, effect.
Fabel.
Het probleem is alleen dat psychopaten uiteindelijk de onderhoudsintervallen gaan bepalen. Want dat is wat je aan de top van piramides van invloed treft: Types als
Patrick Batemen is een fantast misschien zelfs schizofreen maar geen psychopaat.
merethan @dez11de17 oktober 2024 14:13
Titel van het boek en de film waarin het fictieve karakter de hoofdrol heeft, is American Psycho.

Nu mag je natuurlijk een andere mening en eigen diagnose hebben, maar laten we zeggen dat ik mijn typering van dit fictieve karakter niet zomaar uit de lucht gegrepen heb.
Qwilo @merethan17 oktober 2024 21:50
Zijn die gevolgen echt zo ingrijpend en langdurig als jij beweert? Genoeg onderzoeken hebben aangetoond dat in de omgeving van Chernobyl het vertrekken van de mens nu al meer positieve invloed heeft op flora en fauna, dan de negatieve gevolgen van nucleaire vervuiling.
kodak
17 oktober 2024 13:57
kernreactors die veel kleiner zijn, waardoor deze dichter bij het energienetwerk gebouwd kunnen worden
Kernreactoren zijn direct gekoppeld aannhet energienetwerk, dichterbij kan niet. Wat bedoelen we dan met er dichter bij staan? Dichter bij de afnemers van energie?
Fludizz @kodak17 oktober 2024 14:12
Als ik me niet vergis bedoelen ze daarmee dat deze centrales beter verspreid over het elektriciteit netwerk geplaatst kunnen worden om de transport lasten te verminderen. Dus ja, komt er effectief op neer dat ze ook dichter bij grootverbruikers geplaatst kunnen worden waardoor het hoogspanningsnet minder belast word.

De hedendaagse kerncentrales zijn enorme complexen die op maar een heel beperkt aantal plaatsen kunnen gebouwd worden (wegens regelgeving, koelwater eisen, etc.). Combineer dat met het zeer hoge vermogen wat er uit deze centrales komt: Heel veel stroom uit een zeer beperkt aantal punten. Zie het dan te transporteren naar de rest van het land, dat zorgt voor nogal heftige eisen aan de (hoog voltage) transport leidingen.

Daarnaast zijn "kleine" reactoren sowieso een handige ontwikkeling voor o.a. ruimtevaart. Als je een basis op de maan hebt kan je niet volledig op zonnepanelen gaan zonder allemaal extra trukendozen open te moeten trekken, aangezien een nacht daar grofweg 2 weken duurt.
kodak
@Fludizz17 oktober 2024 15:15
Het kleinere vermogen en de omvang geeft zeker mogelijkheden. Maar dat wil nog niet zeggen dat daarmee genoeg risico's afgenomen zijn om het werkelijk makkelijker of dichter bij het netwerk of de verbruikers te plaatsen. Een van de grootste risico's is de oncontroleerbare en langdurige gevolgen van verspreiding van straling en bijkomende vervuiling in de omgeving. Een kleine, of meerdere kleine reactoren maakt dat risico daarop en daarvan niet zomaar minder. Vervelender nog, het is zeer aannemelijk dat als het mis gaat het dan groter gevolgen heeft, juist door het dichter op het net en de verbruikers te plaatsen. Zowel een grootverbruiker als een grote groep kleine verbruikers zijn niet zomaar even te verplaatsen met wel acceptabele hinder.
sdziscool @kodak17 oktober 2024 14:15
Misschien dat ze bedoelen dat er minder ruimte voor nodig is waardoor je ze op veel meer locaties kunt bouwen, een grote reactor is in Nederland zelf al moeilijk ergens te plaatsen als je aan alle eisen wilt voldoen.

Weet het niet zeker maar dat is mijn gok.
tweakuwe @kodak17 oktober 2024 15:53
Ze bedoelen inderdaad dichter bij de afnemers, maar ook bij belangrijke knooppunten in het net. In Nederland zoud dat laatste dus bij de knooppunten van Tennet zijn en/of waar Regionale/Lokale onderstations van het netwerk van Tennet afsplitsen. Ook langs de waterstofbackbone wordt het interessant om kleine reactoren te plaatsen in Nederland trouwens.
mjtdevries @kodak17 oktober 2024 17:26
Ik denk dat Tweakers dat verkeerd begrepen heeft.
Nu zetten we kerncentrales in dunner bevolkte gebieden bij de land grenzen, voor het kleine risico dat er een meltdown plaats kan vinden.

Dat veranderd natuurlijk niet bij een kleinere reactor.

