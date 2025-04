'Core Ultra 285K is 10 procent sneller dan i9-14900K bij 250W-stroomverbruik'

De Intel Core Ultra 9 285K zou in Cinebench R23 een multicorescore van 45.563 punten halen bij een stroomverbruik van 250W. Dat claimt een leaker. De processor zou in deze test ongeveer tien procent beter scoren dan de Intel Core i9-14900K bij ongeveer hetzelfde stroomverbruik.

Volgens een Facebook-post van leaker Lê Duy Thanh bereikte de Intel Core Ultra 9 285K tijdens de Cinebench R23-multicoretest een maximumtemperatuur van 76 graden Celcius. De gemiddelde temperatuur lag in dezelfde test naar verluidt op ongeveer 59 graden Celcius. Het is niet duidelijk welke koeling de leaker heeft gebruikt en of er nog aanpassingen aan de instellingen van de Intel Core Ultra 9 285K zijn gedaan. Volgens een bevriende leaker zou Lê Duy Thanh wel wijzigingen hebben doorgevoerd aan de bios-instellingen.

Techwebsite Wccftech schrijft dat de Intel Core Ultra 9 285K met zijn score van 45.563 punten ongeveer 10 procent sneller is in de Cinebench R23-multicoretest dan de Intel Core i9-14900K. De 14900K haalde in deze test naar verluidt 39.882 punten en verbruikt via zijn hoogste prestatiemodus 253W.

De Intel Ultra 9 285K beschikt over acht P-cores en zestien E-cores. De maximale kloksnelheid van de P-rekenkernen ligt op 5,7GHz, terwijl die van de E-rekenkernen op 4,6GHz ligt. Het L2-cache heeft een capaciteit van 40MB, bij het L3-cache is dat 36MB. De tdp van de chip ligt op 125W, terwijl de maximale tdp op 250W is komen te liggen. Intel geeft de Ultra 9 285K een adviesprijs van 589 dollar mee. Het Amerikaanse chipbedrijf heeft begin oktober de prijzen en specificaties van de Core Ultra 200-desktop-cpu’s bekendgemaakt. De chips komen op 24 oktober definitief uit.