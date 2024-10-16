Intel-ceo toont eerste Panther Lake-cpu die wordt gemaakt op '1,8nm'-node 18A

Intel-ceo Pat Gelsinger heeft voor het eerst een fysieke Panther Lake-cpu laten zien. Dat deed de topman tijdens een evenement van Lenovo. De processor moet volgend jaar uitkomen en wordt voor het eerst gemaakt op Intels komende 18A-procedé.

Gelsinger overhandigde de Panther Lake-sample aan Lenovo-ceo Yuanqing Yang tijdens het Lenovo Tech World 2024-evenement, merkte VideoCardz op. Intel bevestigde eerder al dat de eerste Panther Lake-chips inmiddels zijn ingeschakeld in het lab en een OS kunnen draaien, maar niet eerder liet de chipmaker daadwerkelijk een fysieke sample van de cpu zien.

Tijdens de presentatie bleek onder meer dat de Panther Lake-chip een andere package krijgt dan de nieuwe Lunar Lake-cpu's die het bedrijf onlangs uitbracht. Anders dan die huidige processors, krijgt Panther Lake bijvoorbeeld geen geïntegreerd ram vastgesoldeerd naast de cpu-die. De chip zelf bestaat wederom uit meerdere chiplets en krijgt een 'langwerpig' ontwerp.

Intel bevestigde eerder dat de eerste Panther Lake-chips volgend jaar op de markt verschijnen. De cpu beschikt naar verwachting over nieuwe P-cores, met de codenaam Cougar Cove, en vermoedelijk ook Skymont-E-cores. De chips zouden ook een verbeterde npu krijgen en hebben voor het eerst een derde generatie Arc-gpu aan boord, ook wel Xe3 'Celestial'. Onlangs lekten al mogelijke specificaties van Intels Panther Lake-serie uit.

Panther Lake wordt daarnaast een van de eerste producten die Intel gaat produceren op zijn komende 18A-node. Daarmee maakt het bedrijf de overstap op zogeheten gate-all-aroundtransistors, die het bedrijf ook wel ribbonfets noemt. Anders dan bij finfets, worden de kanaaltjes in die transistors volledig omsloten door de gate. Dat zorgt voor betere controle over lekstromen. 18A gebruikt ook PowerVia, Intels implementatie van backside power delivery.

Massaproductie op de node moet volgend jaar starten, zei de chipmaker eerder. Naast Intel zouden ook Microsoft, Amazon Web Services en het Amerikaanse ministerie van Defensie chips laten maken op 18A.