Maar als je inherent veilige kernreactors plaats, waarbij er geen enkele risico is op een meltdown, dan kun je ze ook gewoon bij Amsterdam en Rotterdam plaatsen.
Maar inherent veilige reactors zijn kleiner dan de huidige reactors. Hoogstwaarschijnlijk werd daar op gedoeld.
MarcelBreugel 17 oktober 2024 14:46
Bij nucleaire energie lees ik altijd het afval-argument; dat schijnt bijzonder weinig te zijn. Totdat de centrale EOL is, dan staat zo'n gebouw nog tientallen jaren 'uit te stralen' voor het afgebroken kan worden.

Ik ben bij SMR's altijd benieuwd of die dingen zelf bij einde levensduur ook als 'radioactief afval' worden beschouwd. In de operatie leveren ze logischerwijs een behapbare hoeveelheid radioactief afval op, maar uiteindelijk zit je met een berg rommel die niet te recyclen is en wellicht nog radioactieve straling afgeeft.

Weet iemand hier meer van?
Rhaegar1 @MarcelBreugel17 oktober 2024 16:51
Je kan gewoon geen algemene uitspraken doen over SMR's het aantal ontwerpen zijn zo verschillend dat dingen als hoeveelheid afvalproductie, veiligheid, levensduur allemaal echt groot verschillen.

Er zijn SMR's op de markt die vrijwel hetzelfde afval (in aard en kg/kwh) produceren als de bestaande kerncentrales. het type SMR waar amazon in investeert overigens produceert fors meer afval per kWh (in Kg, in absolute radioactiviteit zal het niet zoveel verschillen). Voordeel is wel weer dat hun afval onbruikbaar is voor de producttie van kernwapen, al verpakt zit in een uitstekende stabiel chemische structuur die ook eindberging zal helpen en de reactor zelf een aantal grote veiligheidsvoordelen kent.
ArawnofAnnwn @MarcelBreugel17 oktober 2024 16:56
Het afval is effect niet bestaand. Vanwege tekorten aan afval kochten we het afval altijd uit Duitsland, maar die zijn ook opgedroogd als bron aangezien ze overgestapt zijn op onder andere bruinkool. Finland vraagt veels te veel geld op dit moment waardoor het niet rendabel is, dus kopen we het meeste afval uit Frankrijk op dit moment, maar die hebben ook te weinig. Amerika zit met een overschoft maar wegens regels is het praktisch onmogelijk om het uit de VS te halen. Er is wel echt afval, maar dat zou je, als het niet radioactief zou zijn, in je hand kunnen houden, zo weinig word er in een jaar geproduceerd. De rest word uiteindelijk weer gebruikt in de industrie, ziekenhuizen, scholen, etc. Dit is mij verteld door onze leverancier waar we het kopen, verwerkt in sensoren.
Ralathon @MarcelBreugel17 oktober 2024 16:59
Een EOL SMR zal vrijwel geheel als radioactief afval beschouwd moeten worden. Neutron activatie zal praktisch de hele binnenkant radioactief als de nete gemaakt hebben. Maar in termen van schaal, is afval niet zo'n sterk argument tegen kernenergie. Het afval dat geproduceert word is zo weinig tijdens de levensduur van de reactor, dat permanent betalen om dit in de gaten te houden niet zo'n grote kostenpost is.

Het daadwerkelijke argument tegen kernenergie is kosten en doorlooptijd. We hebben een beetje een crisis met de CO2 uitstoot. Dus we moeten heel snel het elektriciteitsnet vergroenen. Om dit snel te doen, moeten we een oplossing hebben die snel gebouwd kan worden, en welke lekker goedkoop is zodat het niet al te veel economische pijn doet. Kernenergie faalt erg hard op beide punten. En SMRs zullen nog erger zijn omdat de blauwdrukken nog niet bestaan. SMRs zijn wel eerder geprobeert en steevast blijkt het allemaal veel langer te duren, en veel duurder te zijn dan de markt kan dragen. Google maar eens op NuScale.

Als je CO2 vrije energie wil hebben voor je datacenters en broodroosters, bouw dan gewoon een stel zonneparken, windturbines en batterijen. Aankloten met kernenergie kost je nodeloos geld, en het is nog langzamer ook.
REDSD 17 oktober 2024 13:57
Komt er straks naast een tekort aan chips ook een tekort aan energie voor de consument, dat is waar ik eerder voor zou vrezen.
SunnieNL @REDSD17 oktober 2024 14:16
Dat punt hebben we al lang bereikt.
https://www.energievergel...triciteit-is-in-nederland
https://www.rijksoverheid...gelen-tegen-vol-stroomnet

En we weten ook al sinds 2019 dat Nederland niet is voorbereid op dat soort zaken. Na 8 uur stroomuitval in NL zijn er geen backup plannen meer (in 2019 werd aangegeven dat na 4 uur het eigenlijk al freewheelen wordt)
https://panorama.nl/artik...-bij-een-totale-black-out
Mathijs Kok @SunnieNL17 oktober 2024 14:21
Panorama als een bron opvoeren....Neem me niet kwalijk als ik daar niet op klik.
SunnieNL @Mathijs Kok17 oktober 2024 14:24
Het artikel is wel gebaseerd op correcte bronnen dat wij niet voorbereid zijn, ze schetsen alleen het scenario wat er dan gaat gebeuren.
Maar misschien vind je de NOS een betere bron: https://nos.nl/artikel/22...n-we-zijn-niet-voorbereid
Na een periode van 8 uur stoppen de plannen. Op stroomuitval die langer duurt, zoals in Zuid-Amerika vorige week, is ons land niet voorbereid. Bij het Nationaal Crisiscentrum wordt bovendien gezegd dat er na een landelijke storing van 4 uur al flink geïmproviseerd moet worden. "Dan doen we een beroep op het gezonde boerenverstand."
rammes 17 oktober 2024 14:07
Dit gaan we meer zien, grote techbedrijven die energie honger zijn gaan hun eigen energie commercieel opwekken.
This plant is powered by Amazon.
Fludizz @rammes17 oktober 2024 14:31
Voelt inderdaad als een slecht idee in eerste gevoel. Maar als je er wat meer over nadenkt is dat misschien niet eens zo'n gek idee, mits goed uitgewerkt, als energie-hongerige bedrijven zelf hun stroom lokaal opwekken in plaats van het (landelijke) stroomnet zwaar te belasten. Dan komt er ineens weer ruimte vrij voor het aansluiten van nieuwe woningen, EV laders, warmte pompen, etc. etc. etc. omdat er dan bijvoorbeeld niet meer x Megawatt naar een datacenter van Microoglezonbook hoeft te lopen.

Maar ik ben er zelf ook erg sceptisch in of zo'n plan wel goed uit gaat pakken, omdat het keer op keer toch alleen maar om de centjes gaat en dergelijke giganten geen jota geven om wat dan ook, met alle consequenties van dien.
masterfragger 17 oktober 2024 14:21
brrrrr. internet en en eshopping zijn al mono/duo-polies. nu ook nog energie?

hoeveel leverage will de corporates geven om ons maximaal uit te melken?

water / internet / stroom / wegen / .... aub niet in handen van de corporate schurkjes.
SunnieNL @masterfragger17 oktober 2024 14:27
Iemand moet investeren als de overheid het niet doet.
En overheid kan het niet betalen (want de mensen willen niet meer belasting betalen en bij bedrijven weghalen heeft ook geen nut want die verwerken dat gewoon weer in de consumentenprijs)
DarkWoesel 17 oktober 2024 13:51
Wel lekker betrouwbaar en kunnen makkelijk uitgebreid worden in ruimte
MPIU8686 17 oktober 2024 13:53
Vraag me af wat de "continue" beveiliging gaat worden rondom zo'n projecten, moet het leger dan ook opdraven als er een mogelijke bedreiging van terrorisme is naar in de toekomst tal van deze kleinere kernreactoren ?

Zoals het geval was in en rondom de kerncentrale van Doel tijdens en na de aanslagen in Brussel.
himlims_ @MPIU868617 oktober 2024 14:06
die security regelt Alexa wel :+
Seth_Chaos 17 oktober 2024 15:01
Ze zullen wel moeten. Het is te belachelijk voor woorden. Dat we als belasting betaler al tientallen jaren in verduurzaming investeren. Hele windmolen en zonne energie parken worden aangelegd, gesubsideerd door de belasting betaler, om vervolgens die energie voor een kip en een ei door te verkopen aan tech giganten, in plaats van de huishoudens van burgers van energie te voorzien. Van al dat belasting geld had iedere burger zijn dak vol kunnen leggen, een dikke thuis batterij kunnen aanschaffen en nu energie neutraal kunnen zijn. In plaats daarvan ligt dat belastinggeld nu op de bank van de energie leverancier en die tech gigant rente te trekken, terwijl er niet of nauwelijks belasting over betaald wordt door die klojo's omdat ze hun macht misbruiken. En dan zijn die energieleveranciers ook nog aan het zeiken dat ze geen geld hebben om in het verzwaren van het lichtnet te investeren. Nee dat klopt, dat geld wordt ingezet voor een paar mooie jachten van een miljoen per strekkende meter. Als die energie leveranciers een geweten hadden gehad, hadden we het lichtnet nu niet eens hoeven te verzwaren.

[Reactie gewijzigd door Seth_Chaos op 17 oktober 2024 15:07]

walteij @Seth_Chaos17 oktober 2024 15:22
Energieleveranciers zijn niet verantwoordelijk voor het 'lichtnet' he, dat zijn de netbeheerders:
Coteq Netbeheer.
Enexis Netbeheer.
Liander.
Rendo Netbeheer.
Stedin.
Westland Infra Netbeheer

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